Slagorð í stað gagna: Grein Snorra Mássonar um ESB-aðild Halldór Jörgen Olesen skrifar 31. júlí 2026 09:35 Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins, birti nýlega grein þar sem hann rökstyður andstöðu sína við aðild Íslands að Evrópusambandinu. Greinin er skrifuð af pólitískri sannfæringu en er nánast laus við gögn, tölur eða tilvísanir í rannsóknir. Hún byggir á tilfinningalegum fullyrðingum sem hljóma vel í eyrum þeirra sem þegar eru á móti en standast ekki skoðun þegar þær eru bornar saman við raunveruleikann. Hér verða greindar helstu fullyrðingar greinarinnar, ein í einu. „Aðild leiðir líklega til aukins atvinnuleysis" Þetta er sterkasta fullyrðing greinarinnar og jafnframt sú sem er auðveldast að afsanna. Snorri segir: „Nú er það almennt viðurkennt að inngöngu Íslands í Evrópusambandið fylgir líklega aukið atvinnuleysi hér á landi." Hann gefur enga heimild fyrir þessari fullyrðingu af þeirri einföldu ástæðu að hún er ekki „almennt viðurkennt." Hún er ósönn. Skoðum gögnin. Hvert einasta samanburðarland sem gekk í Evrópusambandið á síðustu þremur áratugum sá atvinnuleysi lækka eftir aðild, ekki hækka: Eistland er sérstaklega fróðlegt dæmi. Þetta er lítið Eystrasaltsríki, 1,3 milljónir íbúa, sem gekk í ESB árið 2004 með 10,3% atvinnuleysi. Þremur árum síðar var það komið niður í 4,6%. Lettland og Litháen sýna sömu sögu. Króatía, sem gekk í ESB 2013 með 17% atvinnuleysi, var komin niður í 6,5% árið 2019. Það er engin fræðileg rannsókn, engin hagfræðistofnun og engin alþjóðleg stofnun sem styður fullyrðingu Snorra. Framkvæmdastjórn ESB, OECD, Alþjóðabankinn og IMF hafa öll sýnt fram á að aðild að innri markaðnum eykur hagvöxt og atvinnu, ekki öfugt. Snorri segir þetta sé „almennt viðurkennt" en getur ekki nefnt eina heimild. Það er vegna þess að engin er til. „Frjáls för fólks hefur þróast með ósjálfbærum hætti" Hér er grundvallarrugl í röksemdafærslu Snorra sem þarf að afhjúpa skýrt: Ísland hefur þegar frjálsa för fólks. Þetta er ekki eitthvað sem ESB-aðild myndi koma með. Þetta er til staðar í dag, hefur verið til staðar í þrjá áratugi, og er hluti af EES-samningnum sem Snorri sjálfur viðurkennir hafa „augljósa kosti." Samkvæmt Nordregio (2024) eru 53% erlendra ríkisborgara á Íslandi frá ESB/EES-ríkjum. Þeir koma hingað á grundvelli EES-samningsins, nákvæmlega sama samnings sem Snorri vill halda. ESB-aðild breytir engu um rétt þessara borgara til að búa og starfa á Íslandi. Þeir hafa þann rétt nú þegar. Ef Snorri telur að innflytjendastraumurinn sé „ósjálfbær", og um það má deila, þá eru áhyggjur hans vegna EES-samningsins, ekki vegna ESB-aðildar. En hann vill ekki ráðast á EES-samninginn vegna þess að hann veit að meirihluti Íslendinga styður hann. Þess í stað reynir hann að tengja innflytjendavandann við ESB, sem er pólitískt þægilegt en efnislega rangt. Liechtenstein-undanþágan: Ágætt atriði sem snýst á höfundinn Snorri nefnir að Liechtenstein hafi fengið undanþágu innan EES til að takmarka dvalarleyfi með kvótakerfi, 72 leyfi á ári fyrir