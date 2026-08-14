Tækifæri sem kemur ekki aftur Árni Gunnarsson skrifar 14. ágúst 2026 09:01 Það vekur furðu að málsmetandi fólk úr atvinnulífi, fjölmiðlum, forystusveit stéttarfélaga og kjörnir fullrúar skuli hafna því að skoða þá valkosti sem okkur kann að bjóðast sem þjóð. Erfitt er að finna einhverja skynsamlega skýringu á þessari afstöðu. Dapurlegt hefur verið að fylgjast með dreifingu rangra upplýsinga sem hafa þann eina tilgang að blekkja og afvegaleiða umræðuna. Þessi afstaða virðist mér hafa þann eina tilgang að þjóna öflum sem hér hafa haft full tök á skipulagi í sjávarútvegi, landbúnaði og fjármálum þjóðarinnar. Ekki megi rugga þessum bátum, sem tryggja óbreytt Ísland til hagsbóta fyrir suma. Hinn pólitíski ómöguleiki sem ríkir á Íslandi felst í kjördæmakerfinu sem notað er við almennar kosningar. Nú er framundan þjóðaratkvæðagreiðsla þar sem einn maður eru eitt atkvæði. Allt önnur niðurstaða fengist úr slíkri atkvæðagreiðslu ef notast er við kjördæmakerfið. Þetta vita Nei-sinnar sem bíða bara eftir næstu alþingiskosningum, fari svo að Já sigri núna. Áhrifafólk i DMB flokkum hefur raðað sér í kjördæmin þar sem fá atkvæði eru bak við hvern kjörinn fulltrúa, og tryggja sér þannig góða kosningu. Lýðræðið okkar er ekki sterkara en þetta, og þetta þykir sjálfsagt á Íslandi. Þjóðaratkvæðagreiðsla, þar sem fullt jafnræði ríkir milli kjósenda er skýrasta mynd af þjóðarviljanum og einstakt tækifæri. Alþingiskosningar eru það ekki. Því er nú tækifæri til að senda skýr skilaboð með því að segja stórt JÁ 29. ágúst n.k. Höfundur er rekstrarhagfræðingur. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Skoðun: Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Mest lesið Seðlabankinn uppfærði matið: Það nýja hentar ekki sögunni sem stjórnvöld vilja segja Jón Helgason Skoðun Universities should not punish students for bureaucratic incompetence Colin Fisher Skoðun Samningsmarkmið Haukur Eggertsson Skoðun Það sem AGS tilgreindi en Dagur dregur ekki fram Sveinn Óskar Sigurðsson Skoðun Þegar sumarnámskeið eru ekki raunhæfur valkostur Aldís Sif Bjarnhéðinsdóttir Skoðun Sóknarfæri í fullvinnslu - Hvers vegna ESB-aðild gæti opnað nýjar dyr Halldór Jörgen Olesen Skoðun Hver er raunverulega ógnin við fullveldi Íslands? Vangaveltur um Evrópusambandið og framtíð okkar Már Másson Skoðun Evrópa eða Bandaríkin? Snorri Ásmundsson Skoðun Beðið eftir Godot? 83 dagar, 179 tölvupóstar Einar Bárðarson Skoðun Geðþóttaákvörðun barna- og menntamálaráðherra? Kristín Björnsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Við eigum að þora að sjá hvað aðildarsamningur gæti falið í sér Halldóra Sigríður Sveinsdóttir skrifar Skoðun Veljum að vita meira Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir skrifar Skoðun Tækifæri sem kemur ekki aftur Árni Gunnarsson skrifar Skoðun Hættum að giska: Fáum svörin á borðið Stefán Pettersson skrifar Skoðun Það sem AGS tilgreindi en Dagur dregur ekki fram Sveinn Óskar Sigurðsson skrifar Skoðun Seðlabankinn uppfærði matið: Það nýja hentar ekki sögunni sem stjórnvöld vilja segja Jón Helgason skrifar Skoðun Universities should not punish students for bureaucratic incompetence Colin Fisher skrifar Skoðun Samningsmarkmið Haukur Eggertsson skrifar Skoðun Hver er raunverulega ógnin við fullveldi Íslands? Vangaveltur um Evrópusambandið og framtíð okkar Már Másson skrifar Skoðun Lækkum álögur og afnemum byggingarrétt af atvinnulóðum Bragi Bjarnason skrifar Skoðun Sóknarfæri í fullvinnslu - Hvers vegna ESB-aðild gæti opnað nýjar dyr Halldór Jörgen Olesen skrifar Skoðun Beðið eftir Godot? 83 dagar, 179 tölvupóstar Einar Bárðarson skrifar Skoðun Evrópa eða Bandaríkin? Snorri Ásmundsson skrifar Skoðun Þegar sumarnámskeið eru ekki raunhæfur valkostur Aldís Sif Bjarnhéðinsdóttir skrifar Skoðun Já til að sjá er af og frá Ólafur Hannesson skrifar Skoðun Ísland er í 1. sæti heims á lífskjaravísitölu SÞ - yrði hagur okkar raunverulega betri innan ESB? Elísabet Gísladóttir skrifar Skoðun Nýtt mat AGS á upptöku evru fyrir Ísland Dagur B. Eggertsson skrifar Skoðun „Þúsund þorskar á færibandinu...“ Óli Rúnar Ástþórsson skrifar Skoðun Sjá hvað? Guðmundur Edgarsson skrifar Skoðun Geðþóttaákvörðun barna- og menntamálaráðherra? Kristín Björnsdóttir skrifar Skoðun Til hvers erum við að breyta námsmatinu? Guðjóna Eygló Friðriksdóttir skrifar Skoðun Komstu ekki með afmælisgjöf? Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Sleggjudómar ráðherra Sveinn Óskar Sigurðsson skrifar Skoðun Smæðin er samnefnarinn Gunnar Salvarsson skrifar Skoðun Dauði eða upprisa Jón Bragi Gunnlaugsson skrifar Skoðun Þjóðin á síðasta orðið Erna Kaaber skrifar Skoðun Vangaveltur um ESB, smáríki og Sviss Matthías Arngrímsson skrifar Skoðun Ísland hefur borgað meira í vexti en Grikkland og Ítalía síðustu 25 ár Egill Almar Ágústsson skrifar Skoðun Hernaðarástand í Fannborg Tryggvi Felixson skrifar Skoðun Um þöggun Hörður Torfason skrifar Sjá meira