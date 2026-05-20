Erfitt að veiða ufsa án kvóta í þorski

Landsamband smábátaeigenda hefur réttilega bent á að gríðarlegt magn af kvóta í ufsa fellur niður óveiddur undanfarin ár og veldur tapi upp á tugi milljarða fyrir sjómenn, fiskverkendur og þjóðarbúið. En það skortir eitt veigamikið atriði til að veiða ufsa og það er aukin kvóti í þorski. Atvinnuvegaráðherra hefur undanfarin ár farið nákvæmlega eftir ráðgjöf Hafró. En á sama tíma, hinu megin við miðlínu Íslands og Grænlands eru nágrannar okkar Grænlendingar að gefa út nærri tvöfalt hærri kvóta en þeirra eigin Hafró gefur ráðleggingar um, til að kanna veiðiþol þorskgangna er koma syndandi yfir miðlínuna frá Íslandsmiðum.
Landsamband smábátaeiganda ætti frekar að einhenda sér í að hvetja atvinnuvegaráðherra að taka fram fyrir hendurnar á Hafró og gefa út mun meiri kvóta í þorski en Hafró mun koma til með að veita ráðgjöf um fyrir næstkomandi fiskveiðiár. Öðruvísi er ekki hægt að veiða ufsa sem brennur inni á hverju ári. Vonandi tekur Landsambandið áskorun þessari og fer að beita sér í réttmætri og nauðsynlegri gagnrýni á Hafró varðandi stofnmælingu, aðferðafræði og ráðgjöf í þorskveiðum Íslendinga.
Að lokum hvet ég alla þá sem hafa áhuga á fiskveiðum á Íslandi og stinga niður penna með hvatningu til atvinnuvegaráðherra um að taka fram fyrir hendurnar á Hafró og gefa út mun meiri aflaheimildir í þorski heldur en Hafró ráðleggur. Af hverju eru Íslensk stjórnvöld að ala upp þorsk á Íslandsmiðum sem er síðan veiddur hinum megin við miðlínu Grænlands og Íslands, þannig að íslenskir sjómenn geta ekki einu sinni veitt aðrar tegundir, þar skortur er á kvóta í þorski? Niðurstaðan er milljarða tap fyrir þjóðarbúið á Íslandi. Hvað eru það mörg göng, hjúkrunarheimili eða vegbætur á landsbyggðinni. Hafró er að valda íslenska þjóðarbúinu gríðarlegu tjóni með aðferðafræði sem hefur ekki skilað neinum árangri í tugi ára, skilið rækjuiðnaðinn og rækjuútgerð eftir brunarústum og mörgum fisktegundum vannýttum, öðrum nánast útrýmt með afráni af risastórum þorskstofnum á Íslandsmiðum.
Höfundur vinnur á smábátum og er búsettur í Langanesbyggð.
