Ykkur er óhætt að treysta okkur Jón Steindór Valdimarsson skrifar 20. maí 2026 14:18 Alþingismenn taka á næstu dögum ákvörðun um hvort hlusta eigi eftir svari þjóðarinnar við einfaldri spurningu: Á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið? Sérhverjum kjósanda í landinu fyllilega treystandi til þess svara spurningunni af eigin hyggjuviti eins og hann gerir reglulega í lýðræðislegum kosningum. Alþingismenn sem sækja umboð sitt til almennings í almennum kosningum ættu að vera glaðir í hjarta og sinni þegar þeir fela kjósendum sínum það verkefni að svara einfaldri spurningu – beint og milliliðalaust. Það er óhætt að treysta okkur. Gildar ástæður Friður, mannréttindi, breytt heimsmynd, viðskiptahagsmunir, öryggis- og varnarmál í víðum skilningi, sífellt stækkandi og valdameiri fyrirtækjasamsteypur og tæknirisar eru dæmi um stór og flókin viðfangsefni sem varða Ísland miklu. Hegðun stórvelda á borð við Bandaríkin og Rússland, og raunar annarra stórvelda, er að breyta þeirri heimsmynd sem við höfum búið við og treyst. Leikreglur í alþjóðasamskiptum eru greinilega að breytast mjög til verri vegar fyrir lítil og millistór ríki. Það eitt og sér kallar á endurmat á stöðu Íslands í samfélagi þjóðanna og beinir augum okkar að Evrópusambandinu, en innan þess er þétt og mikil samvinna fullvalda ríkja, sem öll eru lítil og meðalstór. Þau standa frammi fyrir nákvæmlega sömu spurningum og verkefnum og við. Grundvöllurinn Í 2. grein sáttmálans um ESB segir: Gildin, sem liggja til grundvallar Sambandinu, eru virðing fyrir mannlegri reisn, frelsi, lýðræði, jafnrétti, réttarríkið og virðing fyrir mannréttindum, þ.m.t. réttindum þeirra sem tilheyra minnihlutahópum. Þessi gildi eru sameiginleg aðildarríkjunum í samfélagi sem einkennist af fjölhyggju, banni við mismunun, umburðarlyndi, réttlæti, samstöðu og jafnrétti karla og kvenna. Flestir Íslendingar geta tekið undir þessi gildi og okkar íslenska samfélag er reist á þessum sömu gildum og Evrópusambandið hefur sett sér í grundvallarsáttmála sínum. Skoðanir eru skiptar Rétt er að taka fram að ég hef í marga áratugi verið staðfastlega þeirrar skoðunar að Ísland eigi að verða aðili að Evrópusambandinu og vera virkur þátttakandi í þessu mikla verkefni sem þar er unnið. Sú afstaða hefur styrkst eftir því sem árin líða. Ég geri mér líka fulla grein fyrir því að margir eru að sama skapi staðfastlega þeirrar skoðunar að Ísland eigi alls ekki að verða aðili að Evrópusambandinu. Svo eru líka margir sem hafa ekki mótað sér skoðun eða hafa ekki sterkar skoðanir á aðild Íslands að Evrópusambandinu en eru tilbúnir til þess að velta málinu fyrir sér og taka afstöðu til þess þegar samningur liggur fyrir. Bara ein leið fær Óhætt er að fullyrða að rökin með og á móti aðild eru bæði efnisleg og tilfinningaleg og afstaða fólks og skoðanir mótast af því. Hart er deilt um staðreyndir um hvað aðild felur í sér, hverjir kunni að vera kostir hennar og gallar. Þá er ekki síður deilt um hvort hægt sé að ná samningum eða viðunandi lausnum um atriði sem varða mikla hagsmuni Íslands. Engin leið er að fullyrða um þessi atriði með fullri vissu nema með því að fullgera aðilarsamning Þetta er eina leiðin til þess að komst til botns í málinu og hana eigum við að fara. Trúlega eru litlar líkur á því að sá dagur renni upp að allir eða flestir verði sömu skoðunar í þessu máli, frekar en í öðrum stórum ágreiningsmálum. Þess vegna er gott að við erum svo heppin að búa við lýðræði og skoðanfrelsi sem felur í sér að við höfum tól og tæki til þess að leiða erfið mál til lykta. Ég segi JÁ þann 29. ágúst. Höfundur er lögfræðingur. