„Við hefðum aldrei átt að ganga í ESB,“ sagði engin þjóð aldrei

Árið 1995 gengu Svíþjóð, Finnland og Austurríki í ESB. Síðan þá hefur vöxtur landsframleiðslu á mann (sem gefur ágætis hugmynd um þróun velmegunar) verið í kringum 3% á ári. Afar svipaður og á Íslandi.
Árið 2004 gengu átta Austur-Evrópu lönd ásamt Kýpur og Möltu í ESB. Síðan þá hefur vöxtur landsframleiðslu á mann verið mismunandi eftir löndum, á bilinu 4-6% á ári. Nokkuð meiri en á Íslandi.
Árið 2007 gengu Búlgaría og Rúmenía í ESB og sex árum seinna Króatía. Síðan þessi lönd gengu í ESB hefur vöxtur landsframleiðslu á mann verið í kringum 6% í þessum löndum. Einnig nokkuð meiri en á Íslandi.
Sem sagt, frá árinu 1995 hafa 16 lönd gengið í ESB og öll hafa þau vaxið og dafnað og það er eflaust ein af fjölmörgum ástæðum þess að íbúar þessa landa sjá ekki eftir því að ganga í ESB. Samkvæmt nýlegri könnun ESB (EUROBAROMETER) segjast nefnilega:
Þegar íbúar ESB er spurðir hvort þeir telji lífsgæði í ESB vera betri eða verri en lífsgæði í ríkasta landi í heimi svara þeir þannig að þeir telja lífsgæði í ESB vera svipuð eða meiri en í Bandaríkjunum. Og þetta á við um öll ESB ríkin.
Það má vel vera að íbúar Bandaríkjanna búi í stærri húsum, keyri stærri bíla og að gosið með Stjörnumáltíðinni þar í landi sé stærra en innan ESB. Það breytir því samt ekki að þegar íbúar ESB eru spurðir þá telja þeir sig hafa það bara helvíti gott.
Ein þjóð hefur þó yfirgefið ESB, Bretland. Síðan sú ákvörðun var tekin árið 2016 hefur pólitískur og efnahagslegur glundroði helst einkennt landið. Í nýlegri könnunYouGov vildu 57% aðspurðra Breta meina að það hafi verið röng ákvörðun að ganga úr ESB. Aðeins 30% aðspurðra voru á þeirri skoðun að það hafi verið rétt ákvörðun.
Þjóðir sem ganga í ESB hafa haft gagn af því og eru ánægðar. Ísland hefur verið utan ESB en þó í eins nánu samstarfi við ESB og mögulegt er. Þannig hefur okkur í gegnum tíðina einnig tekist að hafa gagn af ESB og dafna samhliða ESB þjóðum.
Við gætum mögulega haft enn meira gagn af því að ganga í ESB í framtíðinni. Eins og ég hef áður skrifað breytist heimurinn í kringum okkur ógnahraða og eftir nokkur ár og þegar búið er að semja, þá getum við skoðað hvort við teljum betra að ganga í ESB eða ekki.
Höfundur er hagfræðingur og höfundur bókarinnar Eikonomics - hagfræði á mannamáli..
Kristín María Birgisdóttir skrifar
Gunnar Örn Gunnarsson skrifar
Halldór Jörgen Olesen skrifar
Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar
Jón Þorsteinn Sigurðsson skrifar
Sævar Þór Jónsson skrifar
Jean-Rémi Chareyre skrifar
Gunnar Ármannsson skrifar
Margrét Guðmundsdóttir skrifar
Hnikarr Bjarmi Franklínsson skrifar
Sigvaldi Egill Lárusson skrifar
Finnur Ágúst Ingimundarson skrifar
Gísli Hjálmtýsson skrifar
Sigurður P. Sigmundsson skrifar
Haukur Logi Jóhannsson skrifar
Margrét Sveinsdóttir skrifar
Ásta Guðrún Helgadóttir skrifar
Halla Gunnarsdóttir,Jakob Tryggvason,Andri Reyr Haraldsson,Eiður Stefánsson,Gunnar Sigurðsson,Óskar Hafnfjörð Gunnarsson skrifar
Vilhelm Jónsson skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Þórður Snær Júlíusson skrifar
Eiríkur Ragnarsson skrifar
Gunnar Björgvinsson skrifar
Sigurður Kári Kristjánsson skrifar
Jóhann Páll Jóhannsson skrifar
Jón Pétur Zimsen skrifar
Guðmundur Edgarsson skrifar
Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar
Elí Hörpu- og Önundarbur,Bashar Murad skrifar
Hjálmar Bogi Hafliðason skrifar