„Vinda þarf ofan af breytingum á bílastæðagjöldum í miðborginni sem leiddu til þess að gjaldsvæði voru stækkuð, gjaldskrár voru hækkaðar og gjaldskyldutími lengdur. Hefur gjaldskyldan orðið að íþyngjandi miðborgarskatti sem fælir landsmenn frá því að sækja verslun og þjónustu á þetta öfluga markaðssvæði.“
Svo mörg voru orð Hildar Björnsdóttur, borgarfulltrúa og oddvita Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, í grein í Morgunblaðinu 9. apríl s.l.. Í sömu átt hné samfélagsmiðlafærsla hennar þann 23. mars s.l..
En er þessi málflutningur trúverðugur?
Um margra árabil hefur borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir haft tilhneigingu til að sitja hjá í málum frá meirihluta borgarstjórnar sem varðað hafa þrengingar að umferð fjölskyldubílsins í miðborg Reykjavíkur.
Sem dæmi tók hún þátt í fundi borgarráðs í lok júní 2023 og sat hjá þegar bílastæðagjöld á gjaldsvæði 1 voru hækkuð um 40 prósent í miðborg Reykjavíkur og tími gjaldtöku lengdur frá kl. 18:00 til 21:00 á virkum dögum og laugardögum.
Voru þessar breytingar gagnrýndar af mörgum, m.a. sagði í færslu á heimasíðu Félags bifreiðaeigenda, 3. október 2023, að þær yllu „íbúum og gestum mikilli óánægju og má segja að um hreina aðför sé að ræða“.
Hildur, sem oddviti minnihluta í borgarstjórn, sá á þeim tíma ekki ástæðu til að leggja fram tillögu í borgarstjórn um að breyta þessa fyrirkomulagi. Um augljóst tækifæri var þó að ræða, enda höfðu fjölmargir aðilar mótmælt breytingum á gjaldskyldunni sumarið 2023.
Það má því segja að aðgerðarleysi í þessum málaflokki hafi einkennt störf Hildar sem borgarfulltrúa, bæði á yfirstandandi kjörtímabili og því síðasta.
Nú í aðdraganda borgarstjórnarkosninga þann 16. maí n.k. talar Hildur hinsvegar óvænt gegn bílastæðustefnu borgaryfirvalda í miðborg Reykjavíkur og á borgarstjórnarfundi n.k. þriðjudag liggur fyrir tillaga Sjálfstæðisflokksins um breytingar á gjaldskyldu og gjaldskrá bílastæða.
Það er að sjálfsögðu gleðilegt þegar fólk sér að sér, en borgarbúarláta ekki blekkjastaf þessari stefnubreytingu Hildar og Sjálfstæðisflokksins svona stuttu fyrir kosningar.
Ég tel líklegra að Miðflokkurinn sýni meiri festu í málum sem þessum.
Höfundur er sérfræðingur í opinberri stefnumótun, með doktorspróf og meistaragráðu í opinberri stjórnsýslu og rekstrarhagfræði.
Eyþór Máni Steinarsson skrifar
