Misvægi atkvæða er vopnið, sem ríki og borg beita af hörku gegn Reykvíkingum. Samtök um betri byggð, áhugafólk um betra borgarsamfélag, undirbýr því málshöfðun á hendur íslenska ríkinu vegna ólögmætrar yfirtöku besta mannvistar- og byggingarlands Reykvíkinga í Vatnsmýri þann 6. Júlí 1946 og lögsókn gegn Reykjavíkurborg vegna 80 ára vanrækslu á að verja brýna hagsmuni Reykvíkinga gegn ódæði ríkisins. Þann 24. apríl hefst söfnun áheita á karolinafund.com til þess að standa straum af rannsóknar- og lögfræðikostnaði og öðrum undirbúningi lögsóknar.
Að óbreyttu er afleiðing ákvæða 31. gr. íslensku stjórnarskrárinnar sú að Ísland er ekki meðal fremstu lýðræðisríkja. Mikið misvægi atkvæða er kerfisgalli án hliðstæðu, sem hamlar meiri hluta kjósenda með skert vægi atkvæða í því ma. að hafa fullnægjandi áhrif á almenn lífsskilyrði sín en færir minni hluta kjósenda með aukið vægi ómakleg völd til þess ma. að ráðskast með örlög hinna. Þannig misbeita forkólfar Akureyringa, samherjar þeirra á landsbyggðinni og aðrir vörsluaðilar misvægisins td. þessu ómaklega valdi til þess að halda 80 ára gömlum herflugvelli í Vatnsmýri.
Öll framboð á landsvísu („landsmálaflokkar“/„fjórflokkurinn“) eru sjálfkrafa ofurseld þessari bjögun þegar kemur að ágreiningi á milli þolenda skerts vægis og hinna með aukið vægi atkvæða. Í íslensku lagasafni eru um 800 lög, sem öll voru samin við þessi skilyrði. Mörg hver gætu verið fremur hlutlaus gagnvart búsetu kjósenda en önnur eru hlutdræg í þágu íbúa með aukið vægi atkvæða. Alþingi afgreiðir auk þess reglubundið lög og áætlanir, sem jafnan eru verulega hlutdræg svo sem fjárlög og samgönguáætlanir. Átakalínur íslenskra stjórnmála ráðast af búsetu, vægi atkvæða og þröngum sérhagsmnum fremur en af hefðbundnum stefnum hugsjóna, þjóðarhags og lífsskoðanna til hægri eða vinstri.
Átökin um 80 ára gamlan herflugvöll í Vatnsmýri eru sannkölluð ormagryfja íslenskra stjórnmála. Þar halda kjörnir fulltrúar og ráðnir embættismenn sig þó að mestu til hlés, þjakaðir af þöggun og þrælsótta en senda minni spámenn fram á völlinn, gjarnan þá sem teljast eiga einhverra sér- og einkahagsmuna að gæta, svokallaða hollvini herflugvallarins. Og þar er leikurinn ójafn í baráttu við Samtök um betri byggð BB og aðra andstæðinga herflugvallarins því hinir hafa greiðan aðgang að fjármagni og fjölmiðlum. Þeir eru hvorki bundnir af samhenginu og heildarmyndinni, ekki af þjóðarhag og almannaheill né styðjast þeir við röksemdir, sanngirni og rekjanleika umræðunnar.
Sterkar vísbendingar eru um að eftir hernám Breta 10. Maí 1940 hafi átt sér stað ráðabrugg forkólfa Flugfélags Akureyrar og áhrifaaðila í íslenskum stjórnmálum um að í stríðslok tæki Flugfélag Akureyrar við herflugvellinum, sem hernámsliðið tók strax að byggja, ma. með ráðgjöf forkólfa Akureyringa um staðarval í Vatnsmýri.
Frá upphafi baráttu gegn herflugvelli í Vatnsmýri og stofnun Samtaka um betri byggð BB í lok 20. aldar hafa þingmenn í NA kjördæmi ítrekað lagt fram á Alþingi tillögur um að skerða skipulagsvald sveitarfélagsins Reykjavíkur til þess að tryggja áframhaldandi flugstarfsemi á kjörlendinu í Vatnsmýri, m.a. þessi 11 þingmál: 217. mál (HÞ) á 143. þingi; 361. mál (HÞ) á 144 þingi; 898. mál (HÞ) á 145.þingi; 847. mál (ÖJ) á 145. Þingi; 424. mál (NF) á 146. þingi; 392. mál (NF) á 148. Þingi; 86. mál (NTF) á 149. Þingi; 311. mál (NTF) á 150. Þingi; 39. mál (NTF) á 151. Þingi; 395. mál (NTF) á 153. Þingi; 328. mál (NTF) á 155. Þingi.
Höfundur er arkitekt og situr í framkvæmdastjórn Samtaka um betri byggð.
Örn Sigurðsson skrifar
Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir,Njörður Sigurðsson,Sandra Sigurðardóttir skrifar
Árni Rúnar Þorvaldsson skrifar
Hjálmar Hallgrímsson skrifar
Björn B. Björnsson skrifar
Sveinn Atli Gunnarsson skrifar
Indíana Rós Ægisdóttir,Steinn Jóhannsson skrifar
Kristín Magdalena Ágústsdóttir skrifar
Kristinn Karl Brynjarsson skrifar
Eva Þorsteinsdóttir skrifar
Inga Hlín Pálsdóttir skrifar
Finnbjörn A Hermannsson,Sonja Ýr Þorbergsdóttir skrifar
Anna Hildur Hildibrandsdóttir skrifar
Ellen Alma Tryggvadóttir skrifar
Hildur Björnsdóttir skrifar
Hjörvar Sigurðsson skrifar
Dóra Björt Guðjónsdóttir skrifar
Inger Erla Thomsen skrifar
Bolli Héðinsson skrifar
Jóna Þórey Pétursdóttir skrifar
Gunnþórunn Valsdóttir skrifar
Lárus Jónsson skrifar
Hermann Stefánsson skrifar
Unnur Pétursdóttir skrifar
Bergþór Ólason skrifar
Sigurþóra Bergsdóttir skrifar
Kolbrún Magnúsdóttir skrifar
Sara Björg Sigurðardóttir skrifar
Hanna Dóra Markúsdóttir skrifar
Valerio Gargiulo skrifar