Sex ástæður til að segja já við ESB-viðræðum Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar 4. apríl 2026 12:31 Íslendingar standa frammi fyrir mjög mikilvægu vali: Viljum við halda áfram að kanna aðild að Evrópusambandið – eða loka á þann möguleika áður en þjóðin fær að taka upplýsta ákvörðun? Hér eru sex skýr rök fyrir því að segja já í ágúst: 1. Lýðræðið krefst þess að þjóðin fái að velja Það er grundvallaratriði að almenningur – ekki sérhagsmunir eða áhrifafólk – ráði því hvort viðræður halda áfram. Atkvæðagreiðslan í ágúst snýst ekki um að ganga í ESB heldur um að halda áfram viðræðum. Að segja nei er að hafna því að afla frekari upplýsinga áður en endanleg ákvörðun er tekin. Stóra lýðræðislega ákvörðunin kemur síðar – (ef) þegar þjóðin fær að kjósa um fyrirliggjandi samning. 2. Ísland hefur alltaf getað gert „tvennt í einu“ Forstjórar hafa bent á að ekki sé rétti tíminn til að fara í viðræður. En saga Íslands sýnir að stórar ákvarðanir eru teknar samhliða efnahagslegum áskorunum: aðild að NATO, EFTA og EES voru allar ákveðnar á erfiðum tímum. Rök um að fresta eigi ákvörðunum vegna ástandsins standast ekki. 3. Efnahagslegt öryggi í óstöðugum heimi Alþjóðaviðskipti eru að breytast hratt. Tollastríð og verndarstefna aukast. Aðild að tollabandalagi Evrópusambandið myndi veita Íslandi mikilvægt skjól sem við höfum ekki í dag. Sumir halda því fram að EES sé nægjanleg og varanleg lausn. Það er rangt. Formlega séð getur bæði Ísland og Evrópusambandið sagt samningnum upp með 12 mánaða fyrirvara. Þótt það sé ólíklegt í dag, þá er kjarninn sá að staða Íslands byggir á samningi sem við stjórnum ekki. Raunveruleikinn er þessi: Við tökum upp reglur sem við eigum ekki beina aðild að. Við höfum engin atkvæði þar sem ákvarðanirnar eru teknar. Og framtíð samningsins ræðst af hagsmunum annarra. Í efnahagslegum þrengingum forgangsraðar Evrópusambandið sínum eigin hagsmunum – ekki íslenskum. Það er ekki stöðugleiki. Það er óvissa. 4. Krónan er veikur grundvöllur stöðugleika – og kostar milljarða Reynslan er óyggjandi – íslenska krónan er viðkvæm og krefst hárra vaxta og hafta. Ef aðeins er tekinn kostnaður af 3% hærri vöxtum á Íslandi en hjá ESB ríkjum til lengri tíma, má varlega áætla árlegan kostnað: Heimili: um 80–120 milljarðar kr. Fyrirtæki: um 70–110 milljarðar kr. Ríkið: um 20–40 milljarðar kr. Samtals: 170–270 milljarðar kr. á ári Kjör almennings og samkeppnisstaða Íslands er verri en hún þyrfti að vera. Það eru því slæm rök að hafna aðild vegna þess að við séu svo rík núna. 5. Öryggismál snúast ekki bara um hernað Nútímaógnir eru netárásir, efnahagslegir þrýstingar og upplýsingaóreiða. Þar gegnir Evrópusambandið sífellt stærra hlutverki – samhliða NATO. 6. JÁ núna er ekki það sama og aðild að ESB Að segja já í ágúst þýðir ekki skuldbindingu um aðild – heldur að halda dyrunum opnum. Að segja nei lokar möguleikum áður en full mynd af samningi liggur fyrir. Hvers vegna hefur fylgið við ESB samninginn aukist eftir inngöngu hjá Dönum, Svíum og Finnum? Niðurstaða Í kjarna málsins snýst þetta ekki um ESB eitt og sér – heldur um hvernig við sjáum Ísland til framtíðar: Þjóð sem lokar á valkosti af ótta og vantrausti Eða þjóð