Á undanförnum árum hafa alþingismenn Miðflokksins jafnan staðið gegn síauknu skrifræði á sviði jafnréttis- og mannréttindamála. Sem dæmi greiddu níu alþingismenn Miðflokksins gegn frumvarpi sem varð að lögum um stjórnsýslu jafnréttismála í árslok 2020 og tveir þingmenn flokksins greiddu atkvæði gegn frumvarpi sem varð að lögum um Mannréttindastofnun Íslands sumarið 2024.
Í atkvæðagreiðslum beggja þessara mála voru það alþingismenn Miðflokksins þeir einu sem þorðu að ýta á nei-hnappinn.
Sú afstaða, að segja nei við málum sem þessum, byggir meðal annars á því að staða mannréttinda hér á landi batnar ekki eftir því sem báknið stækkar. Fjölgun opinberra starfa til að leysa óljós verkefni hjálpar fáum. Betra er að eyða peningum skattgreiðenda í annað.
Tillaga Miðflokksins fyrir borgarstjórn
Úrslit borgarstjórnarkosninganna fyrir mánuði síðan voru ákall um róttækar breytingar á rekstri Reykjavíkurborgar. Kosningaúrslitin gefa til kynna að tími dyggðaskreytingarstjórnmála sé liðinn.
Í þessu ljósi hafa borgarfulltrúar Miðflokksins lagt til á fundi borgarstjórnar 16. júní 2026 að mannréttindaráð Reykjavíkur verði lagt niður. Samkvæmt tillögunni skulu verkefni ráðsins vera fundinn annar staður í borgarkerfinu, svo sem hjá velferðarráði.
Það er órökrétt að það þurfi heilt fagráð að sýsla um málefni sem núverandi mannréttindaráði er ætlað að sinna. Tíma og orku kjörinna fulltrúa sem og starfsmanna er betur varið í annað.
Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks og Viðreisnar ættu einnig að gleðjast
Á síðasta kjörtímabili lögðu þáverandi borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks ítrekað fram tillögu um að leggja niður mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar og færa verkefni hennar annað.
Þegar þáverandi eini borgarfulltrúi Viðreisnar, stóð utan við myndun nýs meirihluta fyrir tæpum 18 mánuðum síðan, eftir að hafa verið í meirihluta borgarstjórnar í samfleytt sjö ár, lagði hún meðal annars til á fundi borgarstjórnar 4. mars 2025, að mannréttindaráð yrði lagt niður.
Lokaorð
Framanrakinn tillöguflutningur Sjálfstæðisflokks og Viðreisnar í minnihluta borgarstjórnar ætti með réttu að leiða til þess að meirihluti sé fyrir þeirri tillögu Miðflokksins að leggja mannréttindaráð Reykjavíkur niður.
Það hefur takmarkað gildi að tala um að minnka báknið, meira er um vert að hrinda slíkri stefnu í verk – STRAX!
Höfundur er varaborgarfulltrúi Miðflokksins.
Helgi Áss Grétarsson skrifar
Jón Þorsteinn Sigurðsson skrifar
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Gunnar Salvarsson skrifar
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Jóhannes Óli Sveinsson skrifar
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