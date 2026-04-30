Skoðun

Nýr golf­völlur í Hafnar­firði

Örn Geirsson skrifar

Golfíþróttin nýtur sífellt vaxandi vinsælda, biðlistar í golfklúbba á höfuðborgarsvæðinu eru langir og dæmi um allt að 7 ára bið eftir aðild. Til að bregðast við þessu var skrifað í málefnasamning Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins í Hafnarfirði 2022-2026 „Unnið verði að skipulagi nýs golfvallar“

Bæjarráð skipaði starfshóp um nýjan golfvöll í Hafnarfirði. Meginverkefni starfshópsins var að kanna mögulegar staðsetningar fyrir nýjan golfvöll í landi Hafnarfjarðar og koma með tillögu að staðsetningu svo og að móta tillögur um gerð vallar og fyrirkomulag rekstrar á nýjum golfvelli.

Eftir ítarlega greiningarvinnu starfshópsins á fjórum valkostum á staðsetningu nýs golfvallar var niðurstaðan að nýtt rúmlega 200 ha svæði sunnan og vestan Stórhöfða og austan við Krýsuvíkurveg væri besti kosturinn fyrir sameiginlegan golfvöll ætlaður Golfklúbbnum Keili og Golfklúbbnum Setbergi þar sem lagt var til að golfíþróttin í Hafnarfirði yrði rekin undir einum hatti með bestu nýtingu mannauðs, reynslu og þekkingu. Í framhaldinu var skipaður framkvæmdahópur um uppbyggingu á nýjum golfvelli í landi Hafnarfjarðar. Framkvæmdahópurinn er skipaður sex aðilum, fjórum frá Hafnarfjarðarbæ, einum frá Golfklúbbnum Keili og einum frá Golfklúbbi Setbergs.

Aðalskipulag Hafnarfjarðar

Forsenda þess að nýr 36 holu golfvöllur ásamt æfingarsvæði, byggingum og öðrum innviðum verði að veruleika er að gert sé ráð fyrir slíku í aðalskipulagi Hafnarfjarðar. Þetta kjörtímabil hefur verið unnið öruggum höndum undir forystu Orra Björnssonar, formanns skipulags- og byggingarráð og oddvita Sjálfstæðisflokksins að nýju aðalskipulagi fyrir Hafnarfjörð. Á síðasta fundi bæjarstjórnar Hafnarfjarðar var nýtt glæsilegt aðalskipulag samþykkt í auglýsingu.

Í greinargerð með aðalskipulagstillögunni er svæðið sem nefnist „Golfvöllurinn í Snókalöndum“ 260 ha. 36 holu golfvöllur. Gert er ráð fyrir mannvirkjum, allt að 15000m2 sem tengjast starfseminni og að mögulegt verði að samnýta aðstöðu fyrir aðra útivist og íþróttir t.d. göngur, hjólreiðar, frísbígolf o.fl.

Keilir – Setberg - lýðheilsa

Mikil fjölgun hefur verið í golfklúbbunum Keili og Setbergi. Í Keili eru félagar 2200 og 500 á biðlista, í Setbergi eru félagar 950 og 300 á biðlista. Mikil ásókn er í rástíma og komast færri að en vilja. Báðir golfklúbbarnir eru aðilar að Íþróttabandalagi Hafnarfjaðar og hafa þeir átt stóran þátt í glæsilegri íþróttasögu Hafnarfjarðar. Rannsóknir gefa sterkar vísbendingar um að golfíþróttin stuðli að betri heilsu og vellíðan. Golfíþróttin er því sannarlega mikilvægur þáttur í að bæta lýðheilsu almennings. Golfið er almenningsíþrótt. Golfið er ekki íþrótt fárra, heldur fjöldans. Því er það afar jákvætt að ákvæðið í málaefnasamningi Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks um að unnið verði að skipulagi nýs golfvallar sé að raungerast og fleiri Hafnfirðingar fái notið þess að spila golf.

Höfundur er á lista Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði.

