Ég hef unnið sem lyfsali í 23 ár. Það starf er auðvitað margþætt hvað varðar stjórnun og samskipti við ýmsa aðila. Í grunninn er samt um að ræða þjónustu við viðskiptavinina. Að leggja sig allan fram fyrir fólkið um góða þjónustu. Þar erum við alltaf að spyrja okkur hvernig við getum bætt þjónustuna á sama tíma og reynt er að fara eins vel með fé fyrirtækisins og við getum. Á sambærilegan hátt felst starfsemi sveitarfélaga fyrst og fremst í þjónustu við íbúana. Kennsla og önnur starfsemi í grunnskólum og leikskólum er þannig þjónusta við nemendur, vinna í velferðarmálum er þjónusta við fjölskyldur og einstaklinga á öllum aldri, vinna í skipulagsmálum er þjónusta við íbúa og atvinnulíf. Þjónusta sem er fyrir fólkið í sveitarfélaginu.
Það er hlutverk kjörinna fulltrúa að ráðstafa fjármunum fyrir hönd íbúanna og því fylgir mikil ábyrgð. Langflest sveitarfélög leggja á hámarksútsvar sem er 14,97%. Það þýðir til einföldunar að af hverjum sjö klukkustundum sem við vinnum þá vinnum við rúmlega eina klukkustund fyrir sveitarfélagið okkar.
Þar með er þó ekki öll sagan sögð. Miðgildi launa á Íslandi er í kringum 835.000,- kr. á mánuði og miðgildi greiddra fasteignagjalda í kringum 500.000,- kr. á ári. Það þýðir að næstum því ein útborguð mánaðarlaun fara í greiðslu fasteignagjalda á hverju ári. Það má því ljóst vera að mjög stór hluti af því fé sem við vinnum okkur inn er ráðstafað af kjörnum fulltrúum í sveitarstjórnum.
Í mínum huga felst starf kjörinna fulltrúa í sveitarstjórnum og sveitarfélagsins fyrst og fremst í því að veita sem besta þjónustu en á sama tíma fara sem best með fjármuni íbúanna. Ég tel nauðsynlegt að við spyrjum okkur stöðugt á gagnrýnan hátt hvort við getum veitt enn betri þjónustu fyrir þá fjármuni frá íbúunum sem við höfum úr að spila eða hvort við getum minnkað þá upphæð sem við tökum af íbúum okkar. Það er hugsunarháttur sem ég vil innleiða í alla starfsemi sveitarfélagsins á markvissan hátt. Ákvarðanir um fjármuni íbúa skulu leiða til ávinnings fyrir fólkið.
Höfundur er oddviti Sjálfstæðisflokksins í Ísafjarðarbæ í sveitarstjórnarkosningum 2026
Kristján Páll Kolka Leifsson skrifar
Guðmundur D. Haraldsson skrifar
Jónas Þór Birgisson skrifar
Brynja Hlíf Þorsteinsdóttir,Heiðbjört Ósk Ófeigsdóttir skrifar
Linda Jónsdóttir skrifar
Helgi Áss Grétarsson skrifar
Gerður Stefánsdóttir skrifar
Eyþór Máni Steinarsson skrifar
Vilborg Ása Guðjónsdóttir skrifar
Kristinn Sv. Helgason skrifar
Halla Thoroddsen skrifar
Þollý Rósmundsdóttir skrifar
Kristinn R Guðlaugsson skrifar
Guðlaug Ingibjörg Þorsteinsdóttir skrifar
Sigurjón Njarðarson skrifar
Helgi Felixson skrifar
Júlíus Valsson skrifar
Dagbjört Ósk Steindórsdóttir skrifar
Sonja Lind E. Eyglóardóttir skrifar
Björgmundur Örn Guðmundsson skrifar
Gunnar Rögnvaldsson skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
Þorsteinn Hjartarson,Birgitta Ragnarsdóttir skrifar
Sigurður Kristinn Pálsson skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Sigurvin Lárus Jónsson skrifar
Sveinbjörn I. Baldvinsson skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Gunnar Salvarsson skrifar