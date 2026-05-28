Skoðun

Hólar í Hjalta­dal á upp­boð

Jón Bjarnason skrifar

„Frá og með 1. júlí verður Hólaskóli - Háskólinn á Hólum lagður niður og sömuleiðis staða rekors Hólaskóla og háskólaráð,“ segir í frumvarpi sem nú er fyrir alþingi. Hin veglegu Staðarhús á Hólum ásamt heimatorfunni á helgum Hólastað verða boðin upp til sölu.

Eftirmæli ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur 2026.

Hin tignarlegu skólahús sem gráta af hirðuleysi síðustu ára verða boðin upp og seld nái frumvarpið fram að ganga.

Með þrjá norðlenska ráðherra undir forystu forsætisráðherra á að leggja niður Háskólann á Hólum- í blómlegu starfi- og setja Hóla í Hjaltadal á uppboð. 

Atkvæðagreiðsla fer fram á Alþingi í kvöld.

Sagan gengur í hring líka hjá Hólum í Hjaltadal

Sagan frá aldamótaárinu 1800 endurtekur sig þegar danski kóngurinn bauð Hólastað upp í bútum eftir að staðarhús höfðu drabbast niður í hörmungum Móðuharðinda. Nú er það ríkisstjórn Íslands sem býður Hóla upp í pörtum.

Áform ríkisins nú eru sorglega augljós - að segja sig frá öllu skóla og staðarhaldi á Hólum.

Ég dreg í efa að forsætisráðherra sem sjálf er skagfirðingur að hluta átti sig fyllilega á í hvað ferli verið er að setja Hóla í Hjaltadal í og hvað verið er að skrifa undir.

Við Hólavinir hefðum frekar vænst yfirlýsingar frá forsætisráðherra um að taka til hendi á Hólastað.

Lagfæra og gera við glæsilegar skólabyggingar og staðarhús.

Jafnframt yfirlýsingu um að treysta sjálfstæði Hólaskóla með öflugu skólastarfi Heima á Hólum.

„Að vera Norðlendingur“

Enn er lag og feta þar með í spor öflugra norðlendinga og ráðherra sem lögðu metnað sinn í að standa að baki Hólum í Hjaltadal.

Ríkið sem hefur haldið staðinn í um 130 ár og hefur fullan myndugleik til ef vilji er fyrir hendi. Við eigum jú Hólastað að þakka að hér er skrifuð og töluð íslenska

„Það skal ekki koma í minn hlut sem Norðlendings að leggja Hólaskóla niður,“ sagði Bragi Sigurjónsson þáverandi ráðherra þegar hann stóð frammi fyrir því í ríksstjórn Alþýðuflokksins 1980.

Höfundur er fyrrverandi ráðherra.

