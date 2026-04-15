Starf sveitarstjórnarfulltrúa er umfangsmikið og tekur á fjölmörgum þáttum er varðar stefnu og rekstur sveitarfélagsins, þjónustu við fólk og vellíðan fólks í daglegu lífi, tækifæri til atvinnu og tækifæri atvinnulífsins til að vaxa og dafna. Það sem reynslan hefur kennt okkur er að erfiðasti hluti starfsins snýr að þeim þáttum sem við sjálf höfum ekki stjórn á, ytri þáttum og þá sérstaklega aðgerðum ríkisins. Það væri ósanngjarnt að halda því fram að fyrri ríkisstjórnir hafi ekki gengið á hagsmuni sveitarfélaga og íbúa landsbyggðanna en þessi ríkisstjórn er að ganga lengra á hlut landsbyggðanna en áður hefur verið gert og setja einhverskonar ný viðmið.
Við höfum talað mjög skýrt, en það er ekki nóg að heyra það sem er sagt ef þú ætlar ekki að hlusta á það sem er verið að segja.
Það voru og eru skrifleg loforð í gildandi samgönguáætlun um framkvæmd Fjarðarheiðarganga. Verkefni sem hefur verið samþykkt á samgönguáætlun ítrekað frá árinu 2011, þetta er ríkisstjórnin að svíkja. Axarvegur hefur verið inni á samgönguáætlun meira eða minna í 40 ár og er sáralítill hluti framkvæmdarinnar áætlaður á fyrsta hluta samgönguáætlunar sem liggur fyrir umhverfis- og samgöngunefnd.
Til stendur að leggja niður Heilbrigðiseftirlitin á landsvísu, að mestu án samtals og í andstöðu við vilja sveitarfélaga. Það liggur í augum uppi að þessar breytingar munu bitna mest á landsbyggðinni, veitingastaðir úr alfaraleið þurfa nú að fá eftirlitsaðila frá 2 mismunandi stofnunum í stað einnar með tilheyrandi auknum kostnaði. Vert að er að benda á að Heilbrigðiseftirlit Austurlands er það best rekna hér á landi og með lægstu gjöldin.
Fyrirhugaðar viðbætur afla í strandveiðikerfið eru góðra gjalda verðar og munu þær auka tekju og afkomumöguleika þeirra sem þær stunda, en á móti er línuívilnun og byggðarkvótar skertir eða aflagðir, sem hefur alvarleg neikvæð áhrif á minni útgerðir sem treysta á þessa potta til að tryggja heilsársstörf sem eru nauðsynleg til að viðhalda vinnu allan ársins hring.
Hækkun á virðisaukaskatti á baðlón er hrein aðför að ferðaþjónustunni á landsbyggðinni, sérstaklega á Austurlandi þar sem mikilvægt er að styrkja ferðaþjónustuna yfir veturinn ekki veikja hana.
Svo skulum við tala um jöfnun atkvæða. Allir þingmenn búa og starfa í Reykjavík, þarf þá höfuðborgarsvæðið þingmenn? Það má velta því fyrir sér hvort að atkvæðavægi ætti ekki að taka mið af stærð landssvæðis frekar en íbúafjölda. Austurland er 22% af Íslandi með 3 % þjóðarinnar.
Nýjustu fréttir eru síðan þær að Loftbrúin muni taka breytingum, það verður nú sennilega ekki landsbyggðinni til bóta.
Að standa vörð um hagsmuni sveitarfélags út á við snýst því um meira en að sækja fjármuni. Það snýst um að tryggja jafnræði, byggðafestu og framtíðarmöguleika. Kjörnir fulltrúar eru brúin milli heimabyggðar og stærra stjórnkerfis, og árangur þeirra getur haft afgerandi áhrif á þróun svæðisins til langs tíma. Með markvissri hagsmunagæslu og skýrri sýn geta þeir tryggt að sveitarfélagið fái þá athygli og stuðning sem það á skilið.
Spurningin sem við stöndum frammi fyrir er því einföld, viljum við land með blómlegum byggðum, eða land þar sem þróunin leiðir óhjákvæmilega til enn meiri miðstýringar og samþjöppunar?
Við í Framsókn hjá Múlaþingi höfum verið ófeimin við að rýna til gagns og koma með athugasemdir. Við munum halda áfram úti virkri hagsmunabaráttu fyrir Múlaþing. Við skulum tala skýrt fyrir hönd okkar sveitarfélags, okkar íbúa.
Við gefum kost á okkur til að láta í okkur heyra, setjum x við B á kjördag
Jónína Brynjólfsdóttir og Eiður Ragnarsson sem skipa 1. og 2. sæti á lista Framsóknar í Múlaþingi.
Stefán Þór Eysteinsson,Hjördís Helga Seljan skrifar
Gunnur Helgadóttir,Jakobína Hólmfríður Árnadóttir skrifar
Gunnar Salvarsson skrifar
Björn Ragnarsson skrifar
Valerio Gargiulo skrifar
Hallur Þór Sigurðarson skrifar
Kolbrún Halldórsdóttir skrifar
Einar Helgason skrifar
Sóldís Birta Reynisdóttir skrifar
Eva Harðardóttir,Sandra Sigurðardóttir skrifar
Tinna Berg Rúnarsdóttir skrifar
Hnikarr Bjarmi Franklínsson skrifar
Elías Blöndal Guðjónsson skrifar
Haukur Magnússon,Kristján Vigfússon,Margrét Manda Jónsdóttir skrifar
Eva Hauksdóttir skrifar
María Pálsdóttir skrifar
Hulda Hallgrímsdóttir,Erla Tinna Stefánsdóttir skrifar
Jónas Már Torfason skrifar
Helgi Gunnlaugsson skrifar
Sveinn Ólafsson skrifar
Ástþóra Kristinsdóttir,María Rut Beck,Ingibjörg Thomsen Hreiðarsdóttir skrifar
Ragnar Sverrisson skrifar
Diljá Mist Einarsdóttir skrifar
Björn Brynjúlfur Björnsson skrifar
Ingibjörg Ólöf Isaksen skrifar
Benedikt S. Benediktsson skrifar
Árný Fjóla Ásmundsdóttir,Kristín Lilja Thorlacius,María Arnardóttir skrifar
Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar
Fanný Gunnarsdóttir skrifar