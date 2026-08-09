Bandaríkjamenn eru flestir komnir af innflytjendum, fólki sem fluttist þangað að ætla má í talsverðu trássi við heimamenn. - Það er kannski í lagi að minnast á að þeir innfluttu stráfelldu heimamenn og rændu þá landi þeirra. En nú þegar fátækt fólk reynir að flytjast til Bandaríkjanna til að vinna fyrir sér, þá er þeim mætt af hörku, jafnvel líkt við meindýr af sumum og send úr landi, til landa sem hafa orðið undir í samkeppninni og þar sem fátækt er mikil. Ekki verður annað séð en að innflutningur fátæks fólks til Bandaríkjanna sé ekki lengur vel litinn af hluta af þessum afkomendum innflytjenda, sem margir voru fátækir.
Í gamla daga stóðu Bandaríkjamenn reyndar fyrir innflutningi af svörtu fólki sem rænt var frá "vanþróuðum" ríkjum í Afríku, slógu eign sinni á það og höfðu það fyrir þræla, en þeir hættu því þegar þrælahald fór að stangast á við það sem sumir kalla pólitíska rétthugsun og almennt velsæmi. Svart fólk er í dag enn litið hornauga af sumum, sem finnst það síðra.
Höfundur er rithöfundur, tónlistarmaður og öryrki.
Americans are mostly descendants of immigrants, people who moved there against what what can be assumed, a considerable dislike of the natives. - It is maybe all right to mention that they massacred the natives and robbed them of their land. But now when poor people try to move to the United States to work for themselves, they are met with harsh treatment, even compared to rodents by some and sent out of the country, to countries that have lost in the competition and where poverty is great. It can be seen, that the immigration of poor people to the United States is no longer well seen by some of these descendants of immigrants, who were many poor.
In the old days, the Americans actually imported black people who were robbed from "underdeveloped" countries in Africa, made them work for them and kept them as slaves, but they stopped doing so when slavery began to conflict with what some call political correctness and general decency. Black people today are still looked down upon by some, who consider them lesser.
The author a writer, a musician and a disabled person.
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