Skoðun

Viltu græða sólar­hring í hverjum mánuði?

Hjördís Lára Hlíðberg skrifar

Að geta starfað í sínum heimabæ eru ómetanleg lífsgæði. Margir Hafnfirðingar hafa lagt mikla vinnu og orku í sérhæfingu á sínu sviði, en þurfa því miður oft að keyra langar vegalengdir á hverjum degi til að sækja vinnu við hæfi. Þessu þurfum við að breyta.

Tíminn er dýrmætasta auðlindin okkar

Að sleppa við 40-60 mínútna akstur á dag eru ekki bara þægindi, það eru forréttindi og raunveruleg kjarabót. Við skulum skoða stærðfræðina aðeins betur:

- Ef þú ert 40 mínútur í bílnum á dag eru það 14 klukkustundir á mánuði.

- Ef þú ert 60 mínútur í bílnum á dag jafngildir það um heilum sólarhring á mánuði.

Þetta er dýrmætur tími sem margir Hafnfirðingar eyða í stressi á Reykjanesbrautinni, í stað þess að verja honum í eitthvað sem skiptir máli.

Lífið er meira en bara vinnan og umferðin

Fólk í dag kallar eftir meiri lífsgæðum. Hver vill ekki geta sótt barnið sitt fyrr af æfingu og fylgst með, skroppið í ræktina, farið í góðan göngutúr áður en verslað er í matinn? Eða einfaldlega kíkt í kaffi til ömmu án þess að vera á nálum? Þetta hljómar eins og einfaldir hlutir, en það eru einmitt þessir hlutir sem skapa mestu lífsgæðin.

Hafnarfjörður verði eftirsóknarverður vinnustaður

Til að gera þessa sýn að veruleika þarf Hafnarfjarðarbær að laða að fyrirtæki og stofnanir. Við eigum að vera eftirsóknarverður staður fyrir atvinnulífið, svo fjölbreytt atvinnutækifæri skapist í okkar eigin nærumhverfi og færri þurfi að sækja vinnu yfir bæjarmörkin.

Fáum tímann okkar til baka. Það er mál sem við í Viðreisn ætlum að vinna að. Göngum í verkin!

Höfundur skipar 3. sæti á lista Viðreisnar í Hafnarfirði.

Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Hafnarfjörður