EES-borgara. Þetta er rétt. En hvað sannar þetta? Það sannar að innan EES er hægt að semja um undanþágur frá frjálsri för fólks. Ef Ísland hefði viljað slíka undanþágu hefði það getað óskað eftir henni hvenær sem er á síðustu þremur áratugum. Ísland hefur aldrei gert það. Miðflokkurinn hefur setið í ríkisstjórn og hefur aldrei lagt þetta fram. Af hverju? En hér kemur atriðið sem Snorri missir af: Ef hægt er að semja um undanþágur innan EES, þá er líka hægt að semja um undanþágur innan ESB. Aðildarsamningar eru samningaviðræður, ekki skilyrðislaus uppgjöf. Írland samdi um undanþágu frá Schengen. Danmörk samdi um undanþágu frá evrunni. Pólland samdi um aðlögunartímabil á frjálsri för vinnuafls. Samningaviðræður eru einmitt til þess að ná niðurstöðu sem hentar báðum aðilum. Röksemdafærsla Snorra er þessi: „Við höfum tæki sem við höfum aldrei notað, þess vegna eigum við ekki að fá önnur tæki." Þetta er ekki rökfærsla. Þetta er afsökun fyrir aðgerðaleysi. „ESB hefur ekki haft stjórn á landamæramálum" Snorri vísar til vandamála ESB með ytri landamæravörslu, hæliskerfi og ólöglega innflytjendur. Þetta er umræða sem á við um Miðjarðarhafsríkin, Spán, Ítalíu, Grikkland, sem standa frammi fyrir hundruðum þúsunda hælisleitenda sem koma sjóleiðina frá Afríku og Miðausturlöndum. Ísland er eyja í miðju Norður-Atlantshafi. Enginn kemst hingað á gúmmíbát. Enginn fer í gegnum Ísland á leið annað. Ísland er ekki á hælisleitendaleið og verður það aldrei vegna landfræðilegrar legu sinnar. Þessi hluti af ESB-umræðunni á einfaldlega ekki við um Ísland og Snorri veit það. En hann nefnir það samt vegna þess að það vekur tilfinningar. Reyndar gefur ESB-aðild Íslandi meiri tæki til að stjórna þriðja ríkis innflytjendum, ekki færri. Dublin-reglugerðin, Frontex-samstarfið, og sameiginleg vegabréfaáritunarstefna eru öll tæki sem ESB-ríki hafa en EES-ríki hafa ekki fulla aðild að. Ísland sem EES-ríki fær verstu hlið beggja heima: frjálsa för fólks án fullrar þátttöku í stjórnun hennar. „Pólland og Ungverjaland fá sektir en Spánn ekki" Snorri heldur því fram að ESB beiti tvöföldum staðli, sekti Pólland og Ungverjaland fyrir landamæravörslu en láti Spán komast upp með „tilslökun." Þetta er ónákvæmt að því marki að það er villandi. Pólland og Ungverjaland fengu ekki sekt vegna landamæravörslu. Þau fengu sekt vegna kerfisbundinna brota á réttarríkinu, ráðist á sjálfstæði dómstóla, þrengt að fjölmiðlafrelsi, og grafið undan lýðræðislegum stofnunum. Þetta er allt annað mál en landamærastefna. Snorri blandar þessu saman meðvitað til að búa til mynd af „ósanngjörnu" ESB sem ofsækir þjóðernissinna. Það er pólitískt áróðurstæki, ekki greining. „Frelsi ESB er þröngt, kapítalískt frelsi" Snorri heldur því fram að fjórfrelsi ESB, frjáls för vöru, þjónustu, fjármagns og fólks, sé „þröngt, kapítalískt frelsi" sem þrengi að frelsi smáþjóðar. Þetta er hugmyndafræðileg fullyrðing sem hljómar djúp en þolir ekki skoðun. Ísland nýtur þegar þessa „þrönga frelsis" í gegnum EES-samninginn. Íslensk fyrirtæki selja vörur og þjónustu