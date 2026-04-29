Það kemur ekki til greina að rífa upp samgöngusáttmálann

Umræðan fyrir komandi kosningar hefur færst frá bílastæðum yfir í að endurskoða samgöngusáttmálann frá grunni.
Þegar samgöngusáttmálinn var undirritaður árið 2019 markaði það tímamót í samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu. Þar sameinuðust öll sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu, leidd af ýmsum flokkum, um forgangsröðun framkvæmda enda höfuðborgarsvæðið eitt atvinnu- og búsetusvæði.
Fyrir samkomulagið ríkti engin framtíðarsýn um hvernig fólk á höfuðborgarsvæðinu ætti að komast leiðar sinnar. Hvort sem það væri með einkabílum, almenningssamgöngum, gangandi eða hjólandi. Sveitarfélögin kepptust um fjármagn og umferðin þyngdist á meðan.
Í kjölfar sveitarstjórnarkosninganna árið 2022 var sáttmálinn tekinn upp að nýju og endurskoðaður – það ferli tók tæp tvö ár. Um leið og farið var í að opna samninginn þá þurfti að ná samstöðu um forgangsröðun á nýjan leik. Þar vildu allir fá sínu framgengt, fyrir sitt sveitarfélag og það tók tíma og útsjónarsemi að ná niðurstöðu sem allir gátu sætt sig við.
Samkomulög sem þessi, um stórar innviðaframkvæmdir, eru í eðli sínu langtímaverkefni. Þau eiga hvorki né geta verið háð sveiflum á fjögurra ára fresti með algjörri uppstokkun.
Að endurskoða sáttmálann frá grunni þýðir að henda öllu í ruslið sem unnið hefur verið að á síðustu árum í samgöngumálum – til þess eins að setjast aftur að teikniborðinu. Með nýjum nefndum, meiri töfum, minni framkvæmdum og engum breytingum. Á meðan heldur umferðin áfram að þyngjast um 70 nýja bíla á viku. Umferð sem er þegar allt of þung.
Þetta er það sem hægriflokkarnir í Reykjavík boða núna og lýsir fullkomnu ábyrgðarleysi.
Samfylkingin hafnar þessum hugmyndum. Við sýnum ábyrgð og stöndum við gerða samninga. Til að stytta ferðatíma, minnka tafir og auka öryggi – fyrir fólkið í borginni. Til að bæta lífsgæði og næra samfélagið.
Auðvitað er hægt að skoða einstaka útfærslur í hverju sveitarfélagi fyrir sig þar sem þau halda á skipulagsvaldinu en nú er tími framkvæmda – ekki fleiri nefnda. Það kemur ekki til greina að rífa upp samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins til að byrja allt upp á nýtt.
Það er auðvelt að stilla upp andstæðum pólum í þessari umræðu því það tengja allir við það að sitja fastir í umferð eða fá ekki bílastæði. En stjórnmálafólk verður að þora að hugsa til framtíðar, sýna stjórnmálalega forystu og standa við gerða samninga.
Höfundur er oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík.
