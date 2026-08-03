Þann 26. júlí birti Sigmar Guðmundsson, þingflokksformaður Viðreisnar og einn reyndasti strámannabyggingameistari ríkisstjórnarinnar, pistil á Facebook síðu sinni. Þar ásakaði hann Ingibjörgu Davíðsdóttir, þingmann Miðflokksins, um tvískinnung þess eðlis að hún, og Miðflokkurinn allur, tali fyrir fullveldi Íslands þegar kemur að mögulegri aðild að Evrópusambandinu en vilji á sama tíma að Ísland fari “á hnjánum til Trump til að fá leyfi til að taka ákvörðun um framtíð lands og þjóðar”. Þess má geta að Helga Vala Helgadóttir, fyrrverandi þingmaður Samfylkingarinnar, tók undir með Sigmari.
Tilefnið er gagnrýni Ingibjargar á ríkisstjórn Íslands fyrir það að hafa enn ekki leitað upplýsinga frá ríkisstjórn Bandaríkjanna varðandi það hvaða afleiðingar möguleg aðild Íslands að Evrópusambandinu myndi hafa fyrir samband Íslands og Bandaríkjanna.
Ísland er herlaus þjóð. Öryggi Íslands er tryggt af NATO, en kjarni þess er Bandaríkin. Það er almennt viðurkennt að NATO, án Bandaríkjanna, hafi ekki burði til að tryggja varnir aðildaríkja bandalagsins. Staðan er því sú í dag — hvað sem fólki kann að finnast um ágæti þess — að öryggi Íslands er háð vilja Bandaríkjanna til að vernda okkur.
Ef Ísland gengi inn í Evrópusambandið væri Ísland skyldugt til þess að standa með Evrópusambandinu í einu og öllu þegar kemur að utanríkis- og öryggismálum og taka í því virkan þátt.[1] Því gæti komið upp sú staða, ef upp koma deilur á milli Evrópusambandsins og Bandaríkjanna, að Ísland væri búið að skuldbinda sig til að taka virkan þátt í aðgerðum gegn ríkinu sem tryggir öryggi Íslands. Við höfum þegar séð ýmsan ágreining á milli Evrópusambandsins og Bandaríkjanna undanfarið — tollastríðið, deilur um stöðu mál- og skoðanafrelsis í Evrópu, gríðarlegar sektir Evrópusambandsins á Bandarísk fyrirtæki, o.s.frv.
Það er því algjörlega óskiljanlegt af minni hálfu af hverju ríkisstjórnin hefur ekki gengið eftir þessum upplýsingum. Ég tel þetta alvarlegan áfellisdóm á getu Sigmars og ríkisstjórnar hans til að standa vörð um hagsmuni og öryggi Íslendinga. Sömuleiðis þykir mér það ekki sæma þingmanni að nýta sér rökstuddar áhyggjur annars þingmanns af öryggi Íslands til þess að skora pólitísk stig. Hér er allt undir.
Höfundur er tölvunarfræðingur.
[1] https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_24/oj/eng
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