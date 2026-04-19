Fossvogslaug – góð hug­mynd, engin fram­kvæmd

Sigfús Aðalsteinsson og Hlynur Áskelsson skrifa

Það er fátt sem sameinar Íslendinga jafn mikið og sundlaugar. Þær eru vettvangur hreyfingar, heilbrigðis, menntunnar og daglegrar samveru. Því er athyglisvert og um leið áhyggjuefni hversu lengi hugmyndin um sundlaug í Fossvogi hefur verið til umræðu án þess að komast í framkvæmd.

Hugmyndin um Fossvogslaug er ekki ný af nálinni. Íbúar Fossvogs og Bústaðahverfis hafa lengi bent á að svæðið standi illa að vígi hvað varðar aðgengi að almenningssundlaugum. Fyrir fjölskyldur, eldri borgara og börn í skólasundi þýðir það lengri ferðalög sem ganga þvert gegn þeim markmiðum sem talað er um í skipulagi og umhverfisstefnu borgarinnar.

Í raun hefur Fossvogslaug verið rædd í áratugi. Hugmyndin hefur ratað inn í íbúaumræður, samráðsgáttir og kosningaloforð. Árið 2021 virtist loks stefna í átt að raunverulegum áfanga þegar Reykjavíkurborg og Kópavogsbær undirrituðu viljayfirlýsingu um sameiginlega uppbyggingu sundlaugar í Fossvogsdal. Þar var talað um hönnunarsamkeppni, vistvæna nálgun og samvinnu sveitarfélaganna. Síðan þá hefur ekkert gerst.

Þrátt fyrir yfirlýsingar og undirbúning komst Fossvogslaug ekki inn í framkvæmdaáætlanir sveitarfélaganna. Engin fjármögnun hefur verið tryggð, engin tímasetning ákveðin og engar framkvæmdir hafnar. Hugmyndin situr í frosti og allt sem bendir til þess að hún verði þar um ókomin ár.

Hvað tefur?

Fossvogslaug er greinilega ekki í forgangi. Sveitarfélögin bæði standa frammi fyrir miklum fjárfestingum í Borgarlínu á komandi árum. Fossvogsbrúin, sem nú er komin í framkvæmd, er gott dæmi um stórt verkefni sem sogar til sín mikið fjármagn. Við slíkar aðstæður deyja góðar hugmyndir oft drottni sínum.

Svo flækist málið því að um sameiginlegt verkefni Reykjavíkur og Kópavogs er að ræða. Slík samvinna er eflaust ekki til þess knúin að hraða málum. Þegar hvorugt sveitarfélagið tekur fullt frumkvæði eru meiri líkur en minni að ekkert gerist.

Sundlaug í Fossvogi er ekki lúxusframkvæmd. Hún er rökrétt viðbót við grunnþjónustu borgarinnar, sérstaklega í ljósi lýðheilsumarkmiða, fjölgunar barna á svæðinu og tengingar við skóla. Það er þversögn að tala um heilsueflandi borg og minni bílaumferð, og láta heilt hverfi vera án sundlaugar í göngufæri.

Fossvogslaug er verkefni sem nauðsynlega þarf að komast í framkvæmd sem fyrst í stað þess að viðhalda vonum íbúa, enn eitt kjörtímabilið, án aðgerða. Hugmyndir einar og sér bæta ekki líf fólks. Framkvæmdir gera það.

Markmið Okkar Borgar eru skýr.

Fossvogslaug skal sett í forgang og rísa hratt og örugglega.

Höfundar eru frambjóðendur Okkar Borg X – R

