Hafnar­fjörður í sókn með skýra sýn og hlýja for­ystu

Alexander M Árnason skrifar

Hafnarfjörður hefur á undanförnum árum verið á góðri leið. Það er ekki tilviljun.

Þar hefur skýr sýn, ábyrg forysta og metnaður fyrir bættum lífsgæðum ráðið för.

Undir forystu Framsóknar og bæjarstjórans Valdimars Víðissonar hefur verið unnið markvisst að því að byggja upp sterkt, heilbrigt og hlýlegt samfélag fyrir alla Hafnfirðinga.

Valdimar Víðisson tók við embætti bæjarstjóra í byrjun árs 2025 og hefur síðan lagt áherslu á nálægð við íbúa, opið samtal og lausnamiðað vinnulag. Það hefur skilað sér í trausti og jákvæðri þróun í bænum þar sem áhersla er lögð á að hlusta, vinna með fólki og finna raunhæfar lausnir sem bæta daglegt líf.

Fjölskyldubær með hjarta

Hafnarfjörður er í eðli sínu fjölskyldubær og Framsókn hefur lagt ríka áherslu á að styrkja þá stoð. Unnið hefur verið að uppbyggingu þjónustu sem styður við börn og fjölskyldur, hvort sem litið er til skólamála, frístunda eða félagsþjónustu. Valdimar hefur sjálfur bakgrunn úr skólastarfi og þekkir því vel þarfir barna og fjölskyldna.

Áherslan hefur verið skýr að skapa umhverfi þar sem börn fá að blómstra, foreldrar finna stuðning og fjölskyldulíf fær að njóta sín. Slík samfélagsuppbygging er ekki aðeins fjárfesting í núinu heldur framtíðinni.

Menningarbær með sérstöðu

Hafnarfjörður hefur lengi verið þekktur sem menningarbær og sú staða hefur verið styrkt enn frekar. Líflegt menningarlíf, saga bæjarins og sterk tenging við náttúru og umhverfi skapa einstaka sjálfsmynd. Verkefni sem efla menningu, listir og samfélagsanda eru lykilþáttur í þeirri uppbyggingu.

Það er ekki aðeins spurning um viðburði, heldur um það að rækta samfélag þar sem fólk upplifir stolti, tengingu og þátttöku. Menningin sameinar og styrkir, og þar hefur Framsókn lagt sitt af mörkum með skýrri stefnu.

Uppbygging og tækifæri

Á sama tíma hefur verið lögð áhersla á áframhaldandi uppbyggingu bæjarins. Fjölbreytt atvinnulíf, aukin þjónusta og markviss þróun innviða eru lykilatriði í að tryggja áframhaldandi vöxt.

Framsókn hefur lagt áherslu á jafnvægi: að vöxtur fari saman við lífsgæði. Það þýðir að huga að samgöngum, skipulagi og umhverfi þannig að bæjarfélagið haldi áfram að vera góður staður til að búa á, fyrir alla.

Nálægð, samtal og traust

Eitt af því sem hefur einkennt störf Valdimars sem bæjarstjóra er áhersla á samtal við íbúa. Hann hefur meðal annars boðið upp á opna viðtalstíma og heimsótt starfsstöðvar bæjarins til að heyra beint frá fólki.

Þessi nálgun skiptir máli. Hún byggir upp traust, eykur gagnsæi og tryggir að ákvarðanir byggist á raunverulegum þörfum íbúa.

Framtíðin er björt

Fram undan eru tækifæri og áskoranir. En með áframhaldandi skýrri sýn, ábyrgri stjórnun og sterkri tengingu við samfélagið er Hafnarfjörður vel í stakk búinn til að takast á við framtíðina.

Framsókn hefur sýnt í verki að hún stendur fyrir uppbyggingu, samvinnu og mannleg gildi. Með Valdimar Víðisson í forystu hefur verið unnið af heilindum að því að gera góðan bæ enn betri.

Hafnarfjörður er menningarbær. Hann er fjölskyldubær. Og með áframhaldandi krafti Framsóknar er hann samfélag í sókn fyrir okkur öll því þetta snýst um Hafnarfjörð.

Höfundur skipar 10. sæti á lista Framsóknar í Hafnarfirði, er aðalmaður í Menningar og ferðamálanefnd.

