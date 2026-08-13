Lækkum álögur og afnemum byggingarrétt af atvinnulóðum Bragi Bjarnason skrifar 13. ágúst 2026 13:02 Samfélag er ábyrgð okkar allra og uppbygging atvinnustarfsemi er ein af forsendum þess að samfélag vaxi á sjálfbæran hátt. Að mínu mati eiga sveitarfélög að styðja þessháttar uppbyggingu svo sem með lægri álögum og nægu lóðaframboði. Sveitarfélagið Árborg hefur stigið skref í þessa átt með því að afnema byggingarréttargjöld af atvinnulóðum, lækka gatnagerðargjöld og hefja undirbúning á nýjum svæðum undir atvinnustarfsemi. Spennandi svæði til uppbyggingar Sveitarfélagið Árborg hefur, líkt og mörg sveitarfélög hér í grennd, vaxið töluvert á undanförnum árum. Á þetta bæði við uppbyggingu íbúða og atvinnustarfsemi. Núna eru nokkur spennandi svæði innan Árborgar þar sem finna má lausar lóðir til uppbyggingar atvinnustarfsemi og fleiri slík í undirbúningi. Má þar nefna atvinnusvæði suður af Selfossi sem og í nálægð við nýjan Suðurlandsveg, ásamt lóðum við Eyrarbakka og Stokkseyri. Nálægð Árborgar við höfuðborgarsvæðið, inn- og útflutningshöfn í Þorlákshöfn og öflugt þjónustusvæði á Selfossi gerir staðsetninguna einstaklega góða enda stefnir í áframhaldandi uppbyggingu á Suðurlandi á næstu árum. Allt vinnur saman að öflugu samfélagi Aukið framboð húsnæðis í Árborg, einkanlega á Selfossi, hefur skapað enn öflugra samfélag með fjölbreyttri þjónustu fyrir heimamenn og gesti. Þrátt fyrir nokkuð erfiða stöðu á fasteignamarkaðinum um þessar mundir er mikilvægt að hægt sé að viðhalda uppbyggingu í hægum en öruggum skrefum. Slíkt skapar störf og það verða til íbúðir þegar “stíflan brestur” ef svo má orða og fleiri einstaklingar geta fjárfest í nýrri íbúð. Ljóst má vera að undirliggjandi eftirspurn sýnir sig þegar aðstæður þykja betri til íbúðakaupa. Sveitarfélagið Árborg steig nýverið jákvætt skref til lækkunar byggingarkostnaðar með því að lækka verulega gjald á byggingarrétti fyrir íbúðarhúsnæði eða um 30-40 prósent. Um leið var létt undir greiðsluferlið sem vonandi hjálpar bæði fyrirtækjum, einstaklingum og fjölskyldum að byggja upp heimili í Árborg til framtíðar. Þess má geta að sveitarfélagið á tilbúnar lóðir til úthlutunar á Selfossi og Eyrarbakka en einnig eru fleiri lóðir að koma inn bæði á Stokkseyri og Eyrarbakka á næstu mánuðum. Allt vinnur saman á endanum, við viljum áfram sjá öfluga íbúðauppbyggingu samhliða fjölbreyttri atvinnustarfsemi sem skapar störf og verðmæti fyrir samfélagið með aukinni velferð okkar allra. Höfundur er bæjarstjóri og oddviti sjálfstæðisflokksins í Árborg Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Bragi Bjarnason Árborg Mest lesið Geðþóttaákvörðun barna- og menntamálaráðherra? Kristín Björnsdóttir Skoðun Nýtt mat AGS á upptöku evru fyrir Ísland Dagur B. Eggertsson Skoðun Sleggjudómar ráðherra Sveinn Óskar Sigurðsson Skoðun Til hvers erum við að breyta námsmatinu? 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