á evrópskum markaði á grundvelli þess. Íslendingar búa og starfa í Evrópu á grundvelli þess. Íslenskur sjávarútvegur, ferðaþjónusta og tæknigreinar eru háðar þessu frelsi. Ef þetta er „kapítalískt frelsi" sem þrengir að Íslandi, hvers vegna vill Snorri halda EES-samningnum? Sannleikurinn er sá að Snorri vill njóta ávinnings innri markaðarins án þess að axla ábyrgð á mótun hans. Hann vill að Ísland taki við reglum sem það hefur enga aðkomu að vegna þess að sú staða hentar pólitískt. Hún leyfir honum að kvarta yfir „Brussel" án þess að þurfa að leggja til raunverulegar lausnir. „Að Ísland verði áfram Ísland" Þetta er slagorð Miðflokksins og lokaorð greinar Snorra. Hljómar vel. En hvað þýðir þetta? Danmörk er áfram Danmörk eftir 53 ár í ESB. Finnland er áfram Finnland eftir 31 ár. Írland er áfram Írland og hefur í raun orðið efnahagslega sjálfstæðara og menningarlega öflugra eftir aðild. Ekkert ESB-ríki hefur hætt að vera það sem það var. Tungumál, menning, hefðir, sjálfsmynd, ekkert af þessu hverfur við aðild að viðskipta- og pólitísku samstarfi. En ef „að Ísland verði áfram Ísland" þýðir að Ísland verði áfram land þar sem ungt fólk hefur ekki efni á húsnæði, þar sem vextir eru tvöfalt hærri en í nágrannalöndunum, þar sem verðbólga er langvarandi vandamál, og þar sem sprotafyrirtæki flytja úr landi vegna fjármagnskostnaðar, þá er spurningin hvort ÞAÐ Ísland sé þess virði að varðveita. Ísland á að vera Ísland. En Ísland á líka að vera land sem virkar fyrir alla, ekki bara þá sem eiga eignir og njóta verðtryggðra vaxta. Fullveldi sem ekki er notað til að bæta líf borgaranna er ekki fullveldi. Það er afsökun. Niðurstaða: Gögn gegn slagorðum Grein Snorra Mássonar inniheldur enga tölu, enga heimild, enga tilvísun í rannsókn. Hún inniheldur tilfinningar, ótta og slagorð. Þegar fullyrðingar hans eru bornar saman við gögn, eins og fullyrðingin um atvinnuleysi, reynast þær rangar. Þegar röksemdafærsla hans er greind, eins og um innflytjendamál, reynist hún byggð á ruglingi á milli EES og ESB. Þegar hugmyndafræði hans er skoðuð, „frelsi smáþjóðar", reynist hún í mótsögn við hans eigin stuðning við EES-samninginn. Þjóðaratkvæðagreiðslan 29. ágúst á að byggjast á gögnum, greiningu og heiðarlegri umræðu um kosti og galla. Grein Snorra leggur ekkert af þessu til umræðunnar. Hún er pólitískt plagg sem ætlað er að viðhalda ótta, ekki upplýsa kjósendur. Ísland á skilið betri umræðu en þessa. Höfundur er sérfræðingur í samstarfi og smíðaði verdbolga.net, opið mælaborð sem flokkar hvern lið verðbólgunnar eftir uppruna: ríki, erlendu eða innlendu. Heimildir: Alþjóðabankinn (World Bank), SL.UEM.TOTL.ZS; Macrotrends.net; Nordregio, State of the Nordic Region 2026; OECD International Migration Outlook 2025; Hagstofa Íslands; EUR-Lex, Liechtenstein Sectoral Adaptations Review (2023); Framkvæmdastjórn ESB. