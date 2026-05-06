Þegar hagnaður einstaklinga vegur þyngra en heilsa þjóðar Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, Ösp Árnadóttir og Kjartan Hreinn Njálsson skrifa 6. maí 2026 10:31 Frumvarp til laga um breytingu á áfengislögum nr. 75/1998 er nú til meðferðar á Alþingi. Með frumvarpinu er lagt til að heimila innlenda vefverslun með áfengi auk heimsendinga á áfengi. Verði frumvarpið að lögum mun núverandi fyrirkomulag og áfengisstefna í raun gjörbreytast. Þessi breyting mun leiða til aukinnar samkeppni og verðlækkunar sem mun að öllum líkindum leiða til aukinnar áfengisnotkunar með tilheyrandi skaðlegum afleiðingum fyrir einstaklinga og samfélagið í heild. Embætti landlæknis veitti málinu umsögn og byggir sú umsögn á gagnreyndri þekkingu og lýðheilsusjónarmiðum enda er það eitt af lögbundnum verkefnum embættisins að stuðla að því að áherslur og starf í lýðheilsumálum hér á landi byggi á bestu þekkingu og reynslu á hverjum tíma, s.b. 1. gr. laga nr 41/2007 um landlækni og lýðheilsu. Út frá fyrirliggjandi gögnum og þekkingu er ljóst að þær breytingar sem frumvarpið gerir ráð fyrir muni leiða til aukins skaða vegna áfengisnotkunar. Áfengisnotkun getur valdið bæði bráðum og langvinnum sjúkdómum. Skaðlegar afleiðingar ná ekki ekki einungis til þess sem neytir áfengis. Áhrif á aðra en þann sem drekkur koma m.a. fram í gegnum fósturskaða, slys, ofbeldi, sundrung í fjölskyldum, andlega vanheilsu og sjálfsvíg. Þannig hefur áfengisnotkun ekki bara áhrif á heilbrigðiskerfið heldur líka félagslega kerfið, löggæslu, dómskerfið sem og efnahag þjóða. Áfengi er leiðandi áhættuþáttur í heiminum fyrir slæma heilsu og ótímabær dauðsföll, einkum í aldurshópnum 25-59 ára. Vitað er um 200 sjúkdóma þar sem áfengi er áhættuþáttur. Á síðustu árum hafa rannsóknir leitt í ljós að áfengi er sterkur áhættuþáttur krabbameina, einkum í ristli, brjóstum, munni, vélinda, lifur, hálsi og barkakýli. Ljóst er að aðgerðir til að lágmarka neyslu áfengis munu skipta miklu máli í því að draga úr fyrirséðri fjölgun krabbameinstilfella á komandi árum. Þá sýna nýjar rannsóknir aukningu í áfengistengdum innlögnum á Landspítala undanfarna áratugi og að nýgengi áfengistengdrar skorpulifrar hefur aukist síðustu ár. Flestir eru sammála um mikilvægi forvarna og gagnsemi þess að koma í veg fyrir skaða fremur en að meðhöndla afleiðingarnar. Við viljum koma í veg fyrir fósturskaða, slys, ofbeldi, sjálfsvíg og lífshættulega sjúkdóma. Hér er því mikilvægt að taka ákvarðanir í samræmi við rannsóknir þegar um ræðir árangursríkar forvarnaraðgerðir. Rannsóknir hafa sýnt ótvírætt að takmörkun á aðgengi vegur þyngst sem forvörn við áfengisneyslu. Verði frumvarpið samþykkt munaðgengi að áfengi aukast sem eykur á skaða og þjáningu meðal einstaklinga í samfélaginu, auka drykkju ungmenna veikja forvarnir, sem og stórauka kostnað í heilbrigðiskerfinu vegna beins og óbeins skaða af völdum notkunar á áfengi. Embættið vekur jafnframt athygli á þeim áhrifum sem aukið aðgengi í formi heimsendinga með áfengi hefur í för með sér. Áfengi sem selt er í gegnum netverslun (með lager hérlendis) getur borist kaupanda samdægurs og jafnvel innan klukkutíma eftir pöntun. Þetta auðvelda aðgengi hefur mest og verst áhrif á þau sem síst skyldi og er til þess fallið að auka áfengisdrykkju í heimahúsum meðal þeirra sem standa höllum fæti og fá áfengi sent heim að dyrum. Þá getur ungt fólk undir áfengiskaupaaldri jafnvel fengið áfengi sent í heimahús, teiti eða aðra viðburði, enda bendir nýleg úttekt embættis landlæknis á sölufyrirkomulagi netverslana til þess að víða sé pottur brotinn og að aldurseftirliti sé verulega ábótavant. Það er mat embættisins að ákvæði frumvarpsins gangi í berhögg við gagnreynda þekkingu og góða skynsemi enda er engin tilraun gerð í frumvarpinu til að meta þau áhrif sem umræddar breytingar munu hafa á lýðheilsu og heilbrigðiskerfið. Allir helstu sérfræðingar sem láta sig heilsu og velferð landsmanna varða eru sammála að samþykkt frumvarpsins í núverandi mynd væri óheillaskref fyrir lýðheilsu á Íslandi. Þannig tekur embættið undir með fjölda fagfélaga sem lýst hafa áhyggjum af samþykkt frumvarpsins og ítrekar á ný andstöðu sína við að draga úr forvörnum með auknu aðgengi að áfengi. Embættið hvetur þingmenn til að taka afstöðu með lýðheilsu og gagnreyndri þekkingu og hafna bæði frumvarpinu og því þversagnakennda viðhorfi að eftirláta þeim einstaklingum sem hagnast á sölu áfengis að móta fyrirkomulag áfengissölu hér á landi. Með því yrðu hagsmunir fárra teknir fram yfir hagsmuni fjöldans og heilsa og velferð landsmanna, einkum barna og ungmenna, lögð að veði. Dóra Guðrún er sviðsstjóri lýðheilsusviðs hjá embætti landlæknis, Ösp er verkefnisstjóri á lýðheilsusviði og Kjartan Hreinn er aðstoðarmaður landlæknis. