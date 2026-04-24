Skoðun

Í stuttu máli: Hægt er að semja við ESB um sjávar­út­veg (stað­fest)

Dagur B. Eggertsson skrifar

Það þurfti frétt í Financial Times til að fréttamiðlar og landsmenn tækju inn þá lykilstaðreynd að Evrópusambandið (ESB) er tilbúið að taka tillit til sérstöðu Íslands og ríkum hagsmunum í sjávarútvegi.

Skýr yfirlýsing ESB

Costas Kadis, sjávarútvegsstjóri ESB, segir í viðtali við blaðið að ESB sé opið fyrir að „veita Íslandi undanþágur frá fiskveiðistefnu sambandsins“ (svo notuð sé þýðing mbl.is um málið). Morgunblaðið sjálft hefur ennþá ekki birt starfkrók um þessa yfirlýsingu á prenti, svo ég geti séð.

Hingað til hefur umræða hörðustu andstæðinga frekari viðræðna við ESB gengið út á það að „ekki væri um neitt að semja“. Undanþágur væru ekki í boði, og síst af öllu í sjávarútvegsmálum. Þessi málflutningur er nú úr sögunni.

Látum á samninga reyna

Kjarni málsins er að það eru þjóðarhagsmunir að láta á samninga um aðild að Evrópusambandinu reyna, með því að segja já, þjóðaratkvæðagreiðslunni í haust. Þannig fáum við úr því skorið hvaða samningum við náum, og þurfum ekki að geta okkur til um það. Í húfi eru lægri vextir fyrir heimili og fyrirtæki, betri samkeppnishæfni atvinnulífs, enn sterkari staða í öryggis- og varnarmálum, vörn innan tollabandalags í alþjóðlegu umhverfi tollastríða og þannig mætti áfram telja.

Það felst engin hætta í því að láta á samninga reyna. Önnur þjóðaratkvæðagreiðsla verður haldin um endanlega samninga. Þar munu því liggja fyrir samningsniðurstöður um gjaldmiðlamálin, sjávarútveg, varnar- og öryggismál, tollabandalagið og allt annað.

Höfundur er alþingismaður Reykvíkinga.

