Þetta er þriðji og síðasti hluti greinaflokksins sem hófst með greininni „Af hverju fer sérsveitin í fleiri útköll?“ og hélt áfram með grein sem var annar hluti“ MBA, meðvirkni, bómullar- og aumingjavæðing“.
Erum við sem samfélag markvisst að rækta jarðveg fyrir skipulagða glæpastarfsemi og ævilanga örorku? Ef ég er spurður er svarið afdráttarlaust: Já.
Á meðan við skellum hurðum framan í ungt fólk í skólakerfinu, sveltum forvarnir og hundsum raunveruleg sóknarfæri, erum við að gera nákvæmlega það.
Tölurnar ljúga ekki:
Þetta er ekki bara tölfræði á blaði. Þetta eru þúsundir ungra einstaklinga sem fá aðra leiðina, one way ticket, beint inn í bótakerfin eða í gin glæpa- og fíkniheimsins. Og við sem samfélag erum, meðvitað eða ómeðvitað, að vísa þeim veginn.
Örorkufjölgun ungs fólks er óyggjandi vitnisburður um kerfislægt gjaldþrot. Í grein Odds Ingimarssonar læknis í Læknablaðinu (2025) er dregin upp miskunnarlaus mynd af tímabilinu 2014 til 2022:
Tap á atvinnutekjum samfélagsins af því að missa einn 27 ára einstakling af vinnumarkaði í 40 ár nemur tæplega 170 milljónum króna (núvirt). Samt horfum við aðgerðalaus upp á hundruð ungra einstaklinga hverfa á hverju einasta ári inn í varanlegt vonleysi.
Við munum aldrei útrýma glæpum eða fíkn með öllu, en við getum dregið stórkostlega úr eftirspurninni eftir því að tilheyra þeim heimi. Ef við bjóðum ungu fólki ekki upp á viðurkennt samhengi, tilgang og tækifæri, þá grípur glæpaheimurinn það.
Nú þegar nýtir skipulögð glæpastarfsemi sér berskjölduð ungmenni, þar á meðal unga innflytjendur sem ekki hafa náð að festa hér rætur. Þetta er nákvæmlega sænska martröðin að raungerast á Íslandi.
Lausnin felst ekki í því að vopnvæða lögregluna eða fjölga í sérsveitinni, þótt vopnuðum útköllum hennar hafi fjölgað tólffalt á einum áratug. Hún felst heldur ekki í því að bjóða leigumorðingjum afslátt af dómum, þar sem menn ganga lausir eftir örfá ár fyrir að skjóta mann níu skotum í bak og hnakka í hreinni aftöku. Hvaða skilaboð eru það?
Lögregluvald og refsingar lækna engin mein. Þau plástra bara einkennin.
Þegar dóttir Jóhannesar Kr. Kristjánssonar blaðamanns lést af völdum ofskammts árið 2010, aðeins 17 ára að aldri, lét hann reikna út hið beinharða samfélagslega tap af því að missa manneskju í blóma lífsins. Það voru 800 milljónir króna á þágildandi verðlagi, en talan er örugglega margfalt hærri í dag. Síðan þá hafa tugir ungra einstaklinga fallið frá í blóma lífsins af sömu ástæðu.
Hvað kostar að byggja upp öfluga fjölsmiðju og raunveruleg framtíðarúrræði? Tvo til þrjá milljarða? Hvað er það í samanburði við hundruð milljóna eða milljarða tap í peningum á mannslífum, glæpum og óbætanlegum skaða? Eða eigum við að horfa í aurinn í því samhengi?
Þar sem græna gímaldið rís núna öllum til ama á besta stað fórum við stórkostlega á mis við að reisa öflugt skólatorg og starfsþjálfun í anda Fjölsmiðjunnar. Það endurspeglar nákvæmlega hvar forgangsröðunin liggur í þessu samfélagi að mínu mati.
Allir einstaklingar hafa frumþörf fyrir að tilheyra. Innviðaskuldin í mennta-, félags-, heilbrigðis-, dóms- og fangelsismálum er gjaldfallin. Ef við greiðum hana ekki höldum við áfram að greiða margfalt hærri reikning í ótta, dauða og bótakerfum og sendum út tvöföld skilaboð.
Eftir rúma þrjá áratugi af störfum á þessum vettvangi og tugi greinaskrifa læt ég hér staðar numið. Ég hef sagt allt sem segja þarf í þeim skrifum.
Að lokum spyr ég:
Höfundur er starfsmaður Fjölsmiðjunnar.
Davíð Bergmann skrifar
Helena Jónsdóttir skrifar
Jón Baldvin Hannibalsson skrifar
Halldóra Lillý Jóhannsdóttir skrifar
Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar
Steinn Kári Ragnarsson skrifar
Ragnar Thorarensen skrifar
Einar Helgason skrifar
Ingólfur Sverrisson skrifar
Þórir Garðarsson skrifar
Kjartan Jónsson skrifar
Sigvaldi Einarsson skrifar
Hilmar Kristinsson skrifar
Axel Kristinsson skrifar
Björg Árnadóttir skrifar
Halldór Runólfsson skrifar
Halldóra Sigríður Sveinsdóttir skrifar
Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir skrifar
Árni Gunnarsson skrifar
Stefán Pettersson skrifar
Sveinn Óskar Sigurðsson skrifar
Jón Helgi Egilsson skrifar
Colin Fisher skrifar
Haukur Eggertsson skrifar
Már Másson skrifar
Bragi Bjarnason skrifar
Halldór Jörgen Olesen skrifar
Einar Bárðarson skrifar
Snorri Ásmundsson skrifar
Aldís Sif Bjarnhéðinsdóttir skrifar