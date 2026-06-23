Menning

Hilmir Snær stígur einn á svið

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Hilmir Snær fer með burðarhlutverk í einleiknum Undirdjúpin.
Hilmir Snær fer með burðarhlutverk í einleiknum Undirdjúpin. Aðsend

Hilmir Snær Guðnason stígur á svið í einleiknum Undirdjúpunum en verkið verður sett upp á Litla sviði Borgarleikhússins á komandi leikári. Þorleifur Arnar leikstýrir þessu verki sem er gjarnan lýst sem einu áhrifamesta verki Fjodors Dostojevskís. 

Í fréttatilkynningu frá Borgarleikhúsinu segir:

„Hilmir Snær mun fara með burðarhlutverkið í Undirdjúpunum, fyndnum og óvægnum einleik byggðum á einu áhrifamesta verki Fjodors Dostojevskís. Verkið verður sett upp á Litla sviði Borgarleikhússins á komandi leikári.

Í leikstjórn Þorleifs Arnar Arnarssonar verður sagan að magnþrunginni sýningu um mann sem stendur einn gegn öllum - en þó aðallega sjálfum sér. Í Undirdjúpunum takast á stolt og skömm, þráin eftir nálægð og löngunin til að brjótast undan reglum skynseminnar.“

Í Undirdjúpunum takast á stolt og skömm.Aðsend

Þorleifur er fullur tilhlökkunar fyrir komandi leikhúsvetri. 

„Ég er gríðarlega spenntur að takast á við þetta verkefni. Dostojevski hefur verið mér mjög hugleikinn alla tíð, enda fáir sem skilja manneskjuna og stað hennar í heiminum betur en hann. Og sérstaklega gleðilegt er að takast á við þetta grundvallarverk hans með leikara eins og Hilmi Snæ, leikara sem hefur svo ótrúlega breidd og getur leitt okkur milli hláturs og gráts á svipstundu,” segir hann en þetta er ekki í fyrsta sinn sem Þorleifur leikstýrir Hilmi Snæ.

Þeir unnu síðast saman að Ketti á heitu blikkþaki, sem var einnig sýnd á Litla sviði Borgarleikhússins og hlaut mikið lof gagnrýnenda og leikhúsgesta. Sýningin var tilnefnd til fimm Grímuverðlauna, þar á meðal Hilmir sem leikari ársins í aðalhlutverki, og hlaut Þorleifur verðlaun sem leikstjóri ársins. 

Leikmynd og búninga hannar Jósef Halldórsson og þýðandi er Maríanna Clara Lúthersdóttir. Undirdjúpin verða frumsýnd á Litla sviði Borgarleikhússins í febrúar 2027.

„Mega leikhúsgestir eiga von á sýningu sem lifir áfram löngu eftir að tjaldið fellur,“ segir að lokum í fréttatilkynningu.

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