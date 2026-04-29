Skoðun

Diplómanámið í HÍ: Menntun sem breytir lífi

Nemendur í starfstengdu diplómanámi HÍ skrifar

Við erum hópur nemenda á öðru ári í starfstengdu diplómanámi við Háskóla Íslands, námi sem hefur opnað dyr sem áður voru lokaðar.

Diplómanámið verður 20 ára á næsta ári og um 150 nemendur hafa útskrifast úr náminu. Fyrir okkur hefur námið verið dýrmætt tækifæri til að þroskast, efla sjálfstraust og verða hluti af háskólasamfélaginu.

Námsreynsla og persónulegur þroski

Í náminu lærum við til dæmis fötlunarfræði, leikskólakennarafræði, tómstundafræði og um mannréttindi. Við höfum prófað nýja hluti eins og að taka próf, halda kynningar og vinna með öðrum háskólanemum. Þótt það hafi stundum verið krefjandi hefur reynslan kennt okkur að treysta á okkur sjálf og standa með eigin skoðunum.

Starfsnám og tenging við atvinnulíf

Starfsnámið er stór og mikilvægur hluti diplómanámsins. Við höfum fengið tækifæri til að kynnast störfum í leikskólum, grunnskólum, félagsmiðstöðvum, fjölmiðlum og víðar.

Í gegnum starfsnámið kynnumst við atvinnulífinu, lærum inn á styrkleika okkar og könnum hvaða leiðir henta okkur best í framtíðinni. Þessi reynsla tengir námið beint við samfélagið og eykur líkur okkar á atvinnu í framtíðinni. Auk þess eflir það sjálfstæði okkar og trú á eigin möguleikum.

Menntun sem samfélagsþátttaka

Við höfum lært að menntun snýst ekki bara um bóklegt nám. Hún snýst einnig um samfélag, tengsl, vináttu og þátttöku. Innan háskólans höfum við eignast vini, tekið þátt í félagslífi, farið í vísindaferðir og upplifað að við tilheyrum stærri heild.

Að tilheyra háskólasamfélagi hefur styrkt sjálfsmynd okkar, aukið vellíðan og dregið fram mikilvægi þess að menntun sé inngildandi og aðgengileg.

Takmarkað aðgengi að háskólanámi

Diplómanámið við Háskóla Íslands var fyrsta háskólanámið á Íslandi sem sérstaklega er ætlað fólki með þroskahömlun. Aðeins er tekinn inn nýr nemendahópur annað hvert ár, sem þýðir að margir þurfa að bíða lengi eftir tækifæri til náms.

Þegar fáir möguleikar standa til boða getur það haft neikvæð áhrif á líðan fólks og framtíðarmöguleika. Háskólinn á Akureyri byrjaði með sambærilegt nám síðasta haust sem er jákvætt skref, en framboð námsleiða í Háskólum er enn mjög takmarkað fyrir okkur.

Mannréttindi og þörf á breytingum

Við viljum sjá breytingar og að fleiri fái tækifæri til háskólanáms. Fleiri háskólar þurfa að bjóða upp á sambærileg tækifæri til náms og að námið okkar verði bæði lengra og fjölbreyttara.

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks á að tryggja fötluðu fólki rétt til menntunar án mismununar. Íslensk stjórnvöld eiga að standa við það sem stendur í samningnum.

Menntun sem mannréttindi

Diplómanámið hefur breytt lífi okkar. Við höfum lært að treysta á okkur sjálf, nýta rödd okkar í réttindabaráttu og horfa til framtíðar með nýrri sýn.

Menntun er mannréttindi – og hún á að vera fyrir okkur öll!

Við munum ræða inngildandi háskólanám á opnum fundi í Háskólanum á Akureyri miðvikudaginn 6. maí klukkan 10:00-12:00. Öll velkomin.

Höfundar eru nemendur í starfstengdu diplómanámi á Menntavísindasviði Háskóla Íslands: Anna Rósa Þrastardóttir, Emilía Mist Reynisdóttir, Hulda Nína Brynjarsdóttir, Jón Hrafnkell Margrétarson, Luiza Katarzina Kierzk, Nói Gunnarsson, Úlfhildur G. Einarsdóttir og Victoría Mist Karenardóttir.

