Feimnin við að rukka: Ekki treysta á „ég borga þetta og þú næsta“

Oooh, það er svo gaman að vera með vinum og vandamönnum í sumarfríum, hittast í ferðum, fara eitthvað saman, gera eitthvað saman: Njóta lífsins lystisemda!
Enda er þetta akkúrat tíminn sem við erum jafnvel duglegust að fá okkur einn kaldan eða bjóða í smá veitingar, hittast á kaffihúsi og sitja lengi, svo ekki sé talað um hamingjuna sem einfaldlega margfaldast hjá landanum þegar sólin skín.
Eða við erum einfaldlega í útlöndum. Með vinum og vandamönnum að njóta þar!
Það er þó einn hvimleiður vandi sem fæstir eru tilbúnir að ræða. Nema í mesta lagi við maka sinn eða sína allra nánustu.
Og það er feimnin við að rukka. Að skipta kostnaðinum.
„Splitta og rukka,“ segir AUR og síðan eru það erlendu öppin eins og Splitwise, Tricount, Splid, Revolut og fleiri sem öll eru löngu farin að einfalda okkur lífið að þessu leyti.
Samt er þetta óþægilegt feimnismál. Og það hefur meira að segja verið staðfest í rannsóknum.
Í rannsókn sem birtist í Journal of Experimental Psychology er fjallað um niðurstöður sjö aðskilinna rannsókna með samtals 5.543 þátttakendum.
Niðurstöðurnar sýndu meðal annars:
Af öllu sem við ræðum um, kom í ljós í þessari rannsókn að peningamál eru næst óþægilegasta viðfangsefnið af viðkvæmum umræðuefnum sem þátttakendur voru spurðir um.
Já: Að tala um peninga reynist okkur jafnvel erfiðara en að ræða stjórnmál, dauðann eða vandamál í ástarsamböndum.
Í umfjöllun The Guardian er bent á þrenn góð ráð sem gætu hjálpað verulega.
Þetta á til dæmis við á kaffihúsum, veitingastöðum og börum, en líka um bensínkostnað, gjafakaup og stærri kostnaðarliði á ferðalögum. Svo ekki sé talað um matarkostnað eða óvænt útgjöld sem geta fallið til.
Munum að erfiðasta rukkunin er yfirleitt sú sem byggist á reglu sem aldrei var rædd.
Ekki treysta á „ég borga þetta og þú næsta“ sé leið sem jafni sig sjálfkrafa.
Smáar upphæðir safnast saman og minni fólks á það hver greiddi hvað er sjaldnast fullkomlega hlutlaust.
Öppin eru tilvalin leið til að halda utan um þetta. Þar er hægt að skrá allan kostnað hópsins og sjá hver á að endurgreiða hverjum og hversu mikið.
Það er ekki nóg að skipuleggja hverjir eiga að borga hvað. Það þarf líka að sjá til þess að fólk endurgreiði og leggi í púkkið eins og um var samið.
Þekktar eru til dæmis sögur af því að erfiðlega gangi að innheimta greiðslur vegna sameiginlegra gjafakaupa. Sumir virðast oftar en aðrir eiga það til að slugsa með endurgreiðslur.
Nema fyrirstaðan snúist mögulega um að þora ekki að segja:
„Ég á ekki pening.“
„Ég hef ekki efni á þessu.“
Aðalmálið er að ræða kostnaðarskiptinguna fyrir fram og helst að fleiri en einn séu meðvitaðir um hvað var ákveðið og fylgi því eftir.
Því ef það getur verið óþægilegt að rukka vini og vandamenn oftar en einu sinni er jafnvel enn erfiðara að standa í því að ítreka innheimtuna aftur og aftur.
Við elskum öll þennan tíma þar sem fjölskyldan er að fara í langþráð sumarfrí. Snýst mest um að hitta á bestu sólardagana. Eða elta sólina.
Það getur alveg tekið á taugarnar að stilla endalaust til friðar á milli systkina í langþráðu fjölskyldufríi.
„Já þetta er raunveruleiki,“ segir Eyjólfur Örn Jónsson sálfræðingur um alvarlegar afleiðingar skjánotkunar mjög ungra barna samkvæmt breskri rannsókn sem Vísir sagði frá síðastliðinn vetur.
„Þú getur verið nístandi einmana heima hjá þér með fjölskyldu þinni eða í vinahóp ef það eru ekki traust og kærleiksrík tengsl,“ segir Sigríður Hulda Jónsdóttir eigandi SHJ ráðgjafar.
Nú þegar þyngdarstjórnunarlyf og ermiaðgerðir eru það nýjasta nýtt, dregur hratt úr vinsældum almennra frétta eða viðtala um þyngdartap og lífsstílsbreytingar fólks.