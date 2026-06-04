Tilmæli til borgarstjórnar, fagþekking Eyjólfur Pálsson skrifar 4. júní 2026 13:00 Ég óska borgarstjórn velfarnaðar í hennar störfum. Hún er líkleg til að vinna vel. Mér þykja málefnaáherslur meirihlutans að langflestu leyti prýðilegar og þar er byggt á góðum grunni. Mikilvægt er að fagmennska sé í fyrirrúmi við stjórn borgarinnar en um leið er ekki hægt að gera kröfu um að borgarfulltrúar hafi vit á öllum sköpuðum hlutum. Því ætti borgarstjórn að leita til bestu sérfræðinga á hverju sviði. Það er trygging fyrir árangri. Lítum til stjórnenda í meðalstóru fyrirtæki. Ekki er hægt að ætlast til þess að þeir hafi þekkingu á öllu en þeir eiga að hafa sýn og vita hvað þeir vilja. Til að stefna þeirra komist í framkvæmd á sem farsælastan hátt margborgar sig fyrir þá að fá leiðbeiningar frá sérfræðingum sem búa yfir fagþekkingu. Eins er það í stjórnmálum, þar þarf fagþekkingu. Dýralæknar eru til dæmis ekki bestu fagmenn í fjármálaráðuneytinu. Núverandi ríkisstjórn bar gæfu til að velja faglegan fjármálaráðherra, Daða Má Kristófersson, sem vinnur vel og skynsamlega. Það má greina samhljóm milli hans og Bjarna Benediktssonar framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins, en báðir eru sammála um að íslenskt atvinnulíf sé komið í ójafnvægi. Þar deila þeir áhyggjum og ættu í sameiningu, með fagmennsku í farteskinu, að geta unnið, ásamt fagfólki, gegn þessari óheillaþróun. Hvort sem er í stjórnmálum, atvinnulífi eða annars staðar skilar það miklu að velja faglega hæfa einstaklinga. Á sínum tíma bað Davíð Oddsson mig um að taka sæti í stjórn Handverks og hönnunar. Ég var ekki Sjálfstæðismaður, hafði aldrei kosið Sjálfstæðisflokkinn, en það skipti Davíð engu máli. Hann var að leita að fólki sem hafði vit á hönnun. Ég tók boðinu enda vissi ég að ég hefði verið valinn á faglegum forsendum. Ég veit ýmislegt um hönnun og einbeiti mér að henni. Minn rekstur byggir á ákveðinni sýn og ég hef haldið stíft í hana. Um leið hef ég nýtt mér þekkingu sérfræðinga á öllum mögulegum sviðum. Fjármál þykja mér ekki skemmtileg og ég veit ekki mikið um þau, en þau eru lífsnauðsynleg í rekstri. Ég hef leitað til sama fjármálaráðgjafa í yfir fjörutíu ár. Sú samvinna hefur verið einstaklega farsæl. Allt sem ég ætla að gera og kostar peninga hef ég borið undir hann og hann sagt já eða nei. Ef hann segir nei ígrunda ég málið betur og endurskoða hugmyndir mínar og legg svo málið fyrir hann að nýju. Stundum segir hann já og stundum nei. Þegar hann segir já leiðbeinir hann mér. Á fleiri sviðum hef ég nýtt mér fagmennsku sérfræðinga, eins og til dæmis þegar ég skrifa greinar í fjölmiðla eða held ræður. Þá hef ég oft fengið blaðamann til að aðstoða mig við að púsla saman texta. Ég þekki af eigin reynslu og atvinnurekstri hversu mikilvægt er að nýta sér aðstoð fagmanna. Við meirihluta borgarstjórnar segi ég: Nú hafið þið tækifæri til að leita til fagmanna á öllum sviðum. Nýtið það tækifæri því það mun verða til heilla fyrir borgarbúa og framtíðina. Höfundur er stofnandi Epal. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Borgarstjórn Reykjavík Mest lesið Þegar endurtekning verður að „sannleika“ Snædís Valsdóttir,Aðalsteinn Hjartarson Skoðun „Alþingi sameinast“ Margrét Kristín Blöndal Skoðun Tónlistar(niðurskurðar)borgin Reykjavík Ásta Kristín Pjetursdóttir Skoðun Sundurtætt eftirlit – opið bréf til alþingismanna Sesselja María Sveinsdóttir Skoðun BRCA arfberar eiga ekki að greiða fyrir lífsnauðsynlegt áhættueftirlit Hrefna Eyþórsdóttir Skoðun Heilbrigðiseftirlit er nærþjónusta — ekki skrifborðsæfing Sigrún Guðmundsdóttir Skoðun Undir yfirborðinu leynist framtíðin Silja Elvarsdóttir,Hafdís Hanna Ægisdóttir Skoðun Minna kerfi og meiri hverfi Róbert Ragnarsson Skoðun Ný jafnréttislög kalla á aukið aðhald og skýra framtíðarsýn Kolbrún Halldórsdóttir Skoðun Málverkið tilbúið, en hver hélt á penslinum? 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