Viltu borga meira fyrir að leggja bílnum þínum í bílastæðahúsi? Regína Ásvaldsdóttir skrifar 5. maí 2026 14:45 Það hefur lengi verið stefna hægri flokka í Reykjavík að selja eignir höfuðborgarinnar þar sem þau telja að borgin eigi ekki að vera í samkeppnisrekstri. Skiptir engu hvort þar sé um að ræða eignir með samfélagsleg verðmæti eða eignir með mikla tekjuberandi möguleika. Eitt dæmi er tillaga um sölu bílastæðahúsa borgarinnar sem var lögð fram í borgarstjórn í febrúar á síðasta ári af borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Bílastæðasjóður sem er í eigu Reykjavíkurborgar rekur sjö bílastæðahús: Stjörnuport, Vitatorg, Kolaport, Vesturgötu, Traðarkot, Bergstaði og Ráðhúskjallarann. Alls eru 1.144 stæði í þessum sjö húsum. Verðlagningin er mjög lág í ofangreindum bílastæðahúsum í samanburði við aðra rekstraraðila bílastæðahúsa í miðborg Reykjavíkur. Þar getur munar mjög miklu og þumalputtareglan er að það kosti um einn þriðja af því sem það kostar að leggja undir Hörpu ef lagt er í þrjá klukkutíma og um einn fjórða ef lagt er undir Hafnartorgi/Reykjarstræti. Fyrir þá sem vinna eða búa í miðborginni og kaupa langtímastæði í bílastæðahúsum yrði viðbótarkostnaðurinn við það að Reykjavíkurhúsin færðu sig upp í markaðsverð þeirra einkareknu gríðarlegur. Þeim vill flokkurinn koma í hendur einkaaðila sem munu væntanlega reka húsin með umtalsvert aukinni arðsemiskröfu umfram það sem er í dag. Með öðrum orðum er nær öruggt að bílastæðin í viðkomandi húsum, sem þyrftu að mæta bæði væntingum nýrra eigenda um arðsemi og standa undir fjármagnskostnaði vegna kaupa á bílastæðahúsunum, yrðu dýrari fyrir borgarbúa. Samfylkingin stendur skýrt fyrir því að selja ekki bílastæðahús Reykjavíkurborgar, né aðrar eigur borgarinnar. Til þess að tryggja að þau verði áfram í samfélagslegri eigu og bjóði upp á hóflega verðlagningu þarf að setja X við S 16. maí næstkomandi. Höfundur skipar 7. sæti á lista Samfylkingarinnar fyrir borgarstjórnarkosningarnar. 