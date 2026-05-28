Skoðun

Um skipu­lag bæja

Þórður Már Sigfússon skrifar

Skipulagsmál móta daglegt líf okkar allra og í flóknu umhverfi samtímans hefur mikilvægi vandaðrar skipulagsvinnu aukist verulega. Hlutverk skipulagsfræðinga er að samræma ólík sjónarmið og stuðla að sjálfbærri framtíðarsýn. Þessi hugsun á sér djúpar rætur eða allt til spænska verkfræðingsins og skipulagsfræðingsins, Ildefons Cerdà, sem sýndi fram á að skipulag borga ætti fyrst og fremst að þjóna lýðheilsu, jöfnuði og vellíðan íbúa. Gott skipulag skapar einmitt þessi lífsgæði sem birtast í greiðari samgöngum, sterkara nærumhverfi og skilvirkara daglegu lífi. Á hinn bóginn leiða vanhugsaðar áætlanir til gæðarýrnunar í formi kostnaðarsamra umferðarteppa, ósamræmdrar uppbyggingar og samfélagslegra árekstra. Ólíkir hópar hafa mismunandi þarfir, væntingar og sýn á hvernig borgir og bæir eigi að þróast. Á stundum fagnar hjólreiðafólk breytingum á göturými, á meðan þeir sem reiða sig á einkabílinn upplifa skerðingu á sínum hagsmunum, og öfugt. Slíkir hagsmunaárekstrar eru eðlilegur hluti af þróun borgarsamfélagsins.

Þetta er síður en svo nýtt fyrirbæri. Þegar Cerdà lagði fram hið metnaðarfulla Eixample-skipulag fyrir Barcelona árið 1859 mætti það harðri andstöðu, meðal annars frá fasteignaeigendum sem vildu hámarka nýtingu landsins. Niðurstaðan varð þéttari og umfangsmeiri uppbygging en Cerdà hafði sjálfur lagt upp með. Þar tókust á sjónarmið þeirra sem vildu hámarka arðsemi hvers fermetra og þeirra sem lögðu áherslu á loftgæði, birtu, græn svæði og lífvænlegra borgarumhverfi fyrir almenning. Sambærileg átök hafa fylgt borgarþróun í gegnum tíðina og munu án efa halda áfram að gera það. Verkefnið felst því ekki í að útrýma ágreiningi, heldur að finna farsælt jafnvægi milli ólíkra hagsmuna með langtímahagsmuni samfélagsins að leiðarljósi.

Það er öllum ljóst að borgarskipulag er vandmeðfarið viðfangsefni, enda er þar verið að sýsla með nánasta umhverfi fólks og hversdagslíf þess. Það felst ákveðið öryggi í hinu þekkta umhverfi og þegar stendur til að breyta þeim ramma, örlítið jafnvel, stendur fólki eðlilega ekki á sama. Hlutverk skipulagsfræðinga er einmitt að mæta þessum áhyggjum, samræma ólík sjónarmið og stuðla að sjálfbærri framtíðarsýn. Í þessu hlutverki reynir á ríka fagmennsku enda um að ræða flókið púsluspil þar sem hagsmunir íbúa, umhverfissjónarmið og efnahagslegir innviðir verða að fara saman. Skipulagsfræðingar eru sérhæfðir brúarsmíðar í þessu ferli; þeir teikna ekki aðeins línur á uppdrætti heldur rýna í gögn, greina lýðfræðilega þróun og tryggja lýðræðislegt samráð svo raddir almennings fái notið sín. Þeir tryggja að vöxtur samfélagsins verði ekki á kostnað lífsgæða okkar, heldur grundvöllur þeirra.

Höfundur er formaður skipulagsfræðingafélags Íslands (SFFÍ).

