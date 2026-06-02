Excel-heilafúinn í Ráðhúsinu: Þegar tónlistarnám varð munaðarvara Jónas Sen skrifar 2. júní 2026 12:02 Reykjavíkurborg hefur lagt fram nýja og snyrtilega kröfu fyrir tónlistarskóla borgarinnar: Hver skóli þarf að lágmarki 150 nemendur til að fá þjónustusamning. Árið áður var lögð á 75 milljóna króna niðurskurðarkrafa á þessa sömu skóla, eða um sjö prósent. Sá niðurskurður lækkar auðvitað engin útgjöld hjá skólunum sjálfum — húsaleigan, rafmagn og laun kennara kosta ennþá nákvæmlega það sama. Þetta er einfaldlega kostnaður sem er færður beint úr bókhaldi borgarinnar og yfir á heimilisbókhald barnafjölskyldna í formi hærri skólagjalda eða skertrar þjónustu. Í Excel-töflu hjá Skóla- og frístundasviði kann þetta að líta út eins og heilbrigð krafa um hagkvæmni. Færri og stærri einingar. Betri yfirsýn. Minni vandræði. En börn búa ekki í Excel-töflum. Og sá veruleiki sem blasir við þeim í dag krefst ekki stærðarhagkvæmni, heldur björgunaraðgerða. TikTok-heilafúinn Skjáglápið er farið að taka sinn toll. Við þekkjum öll þetta tóma, glerkennda blik sem færist yfir andlit ungviðisins eftir endalaust skroll á samfélagsmiðlum. Athyglin er tætt í sundur og dópamíni dælt í kerfið í smáskömmtum fyrir hvert nýtt stuttmyndband. Á fagmáli kallast þetta heilafúi — og foreldrar og kennarar um allan heim eru farnir að gefa þessari þróun heiti. Þetta er ekki dómur yfir börnum eða fjölskyldum. Flestir foreldrar eru þegar í glímu við þetta, oft án þess að hafa fengið neitt annað til að bjóða upp á í staðinn. Þeir eru þolendur sama kerfisvanda og börnin. Eitt af örfáum raunverulegum ráðum Í stað þess að grípa eitt af örfáum raunverulegum björgunarvestunum sem við eigum virðist Ráðhús Reykjavíkur staðráðið í að stinga á það gat. Taugavísindin eru nefnilega farin að staðfesta það sem við vissum alltaf: Tónlistarnám er meðal þeirra örfáu þekktu leiða sem virka gegn skjáfíkn. Í maí 2026 birti Rafael Román-Caballero, vísindamaður við McMaster University í Kanada, rannsókn í British Journal of Psychology — sem greint var frá í The Independent — þar sem 268 einstaklingar á aldrinum 8 til 34 ára tóku þátt. Rannsóknin sýndi að tónlistarnám tengist beinlínis betri einbeitingu og meiri vakandi athygli. Þeir sem höfðu lært á hljóðfæri bregðast hraðar við í athyglisprófum og sýna færri einkenni athyglisbrests en þeir sem hlutu enga tónlistarkennslu. Höfundar rannsóknarinnar benda á að tónlistin virki nákvæmlega vegna þess að hún krefst þess sem skjáirnir vinna markvisst gegn: að læra takt, lesa nótur, tileinka sér tækni og leiðrétta eigin mistök — aftur og aftur. Þú færð engin hundrað læk fyrir að æfa tónstiga í tuttugu mínútur. Árið 2014 birti rannsóknarhópur frá Boston Children's Hospital og Harvard University, undir forystu Nadine Gaab, rannsókn í PLOS One sem notaðist við fMRI heilamyndgreiningu. Rannsóknin sýndi að börn sem höfðu lært á hljóðfæri í að minnsta kosti tvö ár sýndu marktækt aukna virkni í þeim hlutum heilans sem stjórna æðri hugrænum hæfileikum — það er að segja getunni til að vinna úr upplýsingum, leysa