Það er fátt sem sameinar Íslendinga jafn mikið og sundlaugar. Þær eru vettvangur hreyfingar, heilbrigðis, menntunnar og daglegrar samveru. Því er athyglisvert og um leið áhyggjuefni hversu lengi hugmyndin um sundlaug í Fossvogi hefur verið til umræðu án þess að komast í framkvæmd.
Hugmyndin um Fossvogslaug er ekki ný af nálinni. Íbúar Fossvogs og Bústaðahverfis hafa lengi bent á að svæðið standi illa að vígi hvað varðar aðgengi að almenningssundlaugum. Fyrir fjölskyldur, eldri borgara og börn í skólasundi þýðir það lengri ferðalög sem ganga þvert gegn þeim markmiðum sem talað er um í skipulagi og umhverfisstefnu borgarinnar.
Í raun hefur Fossvogslaug verið rædd í áratugi. Hugmyndin hefur ratað inn í íbúaumræður, samráðsgáttir og kosningaloforð. Árið 2021 virtist loks stefna í átt að raunverulegum áfanga þegar Reykjavíkurborg og Kópavogsbær undirrituðu viljayfirlýsingu um sameiginlega uppbyggingu sundlaugar í Fossvogsdal. Þar var talað um hönnunarsamkeppni, vistvæna nálgun og samvinnu sveitarfélaganna. Síðan þá hefur ekkert gerst.
Þrátt fyrir yfirlýsingar og undirbúning komst Fossvogslaug ekki inn í framkvæmdaáætlanir sveitarfélaganna. Engin fjármögnun hefur verið tryggð, engin tímasetning ákveðin og engar framkvæmdir hafnar. Hugmyndin situr í frosti og allt sem bendir til þess að hún verði þar um ókomin ár.
Fossvogslaug er greinilega ekki í forgangi. Sveitarfélögin bæði standa frammi fyrir miklum fjárfestingum í Borgarlínu á komandi árum. Fossvogsbrúin, sem nú er komin í framkvæmd, er gott dæmi um stórt verkefni sem sogar til sín mikið fjármagn. Við slíkar aðstæður deyja góðar hugmyndir oft drottni sínum.
Svo flækist málið því að um sameiginlegt verkefni Reykjavíkur og Kópavogs er að ræða. Slík samvinna er eflaust ekki til þess knúin að hraða málum. Þegar hvorugt sveitarfélagið tekur fullt frumkvæði eru meiri líkur en minni að ekkert gerist.
Sundlaug í Fossvogi er ekki lúxusframkvæmd. Hún er rökrétt viðbót við grunnþjónustu borgarinnar, sérstaklega í ljósi lýðheilsumarkmiða, fjölgunar barna á svæðinu og tengingar við skóla. Það er þversögn að tala um heilsueflandi borg og minni bílaumferð, og láta heilt hverfi vera án sundlaugar í göngufæri.
Fossvogslaug er verkefni sem nauðsynlega þarf að komast í framkvæmd sem fyrst í stað þess að viðhalda vonum íbúa, enn eitt kjörtímabilið, án aðgerða. Hugmyndir einar og sér bæta ekki líf fólks. Framkvæmdir gera það.
Markmið Okkar Borgar eru skýr.
Fossvogslaug skal sett í forgang og rísa hratt og örugglega.
Veljum gleði og von – veljum Okkar Borg – veljum X – R
Höfundar eru frambjóðendur Okkar Borg X – R
Sigfús Aðalsteinsson,Hlynur Áskelsson skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
Eva Rún Helgadóttir skrifar
Ásgeir Þorgeirsson skrifar
Þuríður Harpa Sigurðardóttir,Harpa Cilia Ingólfdóttir skrifar
Vilhelm Jónsson skrifar
Berglind Indriðadóttir skrifar
Júlíus Andri Þórðarson skrifar
Óli Finnsson skrifar
Sædís Ósk Harðardóttir, Jóhanna Jóna Gunnlaugsdóttir,Halldóra Ingibergsdóttir skrifar
Maríanna Margeirsdóttir skrifar
Sólveig María Svavarsdóttir skrifar
Arnar H. Halldórsson,Hjálmar Trausti Kristjánsson skrifar
Sigurlín Margrét Sigurðardóttir skrifar
Þórður Sigurjónsson skrifar
Helga Elídóttir skrifar
Olga Margrét Cilia skrifar
Þorvaldur Víðisson skrifar
Hólmfríður Rut Einarsdóttir skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Jóhanna Þorkelsdóttir skrifar
Sigurvin Lárus Jónsson skrifar
Dagný Kristinsdóttir skrifar
Magnús Þór Jónsson skrifar
Ingólfur Sverrisson skrifar
Hákon Gunnarsson skrifar
Formenn fag- og stéttarfélaga í heilbrigðisþjónustu skrifar
Kjartan Sveinsson skrifar
Unnar Þór Sæmundsson skrifar