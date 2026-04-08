Íran og Hormuz-sund

Bandaríkin og Íran hafa náð samkomulagi um tveggja vikna vopnahlé og samningaviðræðum um varanlegan frið sem hefjast á föstudag n.k. í Pakistan. Samkomulagið grundvallast á tíu liðum sem Íranar lögðu fram sem grundvöll vopnahlésins og Trump, forseti samþykkti sem grundvöll viðræðna. Þær endurspegla ítrustu kröfur Írana, þ.m.t. afnám efnahagsþvingana, áframhaldandi auðgun úrans, að yfirráð þeirra yfir Hormus-sundi verði viðurkennd og árásaraðilar greiði skaðabætur fyrir ónýta eða skemmda innviði. Það á eftir að koma í ljós hvort þetta vopnahlé heldur, m.a. vegna áframhaldandi árása Ísrael á Líbanon. Eftirfarandi er það sem skiptir máli í dag:
·Bæði ríkin hafa lýst yfir sigri. En það er Íran sem mótar dagskrá friðarviðræðna, ekki Bandaríkin. Eftir að hafa hótað því að þurrka út siðmenningu Írana á einni nóttu gafst forseti Bandaríkjanna upp og greip fyrsta tækfifærið sem gafst til að stöðva stríðið, jafnvel þó svo að það geti orðið tímabundið. Að sögn stóðu Kínverjar þétt við hlið Írana og Pakistana þegar ákvörðunin um vopnahlé var tekin.
Bandaríkin og Ísrael hafa valdið miklum skaða á heimsvísu með árásinni á Íran. Það veldur ef til vill engri undrun að Ísrael vilji koma höggi á Íran, en orðspor Bandaríkjanna hefur beðið mikinn hnekki.
Höfundur er sérfræðingur í varnarmálum