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Mest lesið Til fréttastofu RÚV Þórður Magnússon Skoðun Umhverfisvænasti orkugjafinn gleymdist Þórhallur Hákonarson Skoðun Gæði kennslu: Endurgjöf, vitsmunaleg áskorun og samræður í skólastofunni Anna Kristín Sigurðardóttir,Berglind Gísladóttir,Birna María B. Svanbjörnsdóttir,Guðmundur Engilbertsson,Hermína Gunnþórsdóttir,Jóhann Örn Sigurjónsson,Rúnar Sigþórsson,Sólveig Zophoníasdóttir Skoðun Valdhroki bæjarstjórans í Kópavogi Helga Jónsdóttir Skoðun Í framboði til borgarstjórnar með söng innflytjandans í hjarta Tristan Gribbin Skoðun Vindorka á Melrakkasléttu – prófsteinn á forgangsröðun okkar til framtíðar Árdís H. Jónsdóttir Skoðun Það sem Sjálfstæðisflokknum líður verst með Arnar Þór Ingólfsson Skoðun Sóun á almannafé í stað uppbyggingar Guðbjörg Magnúsdóttir Skoðun Inngilding er daglegt líf Joanna Marcinkowska Skoðun Menntaforystan er að plata þig Andri Þorvarðarson Skoðun Skoðun Skoðun Það sem Sjálfstæðisflokknum líður verst með Arnar Þór Ingólfsson skrifar Skoðun Þegar hagnaður einstaklinga vegur þyngra en heilsa þjóðar Dóra Guðrún Guðmundsdóttir,Ösp Árnadóttir,Kjartan Hreinn Njálsson skrifar Skoðun Landeyjahöfn - Ný leið Bernharð Stefán Bernharðsson skrifar Skoðun Vindorka á Melrakkasléttu – prófsteinn á forgangsröðun okkar til framtíðar Árdís H. Jónsdóttir skrifar Skoðun Setjum aukinn kraft í óhagnaðardrifna húsnæðisuppbyggingu í Hafnarfirði Árni Rúnar Þorvaldsson skrifar Skoðun Hafnarfjörður er heimili okkar allra Jóhanna Erla Guðjónsdóttir skrifar Skoðun Gæði kennslu: Endurgjöf, vitsmunaleg áskorun og samræður í skólastofunni Anna Kristín Sigurðardóttir,Berglind Gísladóttir,Birna María B. Svanbjörnsdóttir,Guðmundur Engilbertsson,Hermína Gunnþórsdóttir,Jóhann Örn Sigurjónsson,Rúnar Sigþórsson,Sólveig Zophoníasdóttir skrifar Skoðun Saman erum við sterkari Sindri S. Kristjánsson skrifar Skoðun Til fréttastofu RÚV Þórður Magnússon skrifar Skoðun Inngilding er daglegt líf Joanna Marcinkowska skrifar Skoðun Í framboði til borgarstjórnar með söng innflytjandans í hjarta Tristan Gribbin skrifar Skoðun Jöfn tækifæri barna eru ekki sjálfgefin, við þurfum að tryggja þau Unnur Ólöf Tómasdóttir skrifar Skoðun Borg sem er skemmtilegri en skjárinn Kristinn Jón Ólafsson skrifar Skoðun Það er ekki víst að þetta reddist Kristinn Árni L. Hróbjartsson,Hafsteinn Hauksson skrifar Skoðun Sóun á almannafé í stað uppbyggingar Guðbjörg Magnúsdóttir skrifar Skoðun Kæmu úr okkar eigin vösum Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Stwórzmy społeczeństwo, w którym nikt nie będzie się czuł niewidzialny. Katarzyna Kubiś skrifar Skoðun Fjölskyldubærinn Akranes Katrín Valdís Hjartardottir skrifar Skoðun Tækifæri í stað takmarkana! Bergljót Borg skrifar Skoðun Umhverfisvænasti orkugjafinn gleymdist Þórhallur Hákonarson skrifar Skoðun Aðdáunarverð þrautseigja Grindvíkinga Sigurður Helgi Pálmason skrifar Skoðun Veistu á hvaða lyfjum þú ert? Sigurbjörg Sæunn Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Slæleg hagsmunagæsla meirihluta bæjarstjórnar – það þarf að gera mun betur Unnar Jónsson skrifar Skoðun Menntaforystan er að plata þig Andri Þorvarðarson skrifar Skoðun Viltu borga meira fyrir að leggja bílnum þínum í bílastæðahúsi? Regína Ásvaldsdóttir skrifar Skoðun Réttindabarátta fatlaðs fólks í 65 ár Alma Ýr Ingólfsdóttir skrifar Skoðun Eitt markmið, betra Hveragerði Guðjón Óskar Kristjánsson,Jónas Guðnason,Lárus Jónsson skrifar Skoðun Þegar áframhald verður bakslag Júlíus Valsson skrifar Skoðun Sjálfstætt líf og fimm spurningar sem skipta öllu Rúnar Björn Herrera Þorkelsson skrifar Skoðun Samvinnuhugsjón í leikskólamálum Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar Sjá meira