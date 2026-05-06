Skoðun

Er Vestfjarðavegur (60) í gegnum Dalina afgangsstærð?

Maí árið 2026 er runninn upp og stærstu framkvæmdamánuðir ársins í vegagerð framundan. Vegagerðin hefur þegar boðið út ýmis verkefni sem ráðist verður í á þessu ári víða um land. Enn eru þó mikilvæg verkefni sem bíða þess að komast í útboð – þar á meðal einn versti og hættulegasti vegakafli Vestfjarðavegar (60) í gegnum Dalina, á milli Erpsstaða og Haukadalsár.

Sá vegkafli er löngu kominn fram yfir eðlileg öryggismörk. Vegurinn er víða sprunginn, holóttur og mjór og stenst engan veginn þær kröfur sem gera verður til þjóðvega árið 2026. Þetta er ekki aðeins spurning um óþægindi fyrir vegfarendur heldur fyrst og fremst alvarlegt umferðaröryggismál.

Umferð um Vestfjarðaveg í gegnum Dalina hefur aukist hratt á síðustu árum. Þar fara daglega heimamenn, atvinnubifreiðar, ferðamenn og fjölmargir aðrir vegfarendur sem margir hverjir eru lítt vanir íslenskum vegaaðstæðum. Það segir sig sjálft að þegar sívaxandi umferð verður á vegi sem er bæði mjór, verulega laskaður og þar með hættulegur að skapist aðstæður sem ekki verða réttlættar til lengdar.

Íbúar í Dölum hafa um árabil kallað eftir raunverulegum úrbótum. Dalamenn hafa sýnt þolinmæði og skilning, jafnvel þegar framkvæmdir hafa tafist eða verið færðar til í tíma. Nú hlýtur hins vegar að vera komið að því að efndir fylgi orðum. Ítrekað hefur verið rætt um mikilvægi áframhaldandi uppbyggingar á Vestfjarðavegi og að framkvæmdir í Dölum væru hluti af þeirri vegferð að bæta samgöngur og auka öryggi á þessari mikilvægu samgönguæð.

Það vekur því eðlilega spurningar hvort Dalirnir séu orðnir einhvers konar afgangsstærð í vegakerfinu. Þegar önnur verkefni á öðrum svæðum hljóta framgang en varasamir kaflar sem þessi kaflar bíða áfram verður erfitt fyrir heimafólk að skilja forgangsröðunina.

Á sama tíma hafa stjórnvöld sjálf undirstrikað mikilvægi Vestfjarðavegar. Nýlega komu fram jákvæðar tillögur frá starfshópi á vegum innviðaráðuneytisins um að Vestfjarðavegur nr. 60 í gegnum Dalina verði skilgreindur sem hluti af þjóðvegi 1. Slík skilgreining hlýtur að fela í sér auknar kröfur um gæði, öryggi og uppbyggingu. Það verður því að fylgja þeirri stefnumótun eftir í verki en ekki aðeins á blaði.

Það er því full ástæða til að hvetja bæði ráðherra samgöngumála og Vegagerðina til að bjóða hið snarasta út framkvæmdir á kaflanum milli Erpsstaða og Haukadalsár og standa þannig við þau fyrirheit sem gefin hafa verið um áframhaldandi uppbyggingu Vestfjarðavegar í Dölum.

Vegamál snúast ekki aðeins um að gefa fögur fyrirheit, þau snúast í grunninn um öryggi fólks, jafnræði byggða og trúverðugleika stjórnvalda gagnvart landsbyggðinni. Dalirnir eiga ekki að þurfa að bíða lengur eftir því sem ætti löngu að vera sjálfsagt.

Höfundur er sveitarstjóri Dalabyggðar.

Björn Bjarki Þorsteinsson Dalabyggð Vegagerð

