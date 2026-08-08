Með örfáum undantekningum hef ég tekið þátt í Gleðigöngunni á Íslandi frá upphafi. Alltaf jafn gaman, alltaf jafn sérstakt. Og hvert skipti hefur gefið tilefni til að rifja upp þá vegferð sem hefur tryggt forystu Íslands þegar kemur að réttindum hinsegin fólks. Ísland er í þriðja sæti á Regnbogakorti ILGA-Europe sem sýnir stöðu og réttindi hinsegin fólks og í fyrsta sæti á réttindakorti TGEU (Trans Europe and Central Asia). Þá trónir Ísland efst á Spartacus Gay Travel Index yfir góða áfangastaði fyrir hinsegin ferðalanga.
Þessa góðu stöðu má rekja til þrotlausrar vinnu fjölda fólks innan og utan hinsegin samfélagsins. Sú vinna hefur verið mörgum dýrkeypt og kallað á erfiðar persónulegar fórnir fólks sem staðið hefur í forgrunni réttindabaráttunnar. Að sama skapi er ástæða til að gleðjast yfir því að almennt hafa þessar réttarbætur loks náð fram að ganga með fullum stuðningi íslensks samfélags. Íslensk stjórnvöld munu áfram standa vörð um mannréttindi hinsegin fólks og halda áfram lagabótum, ekki aðeins til að halda góðri stöðu heldur til að leggja sitt af mörkum til enn betri heims.
Íslenskt samfélag hefur ekki farið varhluta af þeirri neikvæðu bylgju sem merkja má víðs vegar um heim í málefnum hinsegin fólks. Minni spámenn hafa uppgötvað að það er vís leið til stundarfrægðar að hafa uppi meiðandi umræðu um hinsegin fólk, gjarnan dulbúna sem almennar áhyggjur af velferð samfélagsins. Réttindi hinsegin fólks hafa þannig orðið pólitískur gjaldmiðill í höndum popúlískra stjórnmálamanna.
Baráttan gegn frelsi og réttindum hinsegin fólks – og um þessar mundir sérstaklega trans fólks - er nátengd uppgangi ýmiskonar skipulagðra öfgahreyfinga í heiminum sem ógna sjálfum grundvallargildum lýðræðisins: frelsi, jafnrétti og mannréttindum. Við getum ekki lokað augunum fyrir áhrifum þess. Við höfum sannarlega orðið vör við aukna neikvæða orðræðu, við höfum orðið vitni að skemmdarverkum á regnbogafánanum og hótunum um ofbeldisverk. En það er einmitt þegar skuggarnir hóta því að taka yfir sem gleðin og birtan er allra mikilvægust.
Ég hlakka til þess að ganga í dag og gleðjast með hinsegin fjölskyldunni minni sem og öllum þeim fjölda fólks sem fagnar stöðu okkar sem opnu, frjálslyndu og vel upplýstu samfélagi.
Gleðilega hátíð.
Höfundur er atvinnuvegaráðherra.
Kristín María Birgisdóttir skrifar
Gunnar Örn Gunnarsson skrifar
Halldór Jörgen Olesen skrifar
Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar
Jón Þorsteinn Sigurðsson skrifar
Sævar Þór Jónsson skrifar
Jean-Rémi Chareyre skrifar
Gunnar Ármannsson skrifar
Margrét Guðmundsdóttir skrifar
Hnikarr Bjarmi Franklínsson skrifar
Sigvaldi Egill Lárusson skrifar
Finnur Ágúst Ingimundarson skrifar
Gísli Hjálmtýsson skrifar
Sigurður P. Sigmundsson skrifar
Haukur Logi Jóhannsson skrifar
Margrét Sveinsdóttir skrifar
Ásta Guðrún Helgadóttir skrifar
Halla Gunnarsdóttir,Jakob Tryggvason,Andri Reyr Haraldsson,Eiður Stefánsson,Gunnar Sigurðsson,Óskar Hafnfjörð Gunnarsson skrifar
Vilhelm Jónsson skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Þórður Snær Júlíusson skrifar
Eiríkur Ragnarsson skrifar
Gunnar Björgvinsson skrifar
Sigurður Kári Kristjánsson skrifar
Jóhann Páll Jóhannsson skrifar
Jón Pétur Zimsen skrifar
Guðmundur Edgarsson skrifar
Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar
Elí Hörpu- og Önundarbur,Bashar Murad skrifar
Hjálmar Bogi Hafliðason skrifar