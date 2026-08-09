Við búum í einu ríkasta landi heims. Samt er hópur fólks að reyna að véla okkur inn í Evrópusambandið í litlum skrefum.
Skv. ESB sjálfu er um 95% af öllu regluverkinu óumsemjanlegt og restin háð tímamörkum, skv. ESB.
Rýmið í pakkanum sem borinn er á borð fyrir kjósendur nú í lok ágúst er því lítið og ekkert varanlegt.
Við munum alltaf greiða miklu meira inn í ESB en fá út úr því og peningar okkar munu því fara í samgöngur, landbúnað og menningarmál fátækari ríkja ESB, í stað t.d. vega innanlands..
Þetta hefur verið bent á ítrekað. Nú síðast sagði embættismaður framkvæmdastjórnar ESB um aðildarumsókn Svartfjallalands og mögulega Íslands í Politico Europe (í lauslegri þýðingu):
„Auður Íslands myndi gera landið að nettógreiðanda í fjárlög Evrópusambandsins og í raun fjármagna aðild Svartfjallalands.“
ESB-sinnar tala landið okkar sífellt niður og horfast ekki í augu við þau gæði sem Íslendingar hafa skapað sér í gegnum tíðina.
Það að við séum í fremstu röð í flestum jákvæðum málaflokkum gerðist ekki af sjálfu sér. Það er almenningur í landinu sem hefur stritað fyrir því að koma okkur á þann góða stað að á Íslandi má finna:
Höfundur er þingmaður Sjálfstæðisflokksins
Kristín María Birgisdóttir skrifar
Gunnar Örn Gunnarsson skrifar
Halldór Jörgen Olesen skrifar
Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar
Jón Þorsteinn Sigurðsson skrifar
Sævar Þór Jónsson skrifar
Jean-Rémi Chareyre skrifar
Gunnar Ármannsson skrifar
Margrét Guðmundsdóttir skrifar
Hnikarr Bjarmi Franklínsson skrifar
Sigvaldi Egill Lárusson skrifar
Finnur Ágúst Ingimundarson skrifar
Gísli Hjálmtýsson skrifar
Sigurður P. Sigmundsson skrifar
Haukur Logi Jóhannsson skrifar
Margrét Sveinsdóttir skrifar
Ásta Guðrún Helgadóttir skrifar
Halla Gunnarsdóttir,Jakob Tryggvason,Andri Reyr Haraldsson,Eiður Stefánsson,Gunnar Sigurðsson,Óskar Hafnfjörð Gunnarsson skrifar
Vilhelm Jónsson skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Þórður Snær Júlíusson skrifar
Eiríkur Ragnarsson skrifar
Gunnar Björgvinsson skrifar
Sigurður Kári Kristjánsson skrifar
Jóhann Páll Jóhannsson skrifar
Jón Pétur Zimsen skrifar
Guðmundur Edgarsson skrifar
Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar
Elí Hörpu- og Önundarbur,Bashar Murad skrifar
Hjálmar Bogi Hafliðason skrifar