sem skoðar, metur og tekur upplýsta ákvörðun. Reynir þannig að tryggja enn betur sjálfstæði sitt og efnahagslegt öryggi. Þjóðaratkvæðagreiðslan í ágúst er tækifæri til að velja lýðræðislega. Segjum JÁ við viðræðum – JÁ við upplýstri ákvörðun. Höfundur viðskiptafræðingur og stjórnarmaður í öldungaráði Viðreisnar. Stefán Vagn Stefánsson Skoðun Viltu vita? Gunnar Hólmsteinn Ársælsson Skoðun Af hverju þurfum við páska? Matthildur Bjarnadóttir Skoðun Verða ríki fátæk af því að ganga í Evrópusambandið? Andrés Pétursson Skoðun Sex ástæður til að segja já við ESB-viðræðum Þorvaldur Ingi Jónsson Skoðun Sérhagsmunir eða almannahagur Sigurður K Pálsson Skoðun Dauði eða ofsakvíði? Sóley Dröfn Davíðsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Það vex eitt blóm fyrir vestan Sif Huld Albertsdóttir skrifar Skoðun Hversu mörg líf þarf áður en kerfið vaknar? Harpa Hildiberg Böðvarsdóttir skrifar Skoðun Af hverju þurfum við páska? Matthildur Bjarnadóttir skrifar Skoðun Íþrótta- og menningarbærinn Hafnarfjörður Elín Anna Baldursdóttir skrifar Skoðun Hvað fæst fyrir skattpeningana? Stefán Vagn Stefánsson skrifar Skoðun Kosningar eða Eurovision? Þorsteinn Haukur Harðarson skrifar Skoðun Viltu vita? Gunnar Hólmsteinn Ársælsson skrifar Skoðun Dauði eða ofsakvíði? Sóley Dröfn Davíðsdóttir skrifar Skoðun Kílómetragjaldið: aukin skattheimta á þá sem minna mega sín? Júlíus Valsson skrifar Skoðun Sérhagsmunir eða almannahagur Sigurður K Pálsson skrifar Skoðun Sjálfsmynd þjóðar Steinar Harðarson skrifar Skoðun Viltu ná niður þinni eigin verðbólgu? Sveinn Ólafsson skrifar Skoðun Sex ástæður til að segja já við ESB-viðræðum Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar Skoðun Hvenær hætta börn að rétta upp hönd? Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun Þegar hljóð og mynd fara ekki saman Sigurður Eyjólfur Sigurjónsson skrifar Skoðun Hvert stefnir stríðið í Íran? Trump valdi það, en hvað tekur við núna? Jun Þór Morikawa skrifar Skoðun Beiting helmingaskiptareglunnar við fjárskipti hjóna Sveinn Ævar Sveinsson skrifar Skoðun Verða ríki fátæk af því að ganga í Evrópusambandið? Andrés Pétursson skrifar Skoðun Tækifæri til að lækka verðbólgu Marinó G. Njálsson skrifar Skoðun Eins gott að þjóðin viti ekki of mikið Jón Pétur Zimsen skrifar Skoðun Virðisaukaskattur, raunverulegur greiðandi og áhrif á samkeppnishæfni Þórir Garðarsson skrifar Skoðun Sterkari saman og til þjónustu reiðubúin Hanna Katrín Friðriksson skrifar Skoðun Hver heldur á fjarstýringunni í íslensku samfélagi? Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Hvar býrðu? Ásta Þórdís Skjalddal Guðjónsdóttir skrifar Skoðun Ísland selur sig ekki sjálft – og óvissa selur ekkert Rannveig Grétarsdóttir skrifar Skoðun Föstudagurinn langi spyr: stöndum við með týndu börnunum okkar? Steinþór Þórarinsson skrifar Skoðun Lágir skattar og góð þjónusta fara saman í Kópavogi Guðmundur Jóhann Jónsson skrifar Skoðun Píeta samtökin 10 ára – samstaða um von Bjarni Karlsson skrifar Skoðun Markaðsöflin græða meðan börnin tapa Hólmfríður Jennýjar Árnadóttir skrifar Skoðun „Faðir vor“— Ákall um að afskrifa allar skuldir og lifa í kærleika Sigurvin Lárus Jónsson skrifar Sjá meira