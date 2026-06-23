Hilmir Snær stígur einn á svið Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 23. júní 2026 13:46 Hilmir Snær fer með burðarhlutverk í einleiknum Undirdjúpin. Aðsend Hilmir Snær Guðnason stígur á svið í einleiknum Undirdjúpunum en verkið verður sett upp á Litla sviði Borgarleikhússins á komandi leikári. Þorleifur Arnar leikstýrir þessu verki sem er gjarnan lýst sem einu áhrifamesta verki Fjodors Dostojevskís. Í fréttatilkynningu frá Borgarleikhúsinu segir: „Hilmir Snær mun fara með burðarhlutverkið í Undirdjúpunum, fyndnum og óvægnum einleik byggðum á einu áhrifamesta verki Fjodors Dostojevskís. Verkið verður sett upp á Litla sviði Borgarleikhússins á komandi leikári. Í leikstjórn Þorleifs Arnar Arnarssonar verður sagan að magnþrunginni sýningu um mann sem stendur einn gegn öllum - en þó aðallega sjálfum sér. Í Undirdjúpunum takast á stolt og skömm, þráin eftir nálægð og löngunin til að brjótast undan reglum skynseminnar.“ Í Undirdjúpunum takast á stolt og skömm.Aðsend Þorleifur er fullur tilhlökkunar fyrir komandi leikhúsvetri. „Ég er gríðarlega spenntur að takast á við þetta verkefni. Dostojevski hefur verið mér mjög hugleikinn alla tíð, enda fáir sem skilja manneskjuna og stað hennar í heiminum betur en hann. Og sérstaklega gleðilegt er að takast á við þetta grundvallarverk hans með leikara eins og Hilmi Snæ, leikara sem hefur svo ótrúlega breidd og getur leitt okkur milli hláturs og gráts á svipstundu,” segir hann en þetta er ekki í fyrsta sinn sem Þorleifur leikstýrir Hilmi Snæ. Þeir unnu síðast saman að Ketti á heitu blikkþaki, sem var einnig sýnd á Litla sviði Borgarleikhússins og hlaut mikið lof gagnrýnenda og leikhúsgesta. Sýningin var tilnefnd til fimm Grímuverðlauna, þar á meðal Hilmir sem leikari ársins í aðalhlutverki, og hlaut Þorleifur verðlaun sem leikstjóri ársins. Leikmynd og búninga hannar Jósef Halldórsson og þýðandi er Maríanna Clara Lúthersdóttir. Undirdjúpin verða frumsýnd á Litla sviði Borgarleikhússins í febrúar 2027. „Mega leikhúsgestir eiga von á sýningu sem lifir áfram löngu eftir að tjaldið fellur,“ segir að lokum í fréttatilkynningu. Leikhús Borgarleikhúsið Menning Mest lesið Kjarnorkuverkfræði-draumurinn rætist í París Lífið Gugga gestur í afmælisboði Kanye West Lífið Jóhann Örn fulltrúi Íslands í Mr. Bear Europe Lífið „Hér er ég tólf árum seinna, enn að hugsa um þetta“ Tíska og hönnun Kvennatónlistarhátíð Rodrigo vekur athygli Tónlist Stjörnulífið: Halla og Eiður Smári ástfangin á Þingvöllum Lífið „Ég vil gera frábæra hluti eins og ég sé í sjónvarpinu“ Lífið Urður trúlofuð og mætt aftur á Instagram Lífið Bylgjulestin lét sig ekki vanta í eina af stærstu veislum ársins á Þingvöllum Lífið samstarf Þrastahreiður í Garðabæ í beinni Lífið Fleiri fréttir Hilmir Snær stígur einn á svið Arnhildur Pálmadóttir er borgarlistamaður Reykjavíkur Veggjakrotað með kandýfloss á sýningunni „Hæhóogjibbíjei” Myndaveisla: Aldrei of gamall til að skella sér á bak David Hockney er látinn Ný bók frá Kirkegaard 47 árum eftir dauða hans Pissaði fyrir framan fólk í sjö klukkutíma á dag Þorgerður Katrín og Sólveig Anna í þrumustuði í Þulu Metsöluhöfundur birtist óvænt á Ísafirði og áritaði bækur Marjane Satrapi er látin „úr sorg“ Natasha S. hlýtur Maístjörnuna Deilt um sýningu Bjarkar: „Asnalega uppsett og kostnaðarsamt prump“ Samfélag í bleyti framlag Íslands á Feneyjartvíæringnum í arkitektúr Aðalsteinn Bergdal er látinn Jónmundur bæjarlistamaður Garðabæjar 2026 Stóri skandallinn, óvæntir sigurvegarar og ótvíræð taplið Óresteia og Lína sigursælust á Grímunni Fjörður og mynd um áhrif innrásar Rússa verðlaunuð í Cannes „Þetta parísarhjól sökkar“ Tónlistariðnaðurinn mikið til „klám og rúnk“ Lætur Parkinson ekki lengur stöðva sig Borgin vill breyta Ingólfstorgi í sumarmarkað: „Eins og þruma úr heiðskíru lofti“ Tíminn stóð í stað í bílveltunni Sjóðheitir listamenn í eina litríka sæng Benedict snýr aftur í Þjóðleikhúsið og Óresteia í útrás Heiðra Sigrúnu Eldjárn með sérstöku brunnloki í Lækjargötu Myndlistarkonan Rúna er látin Netflix setti leikárið í Borgó í uppnám Sjá meira