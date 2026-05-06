Landeyjahöfn - Ný leið Bernharð Stefán Bernharðsson skrifar 6. maí 2026 10:15 Landeyjahöfn er ein besta samgöngubót sem Vestmannaeyjar hafa fengið - en aðeins þegar hún er opin! Nú, tæpum 16 árum eftir opnun, er staðan sú að höfnin lokast reglulega mánuðum saman vegna sandfyllingar eða sjólags. Á hverju ári er hún ófær í 2–4 mánuði, stundum lengur með tilheyrandi óþægindum fyrir íbúa og atvinnulíf. Eftir sex mánaða lokun er nú loks stefnt að því að opna höfnina á ný, en slíkt ástand sýnir svo ekki verður um villst að hún þjónar ekki hlutverki sínu sem áreiðanleg samgönguleið allt árið. Munurinn á siglingaleiðunum tveimur Landeyjahöfn og Þorlákshöfn er augljós: Landeyjahöfn er frábær þegar hún virkar, en hún gerir það ekki nægilega oft. Ástæðan er einföld eðlisfræði: Höfnin er sandgildra. Sandur berst frá nærliggjandi sandfjöru og Markarfljóti og fyllir jafnharðan upp í þá rás sem dýpkuð er, sérstaklega á veturnar þegar veður versnar. Við sáum t.d. Reynisfjöru færast til í vetur. Baráttan við sandinn hefur staðið yfir í 16 ár og ljóst er að dýpkunarframkvæmdir einar og sér munu aldrei leysa vandann til frambúðar. Í stað þess að berjast við náttúruöflin með ærnum tilkostnaði er hægt að vinna með þeim og nýta styrkleika beggja hafna með tvískiptu leiðarkerfi: Þorlákshöfn sem örugg flutningsleið Þorlákshöfn gæti orðið fastur áfangastaður fyrir þungaflutninga – fisk, vörur og þá sem þurfa að taka bíl með sér. Til að lágmarka kostnað yrði aðeins siglt ein ferð að morgni og önnur til baka seinni part dags. Þessi leið er áreiðanleg allt árið og tryggir grunnöryggi samgangna milli lands og Eyja óháð sandburðinum á suðurströndinni. Herjólfur annar þessu hlutverki ágætlega. Landeyjahöfn sem nútímaleg samgöngumiðstöð Á sama tíma gæti Landeyjahöfn þróast í hreinræktaða farþegamiðstöð fyrir minni og hraðskreiðari farþegaferjur. Slík skip rista grynnra og þurfa ekki sama dýpi og stærri skip eins og Herjólfur. Með þessu mætti halda höfninni opinni nánast allt árið og leggja áherslu á: Örugg bílastæði: Fólk leggur bílnum og fer beint um borð í stutta og hraða siglingu. Öflugar almenningssamgöngur: Hraðar rútur og deilibílar bíða farþega við komu á land. Samþætta þjónustu: Einn miði sem gildir fyrir alla leiðina, bæði í skip og landsamgöngur. Þessi breyting myndi opna fyrir hraðari og tíðari samgöngu fyrir íbúa en einnig fyrir ferðamenn. Siglingaleiðin í Landeyjahöfn er stutt og áreiðanleg og tengir Vestmannaeyjar betur við höfuðborgarsvæðið og ferðaþjónustu Suðurstrandarinnar (South Coast). Slíkt tvískipt leið myndi einnig auka öryggi og halda opnum möguleika á opnun ef önnur leiðin er ófær. Á móti gætu sparast verulegar fjárhæðir sem nú fara í dýpkun og viðhald. Fjármununum væri betur varið í að bæta þjónustuna og tryggja að fólk og vörur komist alltaf leiðar sinna. Landeyjahöfn er ekki mistök, en ljóst er að með núverandi fyrirkomulagi þjónar hún ekki hlutverki sínu, meðan höfnin er lokuð og ónothæf. Er kannski kominn tími til að breyta því hvernig við ferðumst? Hættum að berjast við náttúruna og reynum frekar að aðlagast henni. Höfundur er sérfræðingur í upplýsingatækni og áhugamaður um bættar samgöngur. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Landeyjahöfn Herjólfur Samgöngur Mest lesið Til fréttastofu RÚV Þórður Magnússon Skoðun Umhverfisvænasti orkugjafinn gleymdist Þórhallur Hákonarson Skoðun Gæði kennslu: Endurgjöf, vitsmunaleg áskorun og samræður í skólastofunni Anna Kristín Sigurðardóttir,Berglind Gísladóttir,Birna María B. Svanbjörnsdóttir,Guðmundur Engilbertsson,Hermína Gunnþórsdóttir,Jóhann Örn Sigurjónsson,Rúnar Sigþórsson,Sólveig Zophoníasdóttir Skoðun Valdhroki bæjarstjórans í Kópavogi Helga Jónsdóttir Skoðun Í framboði til borgarstjórnar með söng innflytjandans í hjarta Tristan Gribbin Skoðun Vindorka á Melrakkasléttu – prófsteinn á forgangsröðun okkar til framtíðar Árdís H. Jónsdóttir Skoðun Það sem Sjálfstæðisflokknum líður verst með Arnar Þór Ingólfsson Skoðun Sóun á almannafé í stað uppbyggingar Guðbjörg Magnúsdóttir Skoðun Inngilding er daglegt líf Joanna Marcinkowska Skoðun Menntaforystan er að plata þig Andri Þorvarðarson Skoðun Skoðun Skoðun Það sem Sjálfstæðisflokknum líður verst með Arnar Þór Ingólfsson skrifar Skoðun Þegar hagnaður einstaklinga vegur þyngra en heilsa þjóðar Dóra Guðrún Guðmundsdóttir,Ösp Árnadóttir,Kjartan Hreinn Njálsson skrifar Skoðun Landeyjahöfn - Ný leið Bernharð Stefán Bernharðsson skrifar Skoðun Vindorka á Melrakkasléttu – prófsteinn á forgangsröðun okkar til framtíðar Árdís H. Jónsdóttir skrifar Skoðun Setjum aukinn kraft í óhagnaðardrifna húsnæðisuppbyggingu í Hafnarfirði Árni Rúnar Þorvaldsson skrifar Skoðun Hafnarfjörður er heimili okkar allra Jóhanna Erla Guðjónsdóttir skrifar Skoðun Gæði kennslu: Endurgjöf, vitsmunaleg áskorun og samræður í skólastofunni Anna Kristín Sigurðardóttir,Berglind Gísladóttir,Birna María B. Svanbjörnsdóttir,Guðmundur Engilbertsson,Hermína Gunnþórsdóttir,Jóhann Örn Sigurjónsson,Rúnar Sigþórsson,Sólveig Zophoníasdóttir skrifar Skoðun Saman erum við sterkari Sindri S. Kristjánsson skrifar Skoðun Til fréttastofu RÚV Þórður Magnússon skrifar Skoðun Inngilding er daglegt líf Joanna Marcinkowska skrifar Skoðun Í framboði til borgarstjórnar með söng innflytjandans í hjarta Tristan Gribbin skrifar Skoðun Jöfn tækifæri barna eru ekki sjálfgefin, við þurfum að tryggja þau Unnur Ólöf Tómasdóttir skrifar Skoðun Borg sem er skemmtilegri en skjárinn Kristinn Jón Ólafsson skrifar Skoðun Það er ekki víst að þetta reddist Kristinn Árni L. Hróbjartsson,Hafsteinn Hauksson skrifar Skoðun Sóun á almannafé í stað uppbyggingar Guðbjörg Magnúsdóttir skrifar Skoðun Kæmu úr okkar eigin vösum Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Stwórzmy społeczeństwo, w którym nikt nie będzie się czuł niewidzialny. Katarzyna Kubiś skrifar Skoðun Fjölskyldubærinn Akranes Katrín Valdís Hjartardottir skrifar Skoðun Tækifæri í stað takmarkana! Bergljót Borg skrifar Skoðun Umhverfisvænasti orkugjafinn gleymdist Þórhallur Hákonarson skrifar Skoðun Aðdáunarverð þrautseigja Grindvíkinga Sigurður Helgi Pálmason skrifar Skoðun Veistu á hvaða lyfjum þú ert? Sigurbjörg Sæunn Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Slæleg hagsmunagæsla meirihluta bæjarstjórnar – það þarf að gera mun betur Unnar Jónsson skrifar Skoðun Menntaforystan er að plata þig Andri Þorvarðarson skrifar Skoðun Viltu borga meira fyrir að leggja bílnum þínum í bílastæðahúsi? Regína Ásvaldsdóttir skrifar Skoðun Réttindabarátta fatlaðs fólks í 65 ár Alma Ýr Ingólfsdóttir skrifar Skoðun Eitt markmið, betra Hveragerði Guðjón Óskar Kristjánsson,Jónas Guðnason,Lárus Jónsson skrifar Skoðun Þegar áframhald verður bakslag Júlíus Valsson skrifar Skoðun Sjálfstætt líf og fimm spurningar sem skipta öllu Rúnar Björn Herrera Þorkelsson skrifar Skoðun Samvinnuhugsjón í leikskólamálum Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar Sjá meira