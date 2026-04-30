Nýr golfvöllur í Hafnarfirði Örn Geirsson skrifar 30. apríl 2026 11:50 Golfíþróttin nýtur sífellt vaxandi vinsælda, biðlistar í golfklúbba á höfuðborgarsvæðinu eru langir og dæmi um allt að 7 ára bið eftir aðild. Til að bregðast við þessu var skrifað í málefnasamning Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins í Hafnarfirði 2022-2026 „Unnið verði að skipulagi nýs golfvallar“ Bæjarráð skipaði starfshóp um nýjan golfvöll í Hafnarfirði. Meginverkefni starfshópsins var að kanna mögulegar staðsetningar fyrir nýjan golfvöll í landi Hafnarfjarðar og koma með tillögu að staðsetningu svo og að móta tillögur um gerð vallar og fyrirkomulag rekstrar á nýjum golfvelli. Eftir ítarlega greiningarvinnu starfshópsins á fjórum valkostum á staðsetningu nýs golfvallar var niðurstaðan að nýtt rúmlega 200 ha svæði sunnan og vestan Stórhöfða og austan við Krýsuvíkurveg væri besti kosturinn fyrir sameiginlegan golfvöll ætlaður Golfklúbbnum Keili og Golfklúbbnum Setbergi þar sem lagt var til að golfíþróttin í Hafnarfirði yrði rekin undir einum hatti með bestu nýtingu mannauðs, reynslu og þekkingu. Í framhaldinu var skipaður framkvæmdahópur um uppbyggingu á nýjum golfvelli í landi Hafnarfjarðar. Framkvæmdahópurinn er skipaður sex aðilum, fjórum frá Hafnarfjarðarbæ, einum frá Golfklúbbnum Keili og einum frá Golfklúbbi Setbergs. Aðalskipulag Hafnarfjarðar Forsenda þess að nýr 36 holu golfvöllur ásamt æfingarsvæði, byggingum og öðrum innviðum verði að veruleika er að gert sé ráð fyrir slíku í aðalskipulagi Hafnarfjarðar. Þetta kjörtímabil hefur verið unnið öruggum höndum undir forystu Orra Björnssonar, formanns skipulags- og byggingarráð og oddvita Sjálfstæðisflokksins að nýju aðalskipulagi fyrir Hafnarfjörð. Á síðasta fundi bæjarstjórnar Hafnarfjarðar var nýtt glæsilegt aðalskipulag samþykkt í auglýsingu. Í greinargerð með aðalskipulagstillögunni er svæðið sem nefnist „Golfvöllurinn í Snókalöndum“ 260 ha. 36 holu golfvöllur. Gert er ráð fyrir mannvirkjum, allt að 15000m2 sem tengjast starfseminni og að mögulegt verði að samnýta aðstöðu fyrir aðra útivist og íþróttir t.d. göngur, hjólreiðar, frísbígolf o.fl. Keilir – Setberg - lýðheilsa Mikil fjölgun hefur verið í golfklúbbunum Keili og Setbergi. Í Keili eru félagar 2200 og 500 á biðlista, í Setbergi eru félagar 950 og 300 á biðlista. Mikil ásókn er í rástíma og komast færri að en vilja. Báðir golfklúbbarnir eru aðilar að Íþróttabandalagi Hafnarfjaðar og hafa þeir átt stóran þátt í glæsilegri íþróttasögu Hafnarfjarðar. Rannsóknir gefa sterkar vísbendingar um að golfíþróttin stuðli að betri heilsu og vellíðan. Golfíþróttin er því sannarlega mikilvægur þáttur í að bæta lýðheilsu almennings. Golfið er almenningsíþrótt. Golfið er ekki íþrótt fárra, heldur fjöldans. Því er það afar jákvætt að ákvæðið í málaefnasamningi Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks um að unnið verði að skipulagi nýs golfvallar sé að raungerast og fleiri Hafnfirðingar fái notið þess að spila golf. Höfundur er á lista Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði. Ebba