Keiluíþróttin á höfuðborgarsvæðinu á undir högg að sækja vegna skorts á aðstöðu. Borgaryfirvöld hafa ekki sýnt þeim fjölmörgu sem stunda þessa íþrótt skilning og aðstaða þeirra því verið neðarlega á forgangslistanum.
Á sama tíma greiðir borgin 32 milljónum króna á ári í leigu á brautum í Keiluhőllinni. Þeir fjármunir viðhalda fyrirkomulagi sem virkar ekki. Sama upphæð færi langt með að standa undir kostnaði við uppbyggingu á keiluaðstöðu á vegum borgarinnar. Núverandi fyrirkomulag felur í sér sóun á almannafé.
Staða þeirra sem leggja keiluíþróttina fyrir sig og félagsliða þeirra er óásættanleg. Æfingatímar eru iðulega felldir niður til að hleypa almenningi að brautunum. Nú heyrist að fyrirhugað sé að færa keppnir yfir á laugar- og sunnudagsmorgna. Þetta væri ekki liðið í öðrum íþróttum.
Eins og staðan er núna nær æfingatímabil liðanna ekki yfir keppnistímabilið. Æfingar standa frá september til loka apríl vegna skorts á fjármagni og ekki hægt að halda mót í desembermánuði.
Þrátt fyrir aðstöðuleysi hefur keiluíþróttarfólk náð aðdáunarverðum árangri. Yngstu keppendur í kvennaliði urðu nýlega bikarmeistarar og íslenskir drengir unnu til bronsverðlauna á Evrópumóti í Berlín, fyrst íslenskra liða. Ef sómasamlega væri búið að félagsliðum í keilu gæti árangurinn orðið enn meiri.
Borgin hefur nú einstakt tækifæritil að gera bragarbót á þessum málum. Í efra Breiðholti er fyrirhugað að reisa dans- og varnaríþróttahús. Þar væri vel hægt að koma einnig fyrir aðstőðu til keiluiðkunar. Fjölnota hús af þessu tagi myndi styrkja samfélagið í Breiðholti verulega.
Flokkur fólksins mun beita sér að alefli í borgarstjórn fyrir uppbyggingu á keiluaðstöðu. Börn og ungmenni eiga að hafa aðgang að fjölbreyttu íþrótta- tómstundastarfi. Það auðgar samfélagið í hverfunum og gengir að auki mikilvægu forvarnarhlutverki.
Reykjavík getur staðið sig betur og með Flokk fólksins í borgarstjórn mun hún gera það.
Höfundur er frambjóðandi í 3 sæti á lista Flokks fólksins
