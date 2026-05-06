Er Vestfjarðavegur (60) í gegnum Dalina afgangsstærð? 6. maí 2026 12:17 Maí árið 2026 er runninn upp og stærstu framkvæmdamánuðir ársins í vegagerð framundan. Vegagerðin hefur þegar boðið út ýmis verkefni sem ráðist verður í á þessu ári víða um land. Enn eru þó mikilvæg verkefni sem bíða þess að komast í útboð – þar á meðal einn versti og hættulegasti vegakafli Vestfjarðavegar (60) í gegnum Dalina, á milli Erpsstaða og Haukadalsár. Sá vegkafli er löngu kominn fram yfir eðlileg öryggismörk. Vegurinn er víða sprunginn, holóttur og mjór og stenst engan veginn þær kröfur sem gera verður til þjóðvega árið 2026. Þetta er ekki aðeins spurning um óþægindi fyrir vegfarendur heldur fyrst og fremst alvarlegt umferðaröryggismál. Umferð um Vestfjarðaveg í gegnum Dalina hefur aukist hratt á síðustu árum. Þar fara daglega heimamenn, atvinnubifreiðar, ferðamenn og fjölmargir aðrir vegfarendur sem margir hverjir eru lítt vanir íslenskum vegaaðstæðum. Það segir sig sjálft að þegar sívaxandi umferð verður á vegi sem er bæði mjór, verulega laskaður og þar með hættulegur að skapist aðstæður sem ekki verða réttlættar til lengdar. Íbúar í Dölum hafa um árabil kallað eftir raunverulegum úrbótum. Dalamenn hafa sýnt þolinmæði og skilning, jafnvel þegar framkvæmdir hafa tafist eða verið færðar til í tíma. Nú hlýtur hins vegar að vera komið að því að efndir fylgi orðum. Ítrekað hefur verið rætt um mikilvægi áframhaldandi uppbyggingar á Vestfjarðavegi og að framkvæmdir í Dölum væru hluti af þeirri vegferð að bæta samgöngur og auka öryggi á þessari mikilvægu samgönguæð. Það vekur því eðlilega spurningar hvort Dalirnir séu orðnir einhvers konar afgangsstærð í vegakerfinu. Þegar önnur verkefni á öðrum svæðum hljóta framgang en varasamir kaflar sem þessi kaflar bíða áfram verður erfitt fyrir heimafólk að skilja forgangsröðunina. Á sama tíma hafa stjórnvöld sjálf undirstrikað mikilvægi Vestfjarðavegar. Nýlega komu fram jákvæðar tillögur frá starfshópi á vegum innviðaráðuneytisins um að Vestfjarðavegur nr. 60 í gegnum Dalina verði skilgreindur sem hluti af þjóðvegi 1. Slík skilgreining hlýtur að fela í sér auknar kröfur um gæði, öryggi og uppbyggingu. Það verður því að fylgja þeirri stefnumótun eftir í verki en ekki aðeins á blaði. Það er því full ástæða til að hvetja bæði ráðherra samgöngumála og Vegagerðina til að bjóða hið snarasta út framkvæmdir á kaflanum milli Erpsstaða og Haukadalsár og standa þannig við þau fyrirheit sem gefin hafa verið um áframhaldandi uppbyggingu Vestfjarðavegar í Dölum. Vegamál snúast ekki aðeins um að gefa fögur fyrirheit, þau snúast í grunninn um öryggi fólks, jafnræði byggða og trúverðugleika stjórnvalda gagnvart landsbyggðinni. Dalirnir eiga ekki að þurfa að bíða lengur eftir því sem ætti löngu að vera sjálfsagt. Höfundur er sveitarstjóri Dalabyggðar. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Björn Bjarki Þorsteinsson Dalabyggð Vegagerð Mest lesið Það sem Sjálfstæðisflokknum líður verst með Arnar Þór Ingólfsson Skoðun Til fréttastofu RÚV Þórður Magnússon Skoðun Vindorka á Melrakkasléttu – prófsteinn á forgangsröðun okkar til framtíðar Árdís H. Jónsdóttir Skoðun Gæði kennslu: Endurgjöf, vitsmunaleg áskorun og samræður í skólastofunni Anna Kristín Sigurðardóttir,Berglind Gísladóttir,Birna María B. Svanbjörnsdóttir,Guðmundur Engilbertsson,Hermína Gunnþórsdóttir,Jóhann Örn Sigurjónsson,Rúnar Sigþórsson,Sólveig Zophoníasdóttir Skoðun Umhverfisvænasti orkugjafinn gleymdist Þórhallur Hákonarson Skoðun Í framboði til borgarstjórnar með söng innflytjandans í hjarta Tristan Gribbin Skoðun Valdhroki bæjarstjórans í Kópavogi Helga Jónsdóttir Skoðun Landeyjahöfn - Ný leið Bernharð Stefán Bernharðsson Skoðun Menntaforystan er að plata þig Andri Þorvarðarson Skoðun Nei takk, alls ekki kennari! Simon Cramer Larsen Skoðun Skoðun Skoðun Þegar velferð aldraðra verður fasteignaverkefni Védís Einarsdóttir skrifar Skoðun Að eldast utan kerfisins: Þegar búseta ræður þjónustu Rakel Eir Ingimarsdóttir,Marta Karen Vilbergsdóttir,Særún Birta Valsdóttir,Lilja Margrét Óskarsdóttir skrifar Skoðun Banvænt ósamræmi Gunnar Salvarsson skrifar Skoðun Farið á bak við þing og þjóð? Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Er Vestfjarðavegur (60) í gegnum Dalina afgangsstærð? skrifar Skoðun Hvítt fyrir börn sem biðja um frið Birna Þórarinsdóttir skrifar Skoðun Farið á bak við þing og þjóð? Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Mannréttindaiðnaðurinn Hlédís Maren Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Nei takk, alls ekki kennari! Simon Cramer Larsen skrifar Skoðun Það sem Sjálfstæðisflokknum líður verst með Arnar Þór Ingólfsson skrifar Skoðun Þegar hagnaður einstaklinga vegur þyngra en heilsa þjóðar Dóra Guðrún Guðmundsdóttir,Ösp Árnadóttir,Kjartan Hreinn Njálsson skrifar Skoðun Landeyjahöfn - Ný leið Bernharð Stefán Bernharðsson skrifar Skoðun Vindorka á Melrakkasléttu – prófsteinn á forgangsröðun okkar til framtíðar Árdís H. Jónsdóttir skrifar Skoðun Setjum aukinn kraft í óhagnaðardrifna húsnæðisuppbyggingu í Hafnarfirði Árni Rúnar Þorvaldsson skrifar Skoðun Hafnarfjörður er heimili okkar allra Jóhanna Erla Guðjónsdóttir skrifar Skoðun Gæði kennslu: Endurgjöf, vitsmunaleg áskorun og samræður í skólastofunni Anna Kristín Sigurðardóttir,Berglind Gísladóttir,Birna María B. Svanbjörnsdóttir,Guðmundur Engilbertsson,Hermína Gunnþórsdóttir,Jóhann Örn Sigurjónsson,Rúnar Sigþórsson,Sólveig Zophoníasdóttir skrifar Skoðun Saman erum við sterkari Sindri S. Kristjánsson skrifar Skoðun Til fréttastofu RÚV Þórður Magnússon skrifar Skoðun Inngilding er daglegt líf Joanna Marcinkowska skrifar Skoðun Í framboði til borgarstjórnar með söng innflytjandans í hjarta Tristan Gribbin skrifar Skoðun Jöfn tækifæri barna eru ekki sjálfgefin, við þurfum að tryggja þau Unnur Ólöf Tómasdóttir skrifar Skoðun Borg sem er skemmtilegri en skjárinn Kristinn Jón Ólafsson skrifar Skoðun Það er ekki víst að þetta reddist Kristinn Árni L. Hróbjartsson,Hafsteinn Hauksson skrifar Skoðun Sóun á almannafé í stað uppbyggingar Guðbjörg Magnúsdóttir skrifar Skoðun Kæmu úr okkar eigin vösum Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Stwórzmy społeczeństwo, w którym nikt nie będzie się czuł niewidzialny. Katarzyna Kubiś skrifar Skoðun Fjölskyldubærinn Akranes Katrín Valdís Hjartardottir skrifar Skoðun Tækifæri í stað takmarkana! Bergljót Borg skrifar Skoðun Umhverfisvænasti orkugjafinn gleymdist Þórhallur Hákonarson skrifar Skoðun Aðdáunarverð þrautseigja Grindvíkinga Sigurður Helgi Pálmason skrifar Sjá meira