Margrét Magnúsdóttir Skoðun Þau sem hafna framförum Birkir Ingibjartsson Skoðun Skrölt á gömlum Land Cruiser í þjóðaratkvæðagreiðslu Bjarki Fjalar Guðjónsson Skoðun Reykjavík er höfuðborg, ekki fjölmenningarborg Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir Skoðun Áhrifamat; Hvað aðild myndi þýða fyrir hinn almenna Íslending Matthías Ólafsson,Cailean Macleod Skoðun Lengjum opnunartíma leikskóla Aron Ólafsson Skoðun Daglegt líf eldri borgara í Reykjavík: Afhverju ekki eins og í Regínu? Andrea Edda Guðlaugsdóttir Skoðun Lægri vextir eru STÓRA MÁLIÐ Dagur B. Eggertsson Skoðun Þegar jafnréttissjónarmið stjórnmálaflokka bitna á fjárhagsstöðu barnafjölskyldna Kristín Þóra Reynisdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Neyðarkall úr Eyjum Hallgrímur Steinsson skrifar Skoðun Hvað er svona gott við að búa í Kópavogi? Sveinn Gíslason skrifar Skoðun Stytting vinnuvikunnar í Reykjavík tekin út í umferðartöfum Ari Edwald skrifar Skoðun Viltu græða sólarhring í hverjum mánuði? Hjördís Lára Hlíðberg skrifar Skoðun Nýr golfvöllur í Hafnarfirði Örn Geirsson skrifar Skoðun „Hvað plön ertu með í sumar?“ Vigdís Ásgeirsdóttir skrifar Skoðun Ef ég C með hattinn, fer ég örugglega í stuð Sigríður Þóra Ásgeirsdóttir skrifar Skoðun Siglunes, já eða nei? Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Reykjavík er höfuðborg, ekki fjölmenningarborg Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir skrifar Skoðun Kostnaður, ójöfnuður og þátttaka barna í íþróttum á Akureyri Sigrún Steinarsdóttir skrifar Skoðun Heimsveldið og hjúkrunarkonan Haukur Þorgeirsson skrifar Skoðun Lægri vextir eru STÓRA MÁLIÐ Dagur B. Eggertsson skrifar Skoðun Tækni með tilgang Einar Stefánsson skrifar Skoðun Bretland og Norðurslóðir Bryony Mathew skrifar Skoðun Þegar óttinn verður að röksemd Gunnar Ármannsson skrifar Skoðun Áhrifamat; Hvað aðild myndi þýða fyrir hinn almenna Íslending Matthías Ólafsson,Cailean Macleod skrifar Skoðun Hversu oft má samgöngukerfi bregðast? Friðrik Björgvinsson skrifar Skoðun Hafnarfjörður, höfnin, samgöngur og samfélagið Guðmundur Fylkisson skrifar Skoðun Eru huldufólk enn til eða höfum við hætt að sjá það? Valerio Gargiulo skrifar Skoðun Öruggt húsnæði eru mannréttindi - líka í Hafnarfirði Ester Bíbí Ásgeirsdóttir skrifar Skoðun Samgöngusáttmáli er ekki heilagur. Ekkert er slegið í stein Símon Þorkell Símonarson Olsen skrifar Skoðun Hvernig get ég aðstoðað? Sverrir Páll Einarsson skrifar Skoðun Samfélagið í fyrsta sæti Daði Pálsson skrifar Skoðun Þegar pólitíska tilfinningarótið tætir niður gagnrýna hugsun og vanvirðir tjáningarfrelsið Sóley Sævarsdóttir Meyer skrifar Skoðun Menntamál í Hafnarfirði: Raunverulegar lausnir fyrir nemendur og starfsfólk Margrét Lilja Pálsdóttir skrifar Skoðun Skrölt á gömlum Land Cruiser í þjóðaratkvæðagreiðslu Bjarki Fjalar Guðjónsson skrifar Skoðun Þau sem hafna framförum Birkir Ingibjartsson skrifar Skoðun Stöndum með unga fólkinu í Kópavogi Elvar Bjarki Helgason skrifar Skoðun Er bara best að þegja? Ebba Margrét Magnúsdóttir skrifar Skoðun Lengjum opnunartíma leikskóla Aron Ólafsson skrifar Sjá meira