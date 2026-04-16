Umferðin vex í Hafnarfirði – hvað ætlum við að gera öðruvísi? Stefán Már Víðisson skrifar 16. apríl 2026 09:32 Í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga verða umferðarmál eitt stærsta loforðið. Framboð keppast við að lofa betra flæði, styttri ferðatíma og fleiri framkvæmdir. Lausnirnar eru oft þær sömu, breikka vegi og bæta gatnamót, auka fjármagn í strætó og viðhald. En það dugar ekki eitt og sér. Hafnarfjörður hefur á undanförnum árum tekið ákveðin skref í samgöngumálum. Uppbygging hefur orðið markvissari og verkefni sett í skýrari farveg. En stóru áskoranirnar eru enn óleystar. Íbúar finna enn fyrir áskorunum í daglegu lífi. Tafir við Lækjargötu, aukin umferð í gegnum miðbæinn og meira álag með frekari uppbyggingu, meðal annars við höfnina í tengslum við Tækniskólann. Þetta eru áskoranir sem krefjast raunverulegra lausna – ekki einfaldra kosningaloforða Áskoranirnar í Hafnarfirði liggja fyrir, en vandinn er að miklu leyti kerfislægur. Það er orðið of flókið og þungt. Og það er ástæðan fyrir því að lausnirnar sem oft eru lofaðar skila ekki þeim árangri sem íbúar finna fyrir í daglegu lífi. Sveitarfélög skipuleggja, ríkið fer með ábyrgð á stærri samgönguverkefnum og stofnanir eins og Vegagerðin gegna lykilhlutverki. Á sama tíma fara stór verkefni í gegnum samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins, Borgarlínu og fjölda samninga milli aðila þar sem samhæfing og samskipti ráða úrslitum. Niðurstaðan er sú sem margir kannast við, enginn hefur heildaryfirsýn, verkefni fara á milli borða og ákvarðanir dragast á langinn. Á meðan eykst umferðin. Niðurstaðan? Verkefni tefjast og tækifæri tapast. Við þurfum að laga þetta. Við í Framsókn viljum setja á laggirnar samgönguráð í Hafnarfirði. Ráð sem er ekki enn eitt báknið – heldur verkfæri til að: samræma skipulag og framkvæmdir tryggja skýr samskipti við ríkið og lykilaðila fylgja verkefnum eftir af festu og halda þrýstingi á framkvæmd þar sem þarf Þetta snýst um að loka bilinu milli ákvarðana og framkvæmda. Jafnframt þarf að styrkja samgöngusáttmálann og gera hann að raunverulegu stjórntæki með skýrari forgangsröðun og meiri ábyrgð á framvindu verkefna. Við ætlum að halda áfram á réttri leið. En við ætlum líka að taka næsta skref. Því þetta snýst um Hafnarfjörð og hvernig við komum honum áfram. Höfundur er í 6. sæti á lista Framsóknar í Hafnarfirði. 