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Skoðun: Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Mest lesið Að neita að leita Kristrún Ágústsdóttir Skoðun Hver ber raunverulega ábyrgð á minkaslysinu? Anahita Sahar Babaei Skoðun Slagorð í stað gagna: Grein Snorra Mássonar um ESB-aðild Halldór Jörgen Olesen Skoðun Kristrún skýrði loksins hvað verður kosið um Gunnar Ármannsson Skoðun Vinnslustöðin rýrir afkomu sjómanna og landverkafólks – en til hvers? Gunnar Sigurðsson Skoðun Stór orð, lítil rök og ekkert dæmi um ranga tölu – Svar til Konráðs S. Guðjónssonar Gauti B. Eggertsson Skoðun Ég hélt að þetta væri bara lítið hrúður Valerio Gargiulo Skoðun Af hverju já? Reynir Böðvarsson Skoðun Óreiða á samviskunni Páll Rafnar Þorsteinsson Skoðun Fullveldi fyrir hvern? Hjálmar Vilhjálmsson Skoðun Skoðun Skoðun Slagorð í stað gagna: Grein Snorra Mássonar um ESB-aðild Halldór Jörgen Olesen skrifar Skoðun Stór orð, lítil rök og ekkert dæmi um ranga tölu – Svar til Konráðs S. Guðjónssonar Gauti B. Eggertsson skrifar Skoðun Hættulegasti tími ársins í umferðinni Ágúst Mogensen skrifar Skoðun Að neita að leita Kristrún Ágústsdóttir skrifar Skoðun ESB umræðan og gervigreindin Ólafur Hannesson skrifar Skoðun Vinnslustöðin rýrir afkomu sjómanna og landverkafólks – en til hvers? Gunnar Sigurðsson skrifar Skoðun Hver ber raunverulega ábyrgð á minkaslysinu? Anahita Sahar Babaei skrifar Skoðun Spænska knattspyrnuliðið sem héraðsmetafór fyrir Spán Jordi Oriola Folch skrifar Skoðun Gæði bygginga ráðast ekki ef reglugerðum einum saman Bergþóra Góa Kvaran skrifar Skoðun Ég hélt að þetta væri bara lítið hrúður Valerio Gargiulo skrifar Skoðun Af hverju já? Reynir Böðvarsson skrifar Skoðun Ef lausnirnar eru til, af hverju eru þær ekki notaðar? Birgir Hrafn Birgisson skrifar Skoðun Óreiða á samviskunni Páll Rafnar Þorsteinsson skrifar Skoðun Fullveldi fyrir hvern? Hjálmar Vilhjálmsson skrifar Skoðun Viðræðurnar snúast um aðlögun Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Kristrún skýrði loksins hvað verður kosið um Gunnar Ármannsson skrifar Skoðun Ég þekki ekki lengur minn gamla Sjálfstæðisflokk Dagur Jónsson skrifar Skoðun Leggjum þá Náttúruverndarstofnun niður Svanur Guðmundsson skrifar Skoðun Meðferð ríkisvaldsins á máli lífslokalæknisins Eva Hauksdóttir skrifar Skoðun Hættum að pissa í skóinn í frostinu til að hlýja okkur – klæðum okkur í ullarsokka Grímur Atlason skrifar Skoðun Með óttann einan að vopni Benedikt Jóhannesson skrifar Skoðun Merkilegur tvískinnungur Ingólfur Sverrisson skrifar Skoðun Þjóðin á að njóta vafans Snorri Másson skrifar Skoðun Tosca skýst upp úr turninum í Brussel Jónas Sen skrifar Skoðun ESB og skoðanabræður þínir Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar Skoðun Hjá LESA skrifum við sögurnar sjálf og höfundar eiga alltaf að fá greitt Birgir Hrafn Birgisson skrifar Skoðun Litblindur á fótboltavellinum Ingunn Eir Andrésdóttir skrifar Skoðun Á hugmyndafræðilegt ofbeldi heima í kosningabaráttu? Hnikarr Bjarmi Franklínsson skrifar Skoðun Hvað er dýrmætara en rétturinn og valdið til að ráða okkar málum sjálf? Diljá Mist Einarsdóttir skrifar Skoðun Gervigreindarskrif Halldórs Jörgen Olesen Hjörvar Sigurðsson skrifar Sjá meira