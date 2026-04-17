Skoðun

Í stuttu máli: Villandi tal um aðlögunarviðræður

Dagur B. Eggertsson skrifar

Það er augljóslega mjög erfitt að færa góð rök fyrir því að einhver hætta sé í því fólgin að láta reyna á viðræður um aðild að Evrópusambandinu. Þetta birtist meðal annars í því að þeir sem vilja að þjóðin hafni viðræðum í þjóðaratkvæðagreiðslu í haust halda því fram að „aðlögun“ að Evrópusambandinu hljótist af því einu að ganga til viðræðna.

Þetta er fjarri sanni. Þvert á móti var samið um það í síðustu samningalotu að engar breytingar á lögum eða stofnunum færu fram fyrr en að lokinni þjóðaratkvæðagreiðslu um samning, sem yrði samþykktur.

Í skýrslu um stöðu og framvindu viðræðnanna frá apríl 2013 segir beinlínis: „Samningsaðilar náðu saman um að Ísland myndi ekki ráðast í breytingar á stofnunum eða löggjöf fyrr en að lokinni þjóðaratkvæðagreiðslu.“

Það þarf ekki að eyða frekara púðri í þetta tal. Það er engin hætta í því fólgin að ræðast við – og engin aðlögun í húfi. Næsta mál, takk!

Höfundur er alþingismaður Reykvíkinga fyrir Samfylkinguna

Heimild, sjá bls. 6: skyrsla-um-samningavidraedur-islands-um-adild-ad-evropusambandinu.pdf

