Skoðun

Excel-heilafúinn í Ráð­húsinu: Þegar tón­listar­nám varð munaðar­vara

Jónas Sen skrifar

Reykjavíkurborg hefur lagt fram nýja og snyrtilega kröfu fyrir tónlistarskóla borgarinnar: Hver skóli þarf að lágmarki 150 nemendur til að fá þjónustusamning. Árið áður var lögð á 75 milljóna króna niðurskurðarkrafa á þessa sömu skóla, eða um sjö prósent. Sá niðurskurður lækkar auðvitað engin útgjöld hjá skólunum sjálfum — húsaleigan, rafmagn og laun kennara kosta ennþá nákvæmlega það sama. Þetta er einfaldlega kostnaður sem er færður beint úr bókhaldi borgarinnar og yfir á heimilisbókhald barnafjölskyldna í formi hærri skólagjalda eða skertrar þjónustu.

Í Excel-töflu hjá Skóla- og frístundasviði kann þetta að líta út eins og heilbrigð krafa um hagkvæmni. Færri og stærri einingar. Betri yfirsýn. Minni vandræði. En börn búa ekki í Excel-töflum. Og sá veruleiki sem blasir við þeim í dag krefst ekki stærðarhagkvæmni, heldur björgunaraðgerða.

TikTok-heilafúinn

Skjáglápið er farið að taka sinn toll. Við þekkjum öll þetta tóma, glerkennda blik sem færist yfir andlit ungviðisins eftir endalaust skroll á samfélagsmiðlum. Athyglin er tætt í sundur og dópamíni dælt í kerfið í smáskömmtum fyrir hvert nýtt stuttmyndband. Á fagmáli kallast þetta heilafúi — og foreldrar og kennarar um allan heim eru farnir að gefa þessari þróun heiti.

Þetta er ekki dómur yfir börnum eða fjölskyldum. Flestir foreldrar eru þegar í glímu við þetta, oft án þess að hafa fengið neitt annað til að bjóða upp á í staðinn. Þeir eru þolendur sama kerfisvanda og börnin.

Eitt af örfáum raunverulegum ráðum

Í stað þess að grípa eitt af örfáum raunverulegum björgunarvestunum sem við eigum virðist Ráðhús Reykjavíkur staðráðið í að stinga á það gat. Taugavísindin eru nefnilega farin að staðfesta það sem við vissum alltaf: Tónlistarnám er meðal þeirra örfáu þekktu leiða sem virka gegn skjáfíkn.

Í maí 2026 birti Rafael Román-Caballero, vísindamaður við McMaster University í Kanada, rannsókn í British Journal of Psychology — sem greint var frá í The Independent — þar sem 268 einstaklingar á aldrinum 8 til 34 ára tóku þátt. Rannsóknin sýndi að tónlistarnám tengist beinlínis betri einbeitingu og meiri vakandi athygli. Þeir sem höfðu lært á hljóðfæri bregðast hraðar við í athyglisprófum og sýna færri einkenni athyglisbrests en þeir sem hlutu enga tónlistarkennslu. Höfundar rannsóknarinnar benda á að tónlistin virki nákvæmlega vegna þess að hún krefst þess sem skjáirnir vinna markvisst gegn: að læra takt, lesa nótur, tileinka sér tækni og leiðrétta eigin mistök — aftur og aftur. Þú færð engin hundrað læk fyrir að æfa tónstiga í tuttugu mínútur.

Árið 2014 birti rannsóknarhópur frá Boston Children's Hospital og Harvard University, undir forystu Nadine Gaab, rannsókn í PLOS One sem notaðist við fMRI heilamyndgreiningu. Rannsóknin sýndi að börn sem höfðu lært á hljóðfæri í að minnsta kosti tvö ár sýndu marktækt aukna virkni í þeim hlutum heilans sem stjórna æðri hugrænum hæfileikum — það er að segja getunni til að vinna úr upplýsingum, leysa

vandamál, stjórna hegðun og aðlagast breyttum kröfum. Þetta eru nákvæmlega þeir hæfileikar sem eru þekktir fyrir að veikjast við óhóflega skjánotkun.

Ástæðan fyrir þessu ætti ekki að koma á óvart. Að spila á hljóðfæri er hrein andstæða við passífa neyslu samfélagsmiðla. Tónlistarnámið kennir nákvæmlega það sem skjáirnir vinna markvisst gegn — seinkun á umbun.

Stéttaskipting í nótnastrengjum

Litlu hverfaskólarnir, sem borgin vill nú tæta í sig með 150 nemenda reglunni, eru einmitt þeir sem halda utan um grasrótina. Þetta eru ekki fjarlægar þjónustustofnanir úti í bæ, heldur nærtæk og vinaleg þjónusta í hverfunum sem iðar af lífi. Þar þekkja kennarar nemendur sína vel, foreldrarnir þekkja kennarana og tónlistarnámið verður eðlilegur, lifandi hluti af daglegu lífi barnsins, en ekki andlaust færibandakerfi. Í þessari sveigjanlegu nánd liggur einmitt galdurinn sem fær krakka til að mæta aftur og aftur þótt á móti blási.

Ef minni skólarnir ná hins vegar ekki þessum nýja 150 nemenda kvóta missa þeir þjónustusamninginn við borgina. Það þýðir einfaldlega að allur fjárhagslegur stuðningur hins opinbera hverfur. Til að lifa af eiga skólarnir enga aðra kosti en að velta þeim gríðarlega kostnaði sem eftir situr beint yfir á foreldra. Með þessari nýju kröfu er í raun verið að þvinga stóran hluta tónlistarskóla borgarinnar — sjálfa grasrótina — í stórtæka sameiningu eða beina útrýmingu.

Þegar þrengt er að þessum skólum á þennan hátt, plássum fækkar og skólagjöld hækka upp úr öllu valdi, gerist nokkuð stórhættulegt: Tónlistarnám hættir að vera raunhæfur valkostur fyrir almenning og verður munaðarvara, frátekin fyrir börn þeirra sem hafa efni á og tíma til að berjast í gegnum kerfið. Að skera niður grasrótarskólana er beinlínis árás á tekjulægri barnafjölskyldur. Þá er ekki verið að spara peninga, heldur búa til stéttaskiptingu í nótnastrengjum.

Verðmiðinn á framtíðinni

Það er hrein skammsýni að telja krónurnar sem sparast í dag en horfa fram hjá mannauðnum sem glatast á morgun. Raunverulegur skaði af þessari Excel-stjórnsýslu mun ekki sjást til fulls fyrr en eftir áratug eða tvo. Þá munum við sitja uppi með afleiðingarnar af samfélagi sem ákvað að kasta krónunni til að spara aurinn — af því að það leit út fyrir að vera ódýrara að velta kostnaðinum yfir á foreldra og láta börnin sitja ein með skjáinn, frekar en að gefa þeim raunverulegt tækifæri til að þroska með sér þrautseigju.

En niðurskurðurinn mun að minnsta kosti líta fallega út í Excel.

Höfundur er tónlistarmaður og gagnrýnandi.

