Árborg er það sveitarfélag sem hefur vaxið hvað hraðast á undanförnum árum og íbúum fjölgað langt umfram áætlanir. Sú þróun sýnir að Árborg er eftirsóttur staður til búsetu, enda hvergi betra að vera. En örum vexti fylgja líka vaxtaverkir. Það er erfitt að vanda til verka þegar maður er stöðugt skrefi á eftir og þarf sífellt að bregðast við í stað þess að móta næstu skref.
Nú er kominn tími til að við hættum að elta vöxtinn og byrjum að stýra ferðinni.
Skipulag og innviðauppbygging eru ekki bara formlegheit á blaði. Þetta eru mál sem hafa áhrif á daglegt líf fólks, lífsgæði og samfélagsanda áratugi fram í tímann. Þess vegna verðum við að spyrja okkur: hver á að hafa áhrif á þessar ákvarðanir og hvenær á samtalið að eiga sér stað?
Að mínu mati kemur almenningur of seint inn í ferlið, eftir að meginstefnan hefur þegar verið ákveðin. Þá snýst samráð fyrst og fremst um að gera athugasemdir við tilbúnar tillögur í stað þess að taka þátt í mótun þeirra. Aukið gagnsæi og samráð við íbúa getur breytt þessari aðferð og gefið fólkinu sem raunverulega býr á svæðinu alvöru rödd við borðið.
Íbúar Árborgar búa yfir gríðarlegri þekkingu á sínu nærumhverfi.
Þeir vita og þekkja á eigin skinni:
hvar þjónustu vantar,
hvar börn og ungmenni vantar bætt svæði til útivistar og leikja,
hvar álag er orðið of mikið á samgöngur og innviði,
og hvar tækifæri til umbæta eru í þeirra nærumhverfi.
Þetta er þekking sem horft er fram hjá þegar ákvarðanir eru teknar. Í dag eru þessar ákvarðanir einhliða og ekki í samráði og samtali við þá sem ætla að nota svæðið.
Aukið íbúalýðræði í skipulagsmálum er skynsöm lausn. Þetta snýst ekki um að allir geti verið sammála, heldur um að ákvarðanir séu teknar með opnum hætti og á upplýstum grunni. Gagnsætt ferli býr til dýpri skilning og meiri sátt um niðurstöður, jafnvel þegar um erfiðar ákvarðanir er um að ræða.
Í stórum málum sem snerta framtíð samfélagsins ætti íbúum að gefast raunverulegt tækifæri til að taka þátt í vali og ákvörðunum. Viðreisn mun beita sér fyrir því að í stórum málum verði gerð valkostagreining sem hægt sé að bera undir íbúa með kosningu. Þetta eru mál eins og uppbygging íþróttasvæða, útivistarsvæða, staðsetning næsta skóla og annað sem hefur raunveruleg áhrif á líf fólks. Þetta eru ákvarðanir sem fólkið sjálft á að geta sagt sína skoðun á, en ekki ákvörðun sem liggur á herðum örfárra aðila.
„Stórasta Árborg í heimi“ snýst ekki um að vera stærst á kortinu, heldur um að vera öflugt samfélag með sterkum innviðum og skýra framtíðarsýn. Það krefst þess að við tökum skipulag og ákvarðanatöku alvarlega og treystum íbúum til að vera virkir þátttakendur í mótun bæjarins.
Nú er tíminn til að stíga skrefið frá því að elta vöxtinn yfir í að stýra honum. Og það gerum við best saman.
Höfundur skipar annað sæti á lista Viðreisnar í Árborg.
Birgitta Ragnarsdóttir skrifar
Rakel Margrét Viggósdóttir skrifar
Guðný Björk Pálmadóttir skrifar
Jón Pálsson skrifar
Sigurður Kári Harðarsson skrifar
Ingibjörg Einarsdóttir skrifar
Alina Vilhjálmsdóttir skrifar
Ása Lind Finnbogadóttir skrifar
Davíð Bergmann skrifar
Elín Ebba Ásmundsdóttir skrifar
Herdís Anna Ingimarsdóttir skrifar
Sveinn Atli Gunnarsson skrifar
Sóldís Birta Reynisdóttir skrifar
Svanfríður Bergvinsdóttir skrifar
Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar
Bessí Þóra Jónsdóttir skrifar
Hjalti Pálsson skrifar
Bjarni Fritzson skrifar
Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar
Jónas Már Torfason skrifar
Jóhanna Erla Guðjónsdóttir,Guðmundur Fylkisson skrifar
Hallfríður G. Hólmgrímsdóttir skrifar
Thelma B. Árnadóttir skrifar
Ragnhildur Bjarkadóttir skrifar
Helgi Áss Grétarsson skrifar
Ingunn Gunnarsdóttir skrifar
Þorgerður Lilja Björnsdóttir skrifar
Jakob Jakobsson skrifar
Jón Guðni Guðmundsson skrifar