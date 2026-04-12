Ekki er ýkja langt síðan að öllum varagjaldeyrissjóði Íslands var stolið af óprúttnum aðilum og hann færður í skjól hjá Arion banka í Luxemburg þar sem hann gufaði upp á kostnað almennings á Íslandi. Margir óttast nú að sömu örlög bíði þeirra fjármuna sem geymdir eru í íslenskum lífeyrissjóðum, þ.e. ef Ísland gengi í ESB, einkum í ljósi vægast sagt afar gagnrýniverðrar framkomu sambandsins gagnvart Íslandi í Icesave-málinu. Sporin hræða.
Heildareignir íslenskra lífeyrissjóða námu 7.945,5 milljörðum í septemberlok 2024 samkvæmt tölum Seðlabankans. Það samsvarar um 176% af áætlaðri landsframleiðslu þess árs, sem er mun hærra hlutfall en í flestum ESB-löndum. Þetta má líta á sem þjóðarsjóð, sem ekki ætti að skerða undir neinum kringumstæðum, hvað þá láta ræna.
Íslenskir lífeyrissjóðir geta einnig stuðlað að stöðugleika í efnahagslegum niðursveiflum með því að halda áfram að fjárfesta þegar aðrir fjárfestar draga sig í hlé, þar sem þeir starfa með langtímasjónarmið að leiðarljósi fremur en skammtímahugsun.
Íslensku lífeyrissjóðirnir eru eitt sterkasta efnahagslega tæki þjóðarinnar.
Íslenska lífeyriskerfið, sem telst meðal þeirra fremstu á heimsvísu, og réttindi íslenskra lífeyrisþega teljast meðal mikilvægustu réttindamála einstaklinga á Íslandi. Fullyrðingar hafa komið fram um að ESB hafi áhuga á eignum íslenskra lífeyrissjóða og að það hyggist hafa áhrif á niðurstöður væntanlegrar þjóðaratkvæðagreiðslu, sem er að sjálfsögðu afar óeðlilegt. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur hefur algjörlega forðast að fjalla um þau vandamál, mögulega neikvæð áhrif og það fjártjón sem aðild að ESB gæti haft í för með sér fyrir íslenska lífeyrisþega.
Afar erfitt er að greina einhverja jákvæða þætti fyrir íslenska lífeyrisþega sem gætu fylgt því að Ísland gerðist aðili að ESB.
Það sem skiptir máli er hvort Ísland muni áfram hafa fullt forræði yfir sínum stærsta þjóðarsjóði eða hvort ákvarðanir um hann verði í framtíðinni teknar í Brussel?Hvort er skynsamlegra fyrir Ísland?
Höfundur er læknnir og fullveldissinni.