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Jón Steindór Valdimarsson Skoðun: Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Mest lesið Hvað verður gert á aðalfundinum á morgun Eiríkur? Björn Sævar Einarsson Skoðun Einmitt, alveg hreint stórkostleg vörn Hjörtur J. Guðmundsson Skoðun Ólafur Ragnar og handboltinn Diljá Mist Einarsdóttir Skoðun Hættum að hvísla um loðnu og gætum hagsmuna íbúa Eydís Ásbjörnsdóttir Skoðun Hvar er Ísland kynnt sem umsóknarríki? Erna Bjarnadóttir Skoðun Að slá gras á umferðareyjum er það mikilvægara en geðheilsa barna? Grímur Atlason Skoðun 27 milljónir á mann (14.500 milljarðar) Tryggvi Hjaltason Skoðun Gervigreindin bíður ekki eftir Alþingi - opnum aithingi.is Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir,Rafn Steingrímsson Skoðun Opið bréf til formanns utanríkismálanefndar Haukur Arnþórsson Skoðun Þegar Hafró ver hvalinn en gleymir fiskinum Svanur Guðmundsson Skoðun Skoðun Skoðun Ekki loka á okkur Kristín María Birgisdóttir skrifar Skoðun Ykkur er óhætt að treysta okkur Jón Steindór Valdimarsson skrifar Skoðun Fallegu Dalirnir við þjóðveg 60 Þórunn Magnea Jónsdóttir skrifar Skoðun Stýrivextir hækka og allir eru að græða – nema þú Halla Gunnarsdóttir,Jakob Tryggvason,Andri Reyr Haraldsson,Eiður Stefánsson,Gunnar Sigurðsson,Óskar Hafnfjörð Gunnarsson skrifar Skoðun Áskorun um opnun þjónustu- og þekkingarmiðstöðvar um einhverfu Telma Sigtryggsdóttir skrifar Skoðun Bæn grunnskólakennara – opið bréf til nýs meirihluta í Reykjavík um menntamál Rakel Linda Kristjánsdóttir skrifar Skoðun Er það glæpur að vilja stunda ábyrgar fiskveiðar? Þórólfur Júlían Dagsson skrifar Skoðun Að slá gras á umferðareyjum er það mikilvægara en geðheilsa barna? Grímur Atlason skrifar Skoðun Hvar er Ísland kynnt sem umsóknarríki? Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Þegar Hafró ver hvalinn en gleymir fiskinum Svanur Guðmundsson skrifar Skoðun Einmitt, alveg hreint stórkostleg vörn Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Hvað verður gert á aðalfundinum á morgun Eiríkur? Björn Sævar Einarsson skrifar Skoðun Ólafur Ragnar og handboltinn Diljá Mist Einarsdóttir skrifar Skoðun Lítil bjalla, stórt hjarta: Hvernig við getum verndað bæði kisur og fugla Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Erfitt að veiða ufsa án kvóta í þorski Finnbogi Vikar Guðmundsson skrifar Skoðun Jæja kosningunum lokið Elías B. Elíasson skrifar Skoðun Hættum að hvísla um loðnu og gætum hagsmuna íbúa Eydís Ásbjörnsdóttir skrifar Skoðun Staðan í viðræðum Bandaríkjanna og Grænlands Arnór Sigurjónsson skrifar Skoðun Nú er tækifærið - vinnum saman að betri grunnskóla Hólmfríður Arna Þórisdóttir skrifar Skoðun Gervigreindin bíður ekki eftir Alþingi - opnum aithingi.is Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir,Rafn Steingrímsson skrifar Skoðun 27 milljónir á mann (14.500 milljarðar) Tryggvi Hjaltason skrifar Skoðun Opið bréf til formanns utanríkismálanefndar Haukur Arnþórsson skrifar Skoðun Spurningunni breytt – en ekki forsendunum Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Uppskrift að stéttskiptu samfélagi og vonleysi Davíð Bergmann skrifar Skoðun Eyjar í óvissu á meðan ráðherra bíður eftir haustinu Jóhann Ingi óskarsson skrifar Skoðun Ísland verðleggur sig út af markaði Diljá Matthíasardóttir skrifar Skoðun Framþróun í tónlistarnámi á háskólastigi á Íslandi Pétur Jónasson skrifar Skoðun Höfum við kjark til að gefa fólki tækifæri? Jónas Ingi Jónasson skrifar Skoðun Gervigreind í skólum: Svindl er ekki stóra spurningin Helgi S. Karlsson skrifar Skoðun Samræmd próf: Fyrir hvern? Grétar Birgisson skrifar Sjá meira