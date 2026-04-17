Nýleg bilun um borð í Herjólfi hefur enn á ný sýnt hversu viðkvæmar ferjusamgöngur landsins eru. Til að halda uppi samgöngum við Vestmannaeyjar þarf nú að kalla Baldur frá sinni hefðbundnu áætlun á Breiðafirði, sem þýðir skerðingu á samgöngum fyrir íbúa og atvinnulíf við Breiðafjörð.
Þetta er ekki einsdæmi heldur endurtekið vandamál. Þegar Herjólfur dettur út hefur það óhjákvæmilega og því miður víðtæk neikvæð keðjuverkandi áhrif á önnur svæði landsins. Samgöngur eru grunnstoð byggða og það er óásættanlegt að heil samfélög þurfi að búa við skerðingar vegna bilana eða reglubundins viðhalds annars staðar.
Aldraður floti - flýta þarf nýsmíði
Líkt og sést í nýrri samgönguáætlun eru flestar ferjur sem ríkið rekur komnar verulega til ára sinna eða um 30-35 ára og þar sérstaklega tekið fram,, Endurnýjun á ferjum ríkisins er brýn enda eru ferjur í eigu ríkisins orðnar allt að 34 ára gamlar. Á fyrri hluta tímabilsins þarf að undirbúa og hanna það skip sem næst verður endurnýjað vegna aldurs.”
Við teljum brýnt að ríkið bregðist við með markvissari hætti. Í samgönguáætlun þarf augljóslega að flýta enn frekar nýsmíði ferju sem getur sinnt lykilhlutverki þegar áætlunarferjur fara í viðhald eða bila óvænt. Slík ferja myndi tryggja stöðugleika, auka öryggi og koma í veg fyrir að eitt svæði landsins beri kostnaðinn af truflunum annars.
Viðhalda þarf varaferju
Eins er mikilvægt er að sú varaferja sem Vegagerðin á og rekur hverju sinni sé vel viðhaldið og sé tilbúin í áætlun ef á þarf að halda með skömmum fyrirvara. Herjólfur III hefur þjónað hlutverki varaferju undanfarin ár og leyst af m.a. við slipptöku nýja Herjólfs en annars legið við Reykjavíkurhöfn að mestu ónotaður. Slíka varaferju væri einnig hægt að nýta á álagstímum ferjusamgangna og þannig bæta samgöngur við landsbyggðina um leið og skipinu er haldið í starfhæfu ásigkomulagi. Þetta snýst um samgönguöryggi og jafnræði íbúa um allt land.
Skera á niður fjármuni til ferjusamgangna
Samgönguáætlun 2026-2030 virðist hins vegar fyrst og fremst vera hagræðingaráætlun í ferjusiglingum en á hverju einasta ári til ársins 2030 á að skera niður fjármuni til samninga og reksturs ferja á Íslandi eða um rétt tæpar 300 milljónir í heildina. Það er fullkomlega óásættanlegt og enn eitt skref þessarar ríkisstjórnar í aðför hennar að atvinnulífi og íbúum landsbyggðarinnar.
Við köllum eftir því að innviðaráðherra og ríkisvaldið setji þetta mál í forgang og tryggi að framtíðarsýn í ferjusamgöngum taki mið af raunverulegum þörfum landsbyggðarinnar.
Hildur Sólveig Sigurðardóttir er bæjarfulltrúi og frambjóðandi í 5. sæti Sjálfstæðisflokksins í Vestmannaeyjum. Viktoría Líf Valdimars Ingibergsdóttir er Sjálfstæðiskona og frambjóðandi í 5. sæti H-listans í Sveitarfélaginu Stykkishólmi.
Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir skrifar
Páll Marvin Jónsson,Garðar Þorfinnsson,Hreinn Óskarsson,Eva Lind Guðmundsdóttir,Davíð Halldórsson skrifar
Mikael Snær Gíslason skrifar
Hildur Sólveig Sigurðardóttir,Viktoría Líf Valdimars Ingibergsdóttir skrifar
Lis Ruth Klörudóttir skrifar
Ómar Skapti Gíslason skrifar
Steinar Logi Hafsteinsson skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Þorkell Daníel Eiríksson skrifar
Orri Björnsson skrifar
Pétur Heimisson skrifar
Jóhannes Már Pétursson skrifar
Guðbjörg Ingunn Magnúsdóttir skrifar
Rannveig Tenchi Ernudóttir skrifar
Rúnar Freyr Gíslason skrifar
Skúli Helgason skrifar
María Ellen Steingrímsdóttir skrifar
Ásta Kristín Sigurjónsdóttir skrifar
Hans Alexander Margrétarson Hansen skrifar
G.Eygló Friðriksdóttir skrifar
Hólmfríður Jennýjar Árnadóttir skrifar
Ellý Tómasdóttir skrifar
Emma Heiðarsdóttir,Eva Ísleifs,Jóna Hlíf Halldórsdóttir,Unndór Egill Jónsson skrifar
Nína Berglind Sigurgeirsdóttir skrifar
Sveinn Atli Gunnarsson skrifar
Júlíus Valsson skrifar
Bjarni Jónsson skrifar
Ólafur Stephensen skrifar
Haukur Skúlason skrifar
Kristinn Jakobsson skrifar