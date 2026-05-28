„Frá og með 1. júlí verður Hólaskóli - Háskólinn á Hólum lagður niður og sömuleiðis staða rekors Hólaskóla og háskólaráð,“ segir í frumvarpi sem nú er fyrir alþingi. Hin veglegu Staðarhús á Hólum ásamt heimatorfunni á helgum Hólastað verða boðin upp til sölu.
Eftirmæli ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur 2026.
Hin tignarlegu skólahús sem gráta af hirðuleysi síðustu ára verða boðin upp og seld nái frumvarpið fram að ganga.
Með þrjá norðlenska ráðherra undir forystu forsætisráðherra á að leggja niður Háskólann á Hólum- í blómlegu starfi- og setja Hóla í Hjaltadal á uppboð.
Atkvæðagreiðsla fer fram á Alþingi í kvöld.
Sagan frá aldamótaárinu 1800 endurtekur sig þegar danski kóngurinn bauð Hólastað upp í bútum eftir að staðarhús höfðu drabbast niður í hörmungum Móðuharðinda. Nú er það ríkisstjórn Íslands sem býður Hóla upp í pörtum.
Áform ríkisins nú eru sorglega augljós - að segja sig frá öllu skóla og staðarhaldi á Hólum.
Ég dreg í efa að forsætisráðherra sem sjálf er skagfirðingur að hluta átti sig fyllilega á í hvað ferli verið er að setja Hóla í Hjaltadal í og hvað verið er að skrifa undir.
Við Hólavinir hefðum frekar vænst yfirlýsingar frá forsætisráðherra um að taka til hendi á Hólastað.
Lagfæra og gera við glæsilegar skólabyggingar og staðarhús.
Jafnframt yfirlýsingu um að treysta sjálfstæði Hólaskóla með öflugu skólastarfi Heima á Hólum.
„Að vera Norðlendingur“
Enn er lag og feta þar með í spor öflugra norðlendinga og ráðherra sem lögðu metnað sinn í að standa að baki Hólum í Hjaltadal.
Ríkið sem hefur haldið staðinn í um 130 ár og hefur fullan myndugleik til ef vilji er fyrir hendi. Við eigum jú Hólastað að þakka að hér er skrifuð og töluð íslenska
„Það skal ekki koma í minn hlut sem Norðlendings að leggja Hólaskóla niður,“ sagði Bragi Sigurjónsson þáverandi ráðherra þegar hann stóð frammi fyrir því í ríksstjórn Alþýðuflokksins 1980.
Höfundur er fyrrverandi ráðherra.
Jón Bjarnason skrifar
Trausti Hjálmarsson skrifar
Jóhann Skagfjörð Magnússon skrifar
Linda Rós Sigurdardóttir skrifar
Margrét V. Helgadóttir skrifar
Valerio Gargiulo skrifar
Steinunn Bragadóttir skrifar
Þórður Már Sigfússon skrifar
Gunnlaugur Már Briem skrifar
Rakel Linda Kristjánsdóttir skrifar
Hjörvar Sigurðsson skrifar
Bryndís Einarsdóttir skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Diljá Mist Einarsdóttir skrifar
Hrannar Már Ásgeirs Sigrúnarson skrifar
Lilja Rafney Magnúsdóttir skrifar
Sveinn Atli Gunnarsson skrifar
Rannveig Sverrisdóttir skrifar
Benedikt S. Benediktsson,Bjarni Benediktsson,Ólafur Stephensen skrifar
Júlíus Valsson skrifar
Mathieu Grettir Skúlason skrifar
Sif Huld Albertsdóttir skrifar
Dóra Magnúsdóttir skrifar
Arnar Sigurðsson skrifar
Arnór Sigurjónsson skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Huld Hafliðadóttir skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar