Það er stór ákvörðun að skrá sig í stjórnmálaflokk og stíga sín fyrstu skref í pólitík.
En hvað varð til þess að rúmlega fimmtug kona kaus að ganga í ungan stjórnmálaflokk sem margir halda að leggi bara áherslu á Evrópumál?
Ég hef alltaf fylgst með stjórnmálum, haft skoðanir og reynt að fylgjast með. Fyrir Alþingiskosningarnar 2024 kom í ljós að skoðanir mínar pössuðu best við Viðreisn svo ég skráði mig í flokkinn og sé ekki eftir því! Síðan þá hef ég tekið þátt í flokksstarfinu og hefur þetta verið afar skemmtilegur og lærdómsríkur tími.
Ég hef kynnst ógrynni af frábæru fólki sem brennur fyrir betra samfélagi þar sem allir fá að njóta sín. Viðreisn leggur áherslu á almannahagsmuni framyfir sérhagsmuni og það skiptir gríðarlega miklu máli í svona litlu samfélagi eins og Ísland er. Það á ekki að skipta máli hver pabbi “Jóns” er eða hvort móðurfjölskylda hans hafi átt fyrirtæki í bæjarfélaginu þínu síðastliðin 50 ár. Þeirra skoðun er ekki mikilvægari en annarra og á ekki að stýra ákvörðunum sem eru teknar fyrir hönd bæjarbúa.
Börnin okkar
Ég er sérstaklega stolt af því að tilheyra flokki sem setur börn í forgang og áttar sig á mikilvægi snemmtækrar íhlutunar. Ég brenn fyrir málefnum barna og foreldra og er svo heppin að vinna með þeim á hverjum degi sem leikskólastjóri. Viðreisn hefur verið í meirihluta í Mosfellsbæ undanfarin fjögur ár og eins og Mosfellingar vita að þá hefur verkefnið Börnin okkar verið afar farsælt og fékk nýlega tilnefningu til Nýsköpunarverðlauna hins opinbera. Við erum á góðri leið þegar kemur að málefnum barna og viljum halda þeirri vegferð áfram.
Hvað meira?
En varla fórstu bara í stjórnmál til að styðja við börn og fjölskyldur? gæti einhver spurt.
Svarið er já og nei, maður verður að brenna fyrir einhverju en að sjálfsögðu hefur maður skoðanir á öðrum málum. Það þykir ekki mjög “sexy” að tala um ábyrgan rekstur en það skiptir þó gríðarlegu miklu máli fyrir bæjarbúa því ef það er afgangur af rekstri, eru meiri líkur á því að það verði hægt að lækka álögur á okkur án þess að skerða þjónustu.
Blikastaðaland er vel skipulagt og spennandi hverfi þar sem horft var til náttúrunnar og umhverfisins við hönnun þess. Margir sjá eingöngu rökræður um þéttleika hverfisins en ég hvet íbúa til að kynna sér svæðið og sjá hversu mikið hefur verið vandað til verka í hönnuninni. Sjálf gæti ég vel hugsað mér að búa þarna í framtíðinni.
Mosfellsbær eftir 10 ár
Ef ég hugsa um Mosfellsbæ eftir 10 ár þá vil ég blómlegt mannlíf, framúrskarandi skóla þar sem einkaframtakið fær að njóta sín. Ég vil almenningssamgöngur sem virka og að Sundabraut sé komin svo að minni umferð fari í gegnum Mosfellsbæ. Og síðast en ekki síst vil ég að það sé gott að eldast í fallega bæjarfélaginu okkar.
Ég vona að ég fái atkvæði Mosfellinga 16. maí næstkomandi.
Setjið x við C.
Höfundur skipar 4. sæti hjá Viðreisn í Mosfellsbæ.
