Núna í vikunni samþykkti norska Stórþingið að félagasamtök þar í landi geti fengið fulla (100%) endurgreiðslu virðisaukaskatts af rekstrarkostnaði.
Með þessari ákvörðun undirstrikar Stórþingið mikilvægi almannaheillafélaga og sjálfboðaliðastarfs í norsku samfélagi. Markmiðið er að tryggja að virðisaukaskattur verði ekki hindrun í starfsemi þeirra og að rekstrarumhverfi samtakanna verði sambærilegt því sem gildir um aðila sem fá innskatt endurgreiddan.
Við á Íslandi erum langt á eftir Norðmönnum í þessum efnum. Á Íslandi fá almannaheillafélög enga endurgreiðslu virðisaukaskatts. Tímabundið ákvæði um endurgreiðslu virðisaukaskatts af vinnu við viðhald og uppbyggingu húsnæðis í eigu almannaheillafélaga var fellt niður um síðustu áramót.
Á undanförnum árum hafa félagasamtök í Noregi getað sótt um endurgreiðslu virðisaukaskatts úr sérstökum sjóði sem stjórnvöld ákveða fjárhæð í hverju sinni. Heildarupphæðin sem hefur verið til úthlutunar hefur þó verið takmörkuð og því hefur fyrirkomulagið ekki veitt félagasamtökum nægan fyrirsjáanleika.
En núna munu almannaheillafélög í Noregi njóta tryggari og varanlegri endurgreiðslu virðisaukaskatts, hafa meira fjármagn til kjarnastarfsemi sinnar og þ.a.l. geta eflt þjónustu sína við samfélagið.
Nú þurfa íslensk stjórnvöld að girða sig í brók, horfa til Noregs og fylgja fordæmi þeirra með því að opna fyrir endurgreiðslu virðisaukaskatts af rekstrarkostnaði almannaheillafélaga.
Með því yrði sjálfboðaliðastarf og almannaheillastarfsemi styrkt, jafnræði aukið í skattkerfinu, fjárhagslegt svigrúm félagasamtaka bætt og samfélagsleg þátttaka og þjónusta við almenning efld.
Höfundur er framkvæmdastjóri KFUM og KFUK á Íslandi.
Tómas Torfason skrifar
Bryndís Haraldsdóttir skrifar
Berglind Robertson Grétarsdóttir skrifar
Eva Þorsteinsdóttir skrifar
Lilja D. Alfreðsdóttir skrifar
Anna Kristín Jensdóttir skrifar
Frosti Heimisson skrifar
Freyja Rut Emilsdóttir skrifar
Védís Einarsdóttir skrifar
Rakel Eir Ingimarsdóttir,Marta Karen Vilbergsdóttir,Særún Birta Valsdóttir,Lilja Margrét Óskarsdóttir skrifar
Gunnar Salvarsson skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
skrifar
Birna Þórarinsdóttir skrifar
Hlédís Maren Guðmundsdóttir skrifar
Simon Cramer Larsen skrifar
Arnar Þór Ingólfsson skrifar
Dóra Guðrún Guðmundsdóttir,Ösp Árnadóttir,Kjartan Hreinn Njálsson skrifar
Bernharð Stefán Bernharðsson skrifar
Árdís H. Jónsdóttir skrifar
Árni Rúnar Þorvaldsson skrifar
Jóhanna Erla Guðjónsdóttir skrifar
Anna Kristín Sigurðardóttir,Berglind Gísladóttir,Birna María B. Svanbjörnsdóttir,Guðmundur Engilbertsson,Hermína Gunnþórsdóttir,Jóhann Örn Sigurjónsson,Rúnar Sigþórsson,Sólveig Zophoníasdóttir skrifar
Sindri S. Kristjánsson skrifar
Þórður Magnússon skrifar
Joanna Marcinkowska skrifar
Tristan Gribbin skrifar
Unnur Ólöf Tómasdóttir skrifar
Kristinn Jón Ólafsson skrifar