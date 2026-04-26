Fyrir viku síðan steig ég fram í fjölmiðlum og sagði að staðan í samgöngum við Vestmannaeyjar væri óboðleg. Því miður hefur ekkert breyst.
Ég er nú stödd í Eyjum og hef verið að ræða við fólk sem á vart orð yfir þessari stöðu. Það er skiljanlegt. Samgöngur eru lífæð Vestmannaeyja.
Vestmannaeyjar eru ekki jaðarsamfélag sem ríkið getur sett á bið á meðan það lofar fögrum fyrirheitum. Eyjarnar eru öflugt samfélag sem stendur undir verðmætasköpun, útflutningi, fjölbreyttu atvinnulífi og vaxandi ferðaþjónustu. Þess vegna er það alvarlegt þegar Landeyjahöfn er enn lokuð á þessum tima, Herjólfur siglir til Þorlákshafnar á hálfu afli og ferðum hefur fækkað úr sjö á dag niður í tvær. Vestmannaeyjabær hefur bent á að frá áramótum hafi aðeins verið farnar 146 ferðir í stað 511 við eðlilegt ástand. Það segir allt sem segja þarf um umfang vandans.
Daglegt líf Eyjamanna er undir góðum samgöngum komið. Fólk þarf að komast til læknis, til skóla og vinnu og heim aftur. Fyrirtæki þurfa að koma vörum, hráefni og búnaði milli lands og Eyja. Ferðaþjónustan þarf fyrirsjáanleika og ekki tilærslur milli hafna og sífellda óvissu. Þegar Herjólfur siglir svo á einungis hálfu afli, eins og staðan er núna, verður þetta auk þess öryggismál.
Ég sagði fyrir viku að þetta væri algjörlega óboðleg staða. Það stend ég við. Ég sagði líka að Vestmannaeyingar ættu ekki að lifa á yfirlýsingum og frösum ríkisstjórnarinnar. Það gildir enn. Fólkið í Eyjum þarf ekki fleiri frasa. Það þarf samgöngur sem virka í reynd.
Nú verður ríkið að stíga fram með skýrum aðgerðum. Í fyrsta lagi þarf daglega áætlun um dýpkun Landeyjahafnar og upplýsingar um hvaða dýpi hefur náðst. Bæjarráð Vestmannaeyja hefur þegar krafist þess að kannað verði hvort öflugri dýpkunaraðili geti komið fyrr til verks.
Í öðru lagi þarf að fjölga flugferðum tafarlaust og tryggja stuðning við nauðsynlegar ferðir meðan þessi staða varir. Ráðuneytið hefur þegar þurft að framlengja ríkisstyrkt flug ítrekað, fyrst til miðs apríl og síðan til mánaðarmóta, sem sýnir að flugið er ekki aukaatriði heldur hluti af neyðarviðbrögðum. En betur má ef duga skal.
Í þriðja lagi þarf bindandi neyðaráætlun fyrir sjóleiðina. Herjólfur III þarf að vera tilbúinn sem raunhæf afleysing sem fyrst, og ríkið verður að skilgreina hvernig bregðast skuli við ef veður versnar eða frekari bilun kemur upp á Herjólfi IV. Bæjarráð hefur réttilega sagt að Baldur dugi ekki einn og sér fyrir þarfir Vestmannaeyja. Samgöngur eru lífæð samfélagsins.
Sem þingmaður Suðurkjördæmis og þar með Vestmannaeyja mun ég halda áfram að beita mér af fullum þunga í þessu máli. Þegar ríkið bregst í samgöngum bregst það fólkinu sjálfu. Vestmannaeyingar eiga betra skilið og það verður að gerast núna.
Höfundur er formaður Sjálfstæðisflokksins.
