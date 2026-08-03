Leiðrétting vegna greinar um Kristrúnar í breskum hlaðvarpsþætti Guðmundur Edgarsson skrifar 3. ágúst 2026 13:01 Í grein eftir mig sem birtist á Vísi, sunnudaginn 2. ágúst, voru ein ummæli Kristrúnar Frostadóttur ekki höfð rétt eftir. Í grein minni stóð „Kristrún Frostadóttir sagði nýlega í bresku hlaðvarpi að ef þjóðin segði já í lok ágúst tæki við aðildarferli sem „soga myndi allt súrefni úr stjórnkerfinu“. Hér var orðinu „allt“ ofaukið. Grunnástæða þessarar meinlegu villu er blanda af fljótfærni og kæruleysi. Ég hafði reitt mig um of á minnið. Engu að síður bað ég gervigreindina um að rifja upp með mér ummælin orðrétt við vinnslu greinarinnar og þá spýtti hún út úr sér þessu orðalagi. Að sjálfsögðu átti ég að baktryggja að það væri nákvæmt, a.m.k. áður en ég sendi greinina til birtingar. Hins vegar breytir orðið „allt“ í víðara samhengi viðtalsins ekki innihaldi eða niðurstöðu greinarinnar því Kristrún viðhafði fleiri orð um aðildarferlið, m.a. þau að „this takes a lot of energy, it takes oxygen out of the governing system..." („þetta útheimtir mikla orku, það sogar súrefni úr stjórnkerfinu“. Enska orðasambandið “takes oxygen out of the governing system” er myndmál og merkir ekki bókstaflega að aðeins örlítið súrefni sé tekið úr kerfinu. Það vísar til þess að tiltekið mál taki mikið rými, athygli og starfsorku frá annarri stjórnsýslu. Þýðingin „sogar súrefnið úr stjórnkerfinu“ fangar þessa merkingu ágætlega, þótt orðið „allt“ geri framsetninguna vissulega afdráttarlausari. Svo má bæta því við að Kristrún ítrekaði umfang umsóknarferilsins enn frekar stuttu síðar í viðtalinu með orðunum „I’m very much aware that this is a huge project for the government.” („Ég átta mig rækilega á því að þetta er gríðarlega stórt verkefni fyrir ríkisstjórnina.“). Svona lýsing getur tæplega átt við könnunarviðræður til að kíkja í pakkann, sem er megin boðskapur greinarinnar. Engu að síður bið ég vitaskuld lesendur greinarinnar og Kristrúnu auðmjúklega afsökunar á þessu gáleysi mínu. Höfundur er framhaldsskólakennari. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Skoðun: Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Mest lesið Hér eru sex veigamikil rök gegn inngöngu Íslands í Evrópusambandið Eggert Sigurbergsson Skoðun Hver lygi skapar skuld við sannleikann Yngvi Ómar Sigrúnarson Skoðun Herskylduhrakspár Haraldar skekkja raunhæfa sýn á varnarmál Svanur Sigurbjörnsson Skoðun Þegar gögn verða að upplýsingaóreiðu: Nokkrum staðleysum Halldórs Jörgens Olesen svarað Kristinn Sv. Helgason Skoðun Kristrún Frostadóttir sammála nei-sinnum Guðmundur Edgarsson Skoðun Rangfærslurnar standa enn og ekkert að þeim vikið Konráð S. 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