Skoðun

Ef þetta væri barnið þitt

Arnar Kjartansson skrifar

Um daginn sá ég ræðu sem sat í mér. Jackie Goldberg, stjórnarformaður skólaumdæmisins í Los Angeles, stóð upp á opnum fundi sumarið 2023 eftir þriggja daga mótmæli fyrir utan Saticoy grunnskólann. Tilefnið var barnabók sem nefnir í einni setningu að sumir krakkar eigi tvær mömmur eða tvo pabba. Fáni var brenndur, slagsmál brutust út, lögregla þurfti að skerast í leikinn. Goldberg las bókina upphátt fyrir framan alla og spurði svo, grátklökk, hvað þrír dagar af öskri og hatri gerðu ungu hinsegin fólki. Þeir gerðu þau hrædd. Og það er nákvæmlega punkturinn.

Ég ætla að spyrja ykkur að einu. Ykkur sem haldið úti herferðunum gegn hinsegin fólki. Ykkur sem hafið dregið börnin ykkar úr skóla af því að hinseginfáni var dreginn að húni.

Ef þetta væri barnið þitt. Værir þú til í að það yrði lagt í ævilangt neteinelti? Ofsóknir frá öfgatrúarfólki? Þunglyndi, kvíða og allt hitt sem fylgir? Eða viltu barninu þínu allt það besta?

Því það er það sem þið kallið yfir börn annarra.

Það er ekki flóknara en þetta. Dyggðarflöggun öfgahægrisins er sorgleg. Ekki af því að ég er ósammála ykkur. Ekki af því að ég lít niður á ykkur. Ekki af því að þetta sé pólitík. Heldur af því að svona málflutningur hefur afleiðingar sem þið sjáið aldrei sjálf.

Ég veit dálítið um þær afleiðingar. Ég er með Ichthyosis og lít ekki út eins og aðrir. Ég hef þolað skammir, niðurlægingu og afmennsku í sinni verstu mynd, og ég hef ekki tölu á því hversu oft ég hef verið kallaður afmyndaður eða monster. Ég óska engum þess. Ekki einu sinni ykkur.

Og tölurnar tala sínu máli. Andleg og líkamleg heilsa hinsegin fólks mælist verri en annarra, það sýnir ný rannsókn Landlæknis, Reykjavíkurborgar og Samtakanna ’78. Trans fólk er margfalt líklegra til að íhuga og reyna sjálfsvíg. Þetta er ekki uppspuni og þetta er ekki tilfinningasemi. Þetta er veruleiki sem börn eru að lifa, á meðan þið vælið yfir fána á skólalóð.

Svo ég spyr aftur. Viltu barninu þínu allt það besta? Þá gildir það svo sannarlega um aðra.

Höfundur er viðskiptafræðingur.

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