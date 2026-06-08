Skoðun

Já, ég styð aðildar­viðræður

Ólafur Margeirsson skrifar

Það hefur borið á því að andstæðingar aðildarviðræðna Íslands við Evrópusambandið hafi, t.d. á Facebook, notað skrif mín um t.d. krónuna og efnahagsumhverfi Íslands almennt sem lóð á vogarskálar sínar.

Af því tilefni vil ég taka það skýrt fram að ég styð heilshugar aðildarviðræður við Evrópusambandið og hyggst kjósa „já“ þann 29. ágúst.

Það er nefnilega fleira og meira en bara efnahagsumhverfið sem myndi breytast ef Ísland gengi í Evrópusambandið. Og „nei“ í ágúst þýðir að ekki er hægt að velja „nei“ eða „já“ síðar (sem er vitanlega ein ástæða þess hví andstæðingar Evrópusambandsaðildar reyna að telja fólki trú um að „nei“ sé rétta svarið í ágúst).

Höfundur er hagfræðingur.

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