Skoðun

Þröngt mega sáttir?

Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir skrifar

Áform um þrengingu gatna innan borgarinnar hafa nú farið óbærilega fram úr sér. Við sjáum fagrar grevigreindarmyndir með fallegum torgum og börnum í leik. Raunin er hins vegar önnur og skynja ég á borgarbúum að þetta sé ekki sú leið og sú ásýnd sem þau vilja sjá. Fyrir utan þær augljósu neikvæð afleiðingar sem þrengingin hefur á umferðarflæðið eru nokkur ekki eins augljós atriði sem skaða samfélagið okkar.

Í fyrsta lagi skerðir þrenging sjónsvið vegfarenda verulega. Þetta skapar sérstaka hættu fyrir börn. Þau hverfa á bak við bíla og gróður sem þrengt er inn í götuna. Ökumenn sjá þau ekki fyrr en of seint. Það vekur furðu að þeir sem hanna slíkar breytingar virðast ekki gera ráð fyrir okkar smæsta fólki.

Í öðru lagi hafa þrengingar mikil áhrif á snjómokstur. Þrengdar götur og bílar á báðum hliðum þýða einfaldlega að snjór finnur hvergi góðan farveg. Ruðningar safnast upp, aðgengi versnar og hættur aukast. Þetta þekkja til dæmis foreldrar með barnavagna mætavel.

Fólk finnur ómaklega fyrir fækkun bílastæða sem fylgir þrengingunni. Færri stæði þýða meiri leit að stæðum. Það þýðir meiri umferð innan hverfa, meiri mengun og meira álag á íbúa. Fólk hreinlega setur þetta fyrir sig og hættir að sækja ákveðin hverfi og ákveðna þjónustu sökum bílastæðaskorts.

Sorphirða verður einnig fyrir barðinu á þessum breytingum. Þrengri götur og verri aðkoma gera starf þeirra sem sinna henni erfiðara og tímafrekara. Kostnaður eykst og þjónustan versnar.

Þetta er kjarni málsins. Hér er verið að innleiða breytingar sem líta vel út á teikniborði en standast ekki raunveruleikann. Í stað þess að bæta borgarumhverfið er verið að grafa undan öryggi, aðgengi og daglegum þægindum fólks.

Það er ekki of seint að stíga á bremsuna. En það krefst þess að viðurkenna augljósa galla þessarar stefnu og hætta að selja íbúum hana sem framfaraskref. Miðflokkurinn hefur ávallt verið skýr í afstöðu sinni gagnvart þrengingu og ætlar að vernda borgarbúa frá óraunhæfri draumsýn og forræðishyggju núverandi meirihluta.

Höfundur er í 2. sæti á lista Miðflokksins í Reykjavík.

Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir

Skoðun

Mest lesið