Skoðun

Hverfin hverfast um íþrótta­félögin

Birkir Ingibjartsson skrifar

Sem gamall HK-ingur, þó löngu fluttur úr Kópavogi — og HK raunar líka flutt úr mínu gamla hverfi upp í efri byggðir bæjarins — finn ég enn sterkt hversu seint tengingin við gamla klúbbinn og samfélagið sem því fylgdi slitnar.

Nú bý ég í Safamýri, sem lengi var þekkt sem félagssvæði Fram en þar ræður Víkingur nú ríkjum. Í hverfinu er eldri kynslóðin að stórum hluta enn harðir Fram-arar, en börnin hafa tekið rauð-svarta búningnum fagnandi og hlaupa í honum stolt um hverfið. Á sama tíma hefur Úlfarsárdalur tekið Fram opnum örmum og virkjað félagið sem mikilvægan samfélagslegan innvið í nýju og ört vaxandi hverfi.

Sama hvert farið er um borgina, þar eru íþróttafélögin í brennidepli. Þau gegna mikilvægu hlutverki sem sameinandi afl innan hverfanna og eru jafnframt órjúfanlegur hluti af hversdegi íslenskra barna og ungmenna. Við viljum auðvitað öll að liðið okkar vinni glæsta sigra, en raunverulegt gildi íþróttahreyfingarinnar liggur í daglegu starfi með börnum og ungmennum.

Íþróttafélögin móta sterk hverfi og einstaklinga

Við vitum að virk þátttaka í frístundum er ein áhrifaríkasta forvörn sem til er. Þegar öll börn fá tækifæri til að taka þátt í fjölbreyttu og aðgengilegu íþrótta- og frístundastarfi styrkjum við bæði líðan þeirra og samfélagið í heild. Það er því á okkar ábyrgð að tryggja að öll börn hafi aðgang að slíku starfi. Enn eru þó of mörg börn sem standa utan við – vegna efnahags, uppruna eða skorts á upplýsingum. Það er áskorun sem við verðum að taka alvarlega.

Þess vegna leggjum við í Samfylkingunni áherslu á eftirfarandi atriði í kosningastefnu okkar þegar kemur að íþróttastarfi í borginni:

  • Börn og unglingar frá tekjulágum heimilum fái fulla niðurgreiðslu á einni tómstund að eigin vali.
  • Forgangsröðum uppbyggingu og viðhaldi íþróttamannvirkja í öllum hverfum með áherslu á bætta aðstöðu fyrir börn og ungmenni.
  • Eflum íþróttafélögin sem lykilaðila í hverfunum þannig að hreyfing og samfélag séu aðgengileg öllum í sínu nærumhverfi.

Fótbolti, frjálsar, badminton eða skíði – sama hver íþróttin er, þá er starfið borið uppi af öflugum eldhugum og sjálfboðaliðum sem leggja sig fram um að byggja upp gott samfélag og styrkja sitt nærumhverfi. Við í Samfylkingunni viljum vera í liði með þessu fólki og hjálpa þeim að byggja upp kröftug íþróttafélög með sterka tengingu við þeirra hverfi.

Ef við ætlum að byggja borg þar sem jöfn tækifæri eru raunveruleg en ekki bara orð, verðum við að fjárfesta í því sem skiptir máli. Sterk íþróttafélög í hverfunum eru ekki bónus eða aukaatriði – þau eru forsenda þess að öll börn fái að tilheyra og blómstra, innan vallar sem utan. Það er sú stefna sem við veljum. Því þannig byggjum við upp góða liðsheild og gott lið. Öll sem hafa náð árangri í íþróttum og unnið titla vita að þeir byrja fyrst að rúlla inn á færibandi þegar liðsheildin er sterk. Vinnum saman og stefnum á toppinn!

Höfundur skipar 8. sæti á lista Samfylkingarinnar fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor.