vandamál, stjórna hegðun og aðlagast breyttum kröfum. Þetta eru nákvæmlega þeir hæfileikar sem eru þekktir fyrir að veikjast við óhóflega skjánotkun. Ástæðan fyrir þessu ætti ekki að koma á óvart. Að spila á hljóðfæri er hrein andstæða við passífa neyslu samfélagsmiðla. Tónlistarnámið kennir nákvæmlega það sem skjáirnir vinna markvisst gegn — seinkun á umbun. Stéttaskipting í nótnastrengjum Litlu hverfaskólarnir, sem borgin vill nú tæta í sig með 150 nemenda reglunni, eru einmitt þeir sem halda utan um grasrótina. Þetta eru ekki fjarlægar þjónustustofnanir úti í bæ, heldur nærtæk og vinaleg þjónusta í hverfunum sem iðar af lífi. Þar þekkja kennarar nemendur sína vel, foreldrarnir þekkja kennarana og tónlistarnámið verður eðlilegur, lifandi hluti af daglegu lífi barnsins, en ekki andlaust færibandakerfi. Í þessari sveigjanlegu nánd liggur einmitt galdurinn sem fær krakka til að mæta aftur og aftur þótt á móti blási. Ef minni skólarnir ná hins vegar ekki þessum nýja 150 nemenda kvóta missa þeir þjónustusamninginn við borgina. Það þýðir einfaldlega að allur fjárhagslegur stuðningur hins opinbera hverfur. Til að lifa af eiga skólarnir enga aðra kosti en að velta þeim gríðarlega kostnaði sem eftir situr beint yfir á foreldra. Með þessari nýju kröfu er í raun verið að þvinga stóran hluta tónlistarskóla borgarinnar — sjálfa grasrótina — í stórtæka sameiningu eða beina útrýmingu. Þegar þrengt er að þessum skólum á þennan hátt, plássum fækkar og skólagjöld hækka upp úr öllu valdi, gerist nokkuð stórhættulegt: Tónlistarnám hættir að vera raunhæfur valkostur fyrir almenning og verður munaðarvara, frátekin fyrir börn þeirra sem hafa efni á og tíma til að berjast í gegnum kerfið. Að skera niður grasrótarskólana er beinlínis árás á tekjulægri barnafjölskyldur. Þá er ekki verið að spara peninga, heldur búa til stéttaskiptingu í nótnastrengjum. Verðmiðinn á framtíðinni Það er hrein skammsýni að telja krónurnar sem sparast í dag en horfa fram hjá mannauðnum sem glatast á morgun. Raunverulegur skaði af þessari Excel-stjórnsýslu mun ekki sjást til fulls fyrr en eftir áratug eða tvo. Þá munum við sitja uppi með afleiðingarnar af samfélagi sem ákvað að kasta krónunni til að spara aurinn — af því að það leit út fyrir að vera ódýrara að velta kostnaðinum yfir á foreldra og láta börnin sitja ein með skjáinn, frekar en að gefa þeim raunverulegt tækifæri til að þroska með sér þrautseigju. En niðurskurðurinn mun að minnsta kosti líta fallega út í Excel. Höfundur er tónlistarmaður og gagnrýnandi. Heimildir: Román-Caballero, R. et al. (2026). "Formal musical training is associated with superior attention and vigilance." British Journal of Psychology. Greint frá í The Independent, 27. maí 2026. — Zuk, J., Benjamin, C., Kenyon, A. & Gaab, N. (2014). "Behavioral and Neural Correlates of Executive Functioning in Musicians and Non-Musicians." PLOS ONE 9(6). Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Jónas Sen Mest lesið Gervigreindin lýgur að þér – og það er nákvæmlega það sem þú baðst um Björgmundur Örn Guðmundsson Skoðun Hugleiðingar flugmanns Sara Hlín Sigurðardóttir Skoðun Hverjir unnu þorskastríðin? Halldór Jörgen Olesen Skoðun Skutlið að sliga margar fjölskyldur Kolbrún Baldursdóttir Skoðun Kerfislægt ofbeldi og pólitísk svik við ungu kynslóðina - tvöföld eignaupptaka Sigurður Sigurðsson Skoðun Þjóðargrafreitur sem ekki varð Sigurður Helgi Pálmason Skoðun Orðið í strætinu: Hræðsla og yfirlæti orðin helstu vopn já-liða – hroki bætist við þegar rökin vantar Gunnar Ármannsson Skoðun Leggjum niður framtíðina Kristinn Jón Ólafsson Skoðun Um fáránleika þess að raska grafarró þjóðskáldsins Sævar Þór Jónsson Skoðun Fyrirtæki sem læra hægt munu deyja hægt Gísli Rafn Ólafsson Skoðun Skoðun Skoðun Við erum að selja loftslagsmálin vitlaust Haukur Logi Jóhannsson skrifar Skoðun Hin meinta lýðræðisveisla Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Excel-heilafúinn í Ráðhúsinu: Þegar tónlistarnám varð munaðarvara Jónas Sen skrifar Skoðun Andleg heilsa ungs fólks Héðinn Unnsteinsson skrifar Skoðun Sá maður sem ég sá á skjánum var ekki ég Gísli Hrafn Gunnarsson skrifar Skoðun Orðið í strætinu: Hræðsla og yfirlæti orðin helstu vopn já-liða – hroki bætist við þegar rökin vantar Gunnar Ármannsson skrifar Skoðun Um fáránleika þess að raska grafarró þjóðskáldsins Sævar Þór Jónsson skrifar Skoðun Leggjum niður framtíðina Kristinn Jón Ólafsson skrifar Skoðun Þegar umræðan og staðreyndirnar fara ekki saman Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Gervigreindin lýgur að þér – og það er nákvæmlega það sem þú baðst um Björgmundur Örn Guðmundsson skrifar Skoðun Hverjir unnu þorskastríðin? Halldór Jörgen Olesen skrifar Skoðun Dánaraðstoð snýst ekki aðeins um lækna heldur líka um sjúklinga Ingrid Kuhlman skrifar Skoðun Fyrirtæki sem læra hægt munu deyja hægt Gísli Rafn Ólafsson skrifar Skoðun Þjóðargrafreitur sem ekki varð Sigurður Helgi Pálmason skrifar Skoðun Skutlið að sliga margar fjölskyldur Kolbrún Baldursdóttir skrifar Skoðun Bætt aðgengi að nýjum lyfjum skilar víðtækum ávinningi fyrir samfélagið Ragnhildur Reynisdóttir, Pétur Magnússon skrifar Skoðun Háskólar falla á prófi í samkeppnisrétti Ólafur Stephensen skrifar Skoðun Jarðhiti sem samkeppnisforskot Helga Kristín Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Ef fyrirtæki nota AI til að fækka fólki, eru þau að hugsa of smátt Vaka Ágústsdóttir skrifar Skoðun Hugleiðingar flugmanns Sara Hlín Sigurðardóttir skrifar Skoðun Mygluna burt úr Laugalækjarskóla Stefán Steingrímur Bergsson skrifar Skoðun Borgum ekki skuldir óreiðuríkja Jón Pétur Zimsen skrifar Skoðun Hvað ertu hræddur við, Jón Pétur Zimsen? Óðinn Freyr Baldursson skrifar Skoðun Hvað er hægt að semja um? Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Á hvaða vegferð erum við? Ragnheiður Stephensen skrifar Skoðun Alþjóðlegi mjólkurdagurinn 2026 Sigurbjörg Ottesen skrifar Skoðun Gervigreindarkapphlaup sem Norðurlöndin geta unnið Halldóra Mogensen,Kristinn R. Þórisson skrifar Skoðun Kerfislægt ofbeldi og pólitísk svik við ungu kynslóðina - tvöföld eignaupptaka Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Hugsum stærra Magnús Lyngdal Magnússon skrifar Skoðun Leigufélög eignast fasteignamarkaðinn, fjárfestar eignast Garðabæ Baldur Jezorski skrifar Sjá meira