Mér er sagt alla daga af íslenskum stjórnmálaflokkum allra flokka að Ísland sé best í heimi.
Tökum stöðuna:
Og svona mætti lengi áfram halda.
Allt þetta hefur gerst á vakt íslenskra stjórnmálamanna sama hvaða flokka.
Já á síðustu 100 árum hefur íslenskum stjórnmálamönnum ekki tekist að gera þessa hluti sem ég nefni hér að ofan vel, því er nú miður.
Ég heyri í sífellu að við getum lagað allt sjálf og það þurfi bara að gera svona og hinsegin.
Íslenskum stjórnmálamönnum hefur ekki tekist að gera neitt af þessu sem þeir tala um síðustu 100 árin.
Það er nokkuð ljóst að við þurfum hjálp frá fólki sem kann til verka og hefur sögu af góðum rekstri þjóða.
Með þessu er ég ekki að segja að ég vilji ganga í Evrópusambandið.
Með þessu er ég að segja að ég vil breytt fyrirkomulag.
Hvort það er að við skilum lyklunum heim til Noregs, fáum Kanada til að aðstoða okkur, göngum í Evrópusambandið eða bara eitthvað allt annað.
Þá veit ég það eitt að mér og börnunum mínum er betur fyrir komið undir umsjón einhverra annarra en íslenskra stjórnmálamanna.
Ef við sem þjóð segjum nei við því að kanna hvað Evrópusambandið hefur uppá að bjóða munu þessir stjórnmálamenn sem allt hafa keyrt í þrot á landinu okkar fagra, segja…
“Þjóðin hefur hafnað breyttu fyrirkomulagi og vill hafa hlutina eins og þeir eru við þurfum enga utanaðkomandi aðstoð.
Þjóðin vill ónýtt heilbrigðiskerfi, ónýta vegi, lélegt menntakerfi, ofurskatta, verðtryggingu o.s.frv”
Ég vil breytt fyrirkomulag og aðstoð við að gera Ísland að landinu sem við viljum lifa í.
Höfundur er þriggja barna faðir.
Davíð Bergmann skrifar
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